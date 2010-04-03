Mad Rabbit Bot

Mad Rabbit Trading Bot - Auto Forex EA MT5

AI-gesteuerter Handelsroboter für MetaTrader 5

Mad Rabbit ist ein fortschrittlicher automatischer Trading Expert Advisor (EA) für MT5, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und technischer Analyse mit Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD) und den wichtigsten Forex-Paaren handelt.

✨ Hauptmerkmale

  • 1% tägliches Gewinnziel - konservativ und realisierbar
  • AI-basierter Handel - RSI, MACD, Mustererkennung
  • ✅ Intelligentes Risikomanagement - 0,5% Risiko pro Handel
  • ✅ Erkennung von Unterstützungen/Widerständen - intelligente TP-Platzierung
  • Gold-/Silber-Priorität - 70% Kapitalallokation
  • Auto Stop Loss & Take Profit - Enge 30-40 Pip Stops
  • Echtzeit-Dashboard - Überwachen Sie die Performance live
  • Auto-Compounding - Exponentielles Wachstum

📊 Handelsstrategie

Unterstützte Symbole:

  • XAUUSD (Gold) - Primär
  • XAGUSD (Silber) - Primär
  • EURUSD - Sekundär
  • GBPUSD - Sekundär

Zeitrahmen: H1 (1-Stunden-Chart)

Handelslogik:

  1. Scannt den Markt alle 10 Sekunden
  2. Analysiert den RSI (überverkauft/überkauft)
  3. Bestätigt mit MACD Crossover
  4. Erkennt Preismuster
  5. Findet Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
  6. Führt mit optimalem Einstieg/Ausstieg aus

⚙️ Einstellungen

Parameter Wert Beschreibung
Täglicher Gewinn 1% Konservatives Tagesziel
Maximales Risiko 0.5% Risikolimit pro Handel
Stop-Loss 30-40 Pips Enger Schutz
Gewinnmitnahme 60-80 Pips Risiko-Belohnung 1:2
Maximale Positionen 6 4 Gold/Silber + 2 Devisen

🎯 Leistung

Monatliche Projektion:

  • Woche 1: +7%
  • Woche 2: +7%
  • Woche 3: +7%
  • Woche 4: +7%
  • Insgesamt: ~30% monatliches Wachstum

🛡️ Risikoschutz

  • Maximal 15% Auszahlungsgrenze
  • Tägliche Verlustgrenze von 1%
  • Überprüfung der Margin vor dem Handel
  • Auto-Stopp nach 20 täglichen Trades
  • Breakeven- und Trailing-Stop-Funktionen

📥 Einrichtung

  1. Mad_Rabbit_Bot.mq5 nach MT5/MQL5/Experts/ kopieren
  2. Im MetaEditor kompilieren
  3. Anhängen an H1 Chart
  4. AutoTrading einschalten
  5. Dashboard überwachen

💡 Anforderungen

  • MetaTrader 5-Plattform
  • Mindestens 500 $ Konto
  • 1:100 Hebelwirkung oder höher
  • Broker mit niedrigem Spread (<20 Pips für Gold)
  • VPS empfohlen für 24/7 Betrieb

🔧 Am besten für

  • Anfänger und fortgeschrittene Trader
  • Personen, die ein passives Einkommen anstreben
  • Konservative Risikonehmer
  • Liebhaber von Gold/Silber
  • Langfristiger Vermögensaufbau

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Investieren Sie nur Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren.


