FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD

FXNinjaTrend - BTCUSD & XAUUSD için Profesyonel Trend Takip EA'sı
🎯 Genel Bakış
FXNinjaTrend, kripto para (BTCUSD) ve değerli metaller (XAUUSD) işlemleri için özel olarak optimize edilmiş, gelişmiş bir trend takip Uzman Danışmanıdır. Gelişmiş risk yönetimi ve akıllı filtreleme sistemleriyle oluşturulan bu EA, kanıtlanmış teknik analiz ilkelerini kullanarak yüksek olasılıklı trend devam kurulumlarını tespit eder.

🚀 Temel Özellikler
Akıllı Trend Tespiti

Hassas giriş zamanlaması için çift EMA kesişim sistemi (12/26 periyot)

100 EMA trend filtresi karşı-trend işlemleri ortadan kaldırır

RSI onayı (35-65 nötr bölge) aşırı gerilmiş girişleri önler

ATR tabanlı volatilite filtresi, yalnızca likit piyasa koşullarında işlem yapılmasını sağlar

Gelişmiş Risk Yönetimi

Hesap risk yüzdesine dayalı dinamik pozisyon boyutlandırma (varsayılan 0.5%)

ATR tabanlı stop loss ve take profit hesaplaması

Günlük düşüş koruması (günlük maksimum %2 kayıp)

İşlem soğuma sistemi aşırı işlem yapmayı önler (işlemler arasında en az 5 mum)

Maksimum pozisyon limit kontrolü (varsayılan 1 pozisyon)

Akıllı İşlem Yürütme

BTC ve Altın piyasaları için uyarlanabilir spread filtreleme

Minimum ATR gereksinimi düşük volatilite dönemlerini filtreler

ATR tabanlı trailing stop trendler sırasında kârı kilitle

Katı giriş kriterleri: Taze MA kesişimi + Net trend + RSI onayı

Performans İyileştirmeleri

Daha sıkı risk kontrolü için stop loss 2.0 ATR'den 1.0 ATR'ye düşürüldü

Tutarlı karlılık için sabit 2:1 Risk/Ödül oranı

Çelişkili sinyaller ortadan kaldırıldı (aynı anda yükseliş/düşüş koşulu yok)

Uygun fiyat işleme, yürütme hatalarını önler

📊 İşlem Stratejisi
Giriş Koşulları (ALIŞ)

Hızlı EMA (12) Yavaş EMA (26) ÜSTÜNÜ keser

Fiyat 100 EMA ÜZERİNDE işlem görüyor (trend onayı)

RSI 35-65 arasında (aşırı alım/aşırı satım değil)

ATR minimum eşik üzerinde (volatilite mevcut)

Spread kabul edilebilir sınırlar içinde

Soğuma süresi doldu (son işlemden 5 mum)

Giriş Koşulları (SATIŞ)

Hızlı EMA (12) Yavaş EMA (26) ALTINI keser

Fiyat 100 EMA ALTINDA işlem görüyor (trend onayı)

RSI 35-65 arasında (aşırı alım/aşırı satım değil)

ATR minimum eşik üzerinde

Spread kabul edilebilir sınırlar içinde

Soğuma süresi doldu

Çıkış Stratejisi

Take Profit: Stop Loss mesafesinin 2 katı (Risk/Ödül Oranı 2:1)

Stop Loss: Giriş noktası ± 1.0 ATR

Trailing Stop: 1.5 ATR kârdan sonra aktif olur, 0.5 ATR adımla takip eder

⚙️ Önerilen Ayarlar
BTCUSD (Bitcoin) için

Zaman Dilimi: M5 veya M15

İşlem Başı Risk: %0.5

Günlük Maks. Risk: %2

Maks. Spread: 15,000 puan

İşlemler Arası Min. Mum Sayısı: 5

İşlem için Min. ATR: 50

XAUUSD (Altın) için

Zaman Dilimi: M5 veya M15

İşlem Başı Risk: %0.5

Günlük Maks. Risk: %2

Maks. Spread: 50 puan

İşlemler Arası Min. Mum Sayısı: 3

İşlem için Min. ATR: 50

🛡️ Risk Koruma Özellikleri
Günlük Kayıp Limiti: Günlük kayıp başlangıç sermayesinin %2'sine ulaştığında otomatik olarak işlemi durdurur

