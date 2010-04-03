Mad Rabbit Bot
- Experten
- Abdul Basit
- Version: 5.40
- Aktivierungen: 10
AI-gesteuerter Handelsroboter für MetaTrader 5
Mad Rabbit ist ein fortschrittlicher automatischer Trading Expert Advisor (EA) für MT5, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und technischer Analyse mit Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD) und den wichtigsten Forex-Paaren handelt.
✨ Hauptmerkmale
- ✅ 1% tägliches Gewinnziel - konservativ und realisierbar
- ✅ AI-basierter Handel - RSI, MACD, Mustererkennung
- ✅ Intelligentes Risikomanagement - 0,5% Risiko pro Handel
- ✅ Erkennung von Unterstützungen/Widerständen - intelligente TP-Platzierung
- ✅ Gold-/Silber-Priorität - 70% Kapitalallokation
- ✅ Auto Stop Loss & Take Profit - Enge 30-40 Pip Stops
- ✅ Echtzeit-Dashboard - Überwachen Sie die Performance live
- ✅ Auto-Compounding - Exponentielles Wachstum
📊 Handelsstrategie
Unterstützte Symbole:
- XAUUSD (Gold) - Primär
- XAGUSD (Silber) - Primär
- EURUSD - Sekundär
- GBPUSD - Sekundär
Zeitrahmen: H1 (1-Stunden-Chart)
Handelslogik:
- Scannt den Markt alle 10 Sekunden
- Analysiert den RSI (überverkauft/überkauft)
- Bestätigt mit MACD Crossover
- Erkennt Preismuster
- Findet Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- Führt mit optimalem Einstieg/Ausstieg aus
⚙️ Einstellungen
|Parameter
|Wert
|Beschreibung
|Täglicher Gewinn
|1%
|Konservatives Tagesziel
|Maximales Risiko
|0.5%
|Risikolimit pro Handel
|Stop-Loss
|30-40 Pips
|Enger Schutz
|Gewinnmitnahme
|60-80 Pips
|Risiko-Belohnung 1:2
|Maximale Positionen
|6
|4 Gold/Silber + 2 Devisen
🎯 Leistung
Monatliche Projektion:
- Woche 1: +7%
- Woche 2: +7%
- Woche 3: +7%
- Woche 4: +7%
- Insgesamt: ~30% monatliches Wachstum
🛡️ Risikoschutz
- Maximal 15% Auszahlungsgrenze
- Tägliche Verlustgrenze von 1%
- Überprüfung der Margin vor dem Handel
- Auto-Stopp nach 20 täglichen Trades
- Breakeven- und Trailing-Stop-Funktionen
📥 Einrichtung
- Mad_Rabbit_Bot.mq5 nach MT5/MQL5/Experts/ kopieren
- Im MetaEditor kompilieren
- Anhängen an H1 Chart
- AutoTrading einschalten
- Dashboard überwachen
💡 Anforderungen
- MetaTrader 5-Plattform
- Mindestens 500 $ Konto
- 1:100 Hebelwirkung oder höher
- Broker mit niedrigem Spread (<20 Pips für Gold)
- VPS empfohlen für 24/7 Betrieb
🔧 Am besten für
- Anfänger und fortgeschrittene Trader
- Personen, die ein passives Einkommen anstreben
- Konservative Risikonehmer
- Liebhaber von Gold/Silber
- Langfristiger Vermögensaufbau
⚠️ Wichtiger Hinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Investieren Sie nur Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren.