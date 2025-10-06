Precision Arrows – TP ve SL Dahil Akıllı Giriş Sinyalleri

Precision Arrows, doğruluk, açıklık ve güvenilirlik isteyen trader’lar için tasarlanmış güçlü bir ticaret göstergesidir.

Yüksek olasılıklı alım ve satım sinyallerini tespit eder ve otomatik olarak Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyeleri oluşturur. Böylece Forex, Endeksler, Kripto Para ve Sentetik Endeksler piyasalarında disiplinli ve tutarlı işlem yapmanıza yardımcı olur.

Bu gösterge, hassas sinyal tespiti, akıllı filtreleme ve çoklu zaman dilimi trend panelini birleştirerek her piyasa koşuluna uygun eksiksiz bir ticaret çözümü sunar.

Sınırlı Süreli Teklif

Precision Arrows şu anda sadece 75 USD ömür boyu lisans ile sunulmaktadır.

(Orijinal fiyat: 199,99 USD, teklif uzatıldı)

ÖNEMLİ: Satın aldıktan hemen sonra bizimle iletişime geçin ve kurulum talimatları ile özel bonus kazanın.

Temel Özellikler

Üç Ticaret Modu

Tercih ettiğiniz ticaret stiline göre Scalping, Orta Düzey (Intermediate) ve Swing modları arasında seçim yapabilirsiniz.

Her mod, sinyal hassasiyetini ve risk parametrelerini otomatik olarak ayarlayarak farklı piyasa koşullarında en iyi performansı sağlar.

Dahili TP ve SL

Her sinyal, volatilite ve piyasa yapısına göre önceden belirlenmiş TP ve SL seviyeleri ile gelir.

Bu, tutarlı bir işlem yönetimi sağlar ve duygusal kararları ortadan kaldırır.

Trend Paneli

Entegre panel, 4 saatlik (H4) zaman dilimine kadar tüm zaman dilimlerinde trend yönünü gösterir.

Girişlerinizin baskın piyasa yönü ile uyumlu olup olmadığını hızlıca doğrulayabilirsiniz.

Gerçek Zamanlı Uyarılar

Yeni bir sinyal oluştuğunda açılır pencere, push bildirimi, ses veya e-posta ile anında bildirim alın.

Hiçbir fırsatı kaçırmazsınız.

Repaint Yok

Sinyaller üretildiğinde sabittir — sonradan değişiklik veya yanlış yönlendirme olmaz.

Optimum Zaman Dilimleri

M5 (5 dakikalık) ve M15 (15 dakikalık) grafiklerde en iyi performansı gösterir, sinyal sıklığı ve doğruluğu arasında denge sağlar.

Nasıl Çalışır

Precision Arrows, momentum, volatilite ve yön gücünü analiz ederek potansiyel dönüş noktalarını veya trend devamını belirler.

Sinyaller, birden fazla filtreleme katmanından geçerek doğrulanır ve ardından TP ve SL seviyeleriyle birlikte görüntülenir.

Panel, üst zaman dilimlerindeki trendleri net şekilde gösterir ve girişlerinizin genel piyasa yönüyle uyumlu olmasını sağlar.

Neden Precision Arrows?

TP ve SL ile eksiksiz işlem sinyalleri sağlar

Üç mod ile farklı ticaret stillerine uyum sağlar

Forex, Endeksler, Kripto ve Sentetik piyasalar ile uyumludur

Çoklu zaman dilimi trend paneli içerir

Repaint yok, kullanımı kolay, hem yeni başlayanlar hem profesyoneller için uygun

Önerilen Ayarlar

Zaman Dilimleri: M5 ve M15

Varlıklar: Forex, Endeksler, Kripto Para, Sentetik Endeksler

Ticaret Stilleri: Scalping, Gün içi (Intraday), Swing

Precision Arrows, doğruluğa önem veren trader’lar için tasarlanmıştır.

Net girişler, otomatik risk yönetimi ve akıllı trend takibi ile yüksek kaliteli işlemleri güvenle gerçekleştirmek için gerekli tüm araçları sunar.

Hassas işlem yapın. Güvenle işlem yapın. Precision Arrows ile işlem yapın.