İşlem Soğuma Süresi: İşlemler arasında 5 mum zorunlu bekleme ile "intikam alım satımını" önler

Pozisyon Limiti: Maksimum 1 açık pozisyon ile aşırı maruz kalma önlenir

Spread Filtresi: Yüksek spread dönemlerinde işlemleri reddeder

Volatilite Koruma: Piyasada yeterli hareket olduğunda işlem yapar (ATR filtresi)

📈 FXNinjaTrend'i Farklı Kılan Nedir?
Odaklanmış Strateji: Tek kanıtlanmış yaklaşım (trend takip) - çelişen strateji yok

Muhafazakar Risk: İşlem başı %0.5 risk ve günlük %2 maksimum ile hesap patlamaları önlenir

Nitelik Nicelikten Üstündür: Günde 1-3 yüksek kaliteli işlem, 10+ rastgele giriş değil

Piyasaya Özgü: Özellikle BTC ve Altın volatilite desenleri için optimize edilmiştir

Martingale/Grid Yok: Uygun risk yönetimi kullanır, tehlikeli ortalama alma yok

Şeffaf Mantık: Klasik teknik analize dayalı net giriş/çıkış kuralları

⚠️ Önemli Notlar
Önce Test Edin: Canlı işlem öncesi mutlaka demo hesapta test edin

Sermaye Gereksinimleri: Uygun risk yönetimi için minimum $500 önerilir

Zaman Dilimi: M5 ve M15 grafikler için optimize edilmiştir

Semboller: BTCUSD ve XAUUSD üzerinde en iyi performans

Broker: Optimum sonuçlar için düşük spreadli ECN broker gerektirir

VPS Önerilir: EA'nın 24/7 kesintisiz çalışmasını sağlar

📋 Girdi Parametreleri
Strateji Ayarları

Hızlı EMA Periyodu: 12

Yavaş EMA Periyodu: 26

Trend Filtre Periyodu: 100

RSI Periyodu: 14

Risk Yönetimi

İşlem Başı Risk: %0.5

Günlük Maks. Risk: %2.0

TP Çarpanı: 2.0 (Risk/Ödül 2:1)

SL Çarpanı: 1.0 ATR

Filtreler

BTC Maks. Spread: 15,000 puan

Altın Maks. Spread: 50 puan

İşlemler Arası Min. Mum: 5

İşlem için Min. ATR: 50

Koruma

Trailing Stop Etkin: Evet

Trailing Başlangıcı: 1.5 ATR

Trailing Adımı: 0.5 ATR

Maks. Pozisyon: 1

🎓 Kimler İçin İdeal?
Otomatik trend takip sistemi arayan yatırımcılar

Yüksek frekanslı işlem yerine kaliteli kurulumları tercih eden kullanıcılar

Bitcoin ve Altın uzmanları

Katı risk yönetimine değer veren yatırımcılar

Muhafazakar, kural tabanlı bir EA arayan herkes

💡 En İyi Sonuçlar İçin İpuçları
24/7 çalışma için bir VPS üzerinde kullanın

BTC/Altın'da spreadi dar bir broker seçin

Önerilen %0.5 risk ayarıyla başlayın

Günlük performansı izleyin ama aşırı optimizasyondan kaçının

Her saat değil, günde 1-3 işlem bekleyin

EA'nın hem kazanç hem de kayıp serilerinde çalışmasına izin verin

Performansı tik tik değil, haftalık olarak gözden geçirin

⚡ Sürüm Geçmişi
v2.0 (Güncel) - Optimize Edilmiş Sürüm

Fiyat hesaplama hatası (0.000 gösteriyordu) düzeltildi

İşlem soğuma sistemi eklendi (aşırı işlem yapmayı önler)

Giriş kriterleri sıkılaştırıldı (yanlış sinyaller azaltıldı)

Risk parametreleri düşürüldü (işlem başı %0.5, günlük maks. %2)

Pozisyon sayma mantığı düzeltildi

Spread filtreleme iyileştirildi

Minimum ATR gereksinimi eklendi

Çelişen ortalama dönüş stratejisi kaldırıldı

FXNinjaTrend - Trendi takip edin, riski yönetin, sermayenizi koruyun. 🥷📈

Feragatname: Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. İşlem yapmak kayıp riski taşır. Canlı işlem öncesinde her zaman demo hesaplarda kapsamlı test yapın.

