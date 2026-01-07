FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD
- Uzman Danışmanlar
- Ikenna Nnoruka Okafor
- Sürüm: 2.3
- Etkinleştirmeler: 5
FXNinjaTrend - BTCUSD & XAUUSD için Profesyonel Trend Takip EA'sı
🎯 Genel Bakış
FXNinjaTrend, kripto para (BTCUSD) ve değerli metaller (XAUUSD) işlemleri için özel olarak optimize edilmiş, gelişmiş bir trend takip Uzman Danışmanıdır. Gelişmiş risk yönetimi ve akıllı filtreleme sistemleriyle oluşturulan bu EA, kanıtlanmış teknik analiz ilkelerini kullanarak yüksek olasılıklı trend devam kurulumlarını tespit eder.
🚀 Temel Özellikler
Akıllı Trend Tespiti
Hassas giriş zamanlaması için çift EMA kesişim sistemi (12/26 periyot)
100 EMA trend filtresi karşı-trend işlemleri ortadan kaldırır
RSI onayı (35-65 nötr bölge) aşırı gerilmiş girişleri önler
ATR tabanlı volatilite filtresi, yalnızca likit piyasa koşullarında işlem yapılmasını sağlar
Gelişmiş Risk Yönetimi
Hesap risk yüzdesine dayalı dinamik pozisyon boyutlandırma (varsayılan 0.5%)
ATR tabanlı stop loss ve take profit hesaplaması
Günlük düşüş koruması (günlük maksimum %2 kayıp)
İşlem soğuma sistemi aşırı işlem yapmayı önler (işlemler arasında en az 5 mum)
Maksimum pozisyon limit kontrolü (varsayılan 1 pozisyon)
Akıllı İşlem Yürütme
BTC ve Altın piyasaları için uyarlanabilir spread filtreleme
Minimum ATR gereksinimi düşük volatilite dönemlerini filtreler
ATR tabanlı trailing stop trendler sırasında kârı kilitle
Katı giriş kriterleri: Taze MA kesişimi + Net trend + RSI onayı
Performans İyileştirmeleri
Daha sıkı risk kontrolü için stop loss 2.0 ATR'den 1.0 ATR'ye düşürüldü
Tutarlı karlılık için sabit 2:1 Risk/Ödül oranı
Çelişkili sinyaller ortadan kaldırıldı (aynı anda yükseliş/düşüş koşulu yok)
Uygun fiyat işleme, yürütme hatalarını önler
📊 İşlem Stratejisi
Giriş Koşulları (ALIŞ)
Hızlı EMA (12) Yavaş EMA (26) ÜSTÜNÜ keser
Fiyat 100 EMA ÜZERİNDE işlem görüyor (trend onayı)
RSI 35-65 arasında (aşırı alım/aşırı satım değil)
ATR minimum eşik üzerinde (volatilite mevcut)
Spread kabul edilebilir sınırlar içinde
Soğuma süresi doldu (son işlemden 5 mum)
Giriş Koşulları (SATIŞ)
Hızlı EMA (12) Yavaş EMA (26) ALTINI keser
Fiyat 100 EMA ALTINDA işlem görüyor (trend onayı)
RSI 35-65 arasında (aşırı alım/aşırı satım değil)
ATR minimum eşik üzerinde
Spread kabul edilebilir sınırlar içinde
Soğuma süresi doldu
Çıkış Stratejisi
Take Profit: Stop Loss mesafesinin 2 katı (Risk/Ödül Oranı 2:1)
Stop Loss: Giriş noktası ± 1.0 ATR
Trailing Stop: 1.5 ATR kârdan sonra aktif olur, 0.5 ATR adımla takip eder
⚙️ Önerilen Ayarlar
BTCUSD (Bitcoin) için
Zaman Dilimi: M5 veya M15
İşlem Başı Risk: %0.5
Günlük Maks. Risk: %2
Maks. Spread: 15,000 puan
İşlemler Arası Min. Mum Sayısı: 5
İşlem için Min. ATR: 50
XAUUSD (Altın) için
Zaman Dilimi: M5 veya M15
İşlem Başı Risk: %0.5
Günlük Maks. Risk: %2
Maks. Spread: 50 puan
İşlemler Arası Min. Mum Sayısı: 3
İşlem için Min. ATR: 50
🛡️ Risk Koruma Özellikleri
Günlük Kayıp Limiti: Günlük kayıp başlangıç sermayesinin %2'sine ulaştığında otomatik olarak işlemi durdurur
İşlem Soğuma Süresi: İşlemler arasında 5 mum zorunlu bekleme ile "intikam alım satımını" önler
Pozisyon Limiti: Maksimum 1 açık pozisyon ile aşırı maruz kalma önlenir
Spread Filtresi: Yüksek spread dönemlerinde işlemleri reddeder
Volatilite Koruma: Piyasada yeterli hareket olduğunda işlem yapar (ATR filtresi)
📈 FXNinjaTrend'i Farklı Kılan Nedir?
