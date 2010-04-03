Mad Rabbit Bot

Apolo AI MT5 Nestor Alejandro Chiariello Experten

Hallo Händler, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen rigoros entworfen, Apolo AI gedacht und speziell entwickelt, um es mit einem Trendalgorithmus zu skalieren, der in AI und Nodes in der kanadischen Währung strukturiert ist. Hier können wir das Ergebnis in seinem 1-Jahres-Backtest von 10.000 bis sehen 40.000, wir können auch das echte Kontosignal mit echtem Geldgewinn mit ähnlichen Ergebnissen sehen, Apollo ist unglaublich! Ich werde Ihnen ein wenig über das Design erzählen, das auf Kno