Odaklanmış Strateji: Tek kanıtlanmış yaklaşım (trend takip) - çelişen strateji yok
Muhafazakar Risk: İşlem başı %0.5 risk ve günlük %2 maksimum ile hesap patlamaları önlenir
Nitelik Nicelikten Üstündür: Günde 1-3 yüksek kaliteli işlem, 10+ rastgele giriş değil
Piyasaya Özgü: Özellikle BTC ve Altın volatilite desenleri için optimize edilmiştir
Martingale/Grid Yok: Uygun risk yönetimi kullanır, tehlikeli ortalama alma yok
Şeffaf Mantık: Klasik teknik analize dayalı net giriş/çıkış kuralları
⚠️ Önemli Notlar
Önce Test Edin: Canlı işlem öncesi mutlaka demo hesapta test edin
Sermaye Gereksinimleri: Uygun risk yönetimi için minimum $500 önerilir
Zaman Dilimi: M5 ve M15 grafikler için optimize edilmiştir
Semboller: BTCUSD ve XAUUSD üzerinde en iyi performans
Broker: Optimum sonuçlar için düşük spreadli ECN broker gerektirir
VPS Önerilir: EA'nın 24/7 kesintisiz çalışmasını sağlar
📋 Girdi Parametreleri
Strateji Ayarları
Hızlı EMA Periyodu: 12
Yavaş EMA Periyodu: 26
Trend Filtre Periyodu: 100
RSI Periyodu: 14
Risk Yönetimi
İşlem Başı Risk: %0.5
Günlük Maks. Risk: %2.0
TP Çarpanı: 2.0 (Risk/Ödül 2:1)
SL Çarpanı: 1.0 ATR
Filtreler
BTC Maks. Spread: 15,000 puan
Altın Maks. Spread: 50 puan
İşlemler Arası Min. Mum: 5
İşlem için Min. ATR: 50
Koruma
Trailing Stop Etkin: Evet
Trailing Başlangıcı: 1.5 ATR
Trailing Adımı: 0.5 ATR
Maks. Pozisyon: 1
🎓 Kimler İçin İdeal?
Otomatik trend takip sistemi arayan yatırımcılar
Yüksek frekanslı işlem yerine kaliteli kurulumları tercih eden kullanıcılar
Bitcoin ve Altın uzmanları
Katı risk yönetimine değer veren yatırımcılar
Muhafazakar, kural tabanlı bir EA arayan herkes
💡 En İyi Sonuçlar İçin İpuçları
24/7 çalışma için bir VPS üzerinde kullanın
BTC/Altın'da spreadi dar bir broker seçin
Önerilen %0.5 risk ayarıyla başlayın
Günlük performansı izleyin ama aşırı optimizasyondan kaçının
Her saat değil, günde 1-3 işlem bekleyin
EA'nın hem kazanç hem de kayıp serilerinde çalışmasına izin verin
Performansı tik tik değil, haftalık olarak gözden geçirin
⚡ Sürüm Geçmişi
v2.0 (Güncel) - Optimize Edilmiş Sürüm
Fiyat hesaplama hatası (0.000 gösteriyordu) düzeltildi
İşlem soğuma sistemi eklendi (aşırı işlem yapmayı önler)
Giriş kriterleri sıkılaştırıldı (yanlış sinyaller azaltıldı)
Risk parametreleri düşürüldü (işlem başı %0.5, günlük maks. %2)
Pozisyon sayma mantığı düzeltildi
Spread filtreleme iyileştirildi
Minimum ATR gereksinimi eklendi
Çelişen ortalama dönüş stratejisi kaldırıldı
FXNinjaTrend - Trendi takip edin, riski yönetin, sermayenizi koruyun. 🥷📈
Feragatname: Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. İşlem yapmak kayıp riski taşır. Canlı işlem öncesinde her zaman demo hesaplarda kapsamlı test yapın.
