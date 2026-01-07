FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD

FXNinjaTrend - BTCUSD & XAUUSD için Profesyonel Trend Takip EA'sı

🎯 Genel Bakış

FXNinjaTrend, kripto para (BTCUSD) ve değerli metaller (XAUUSD) işlemleri için özel olarak optimize edilmiş, gelişmiş bir trend takip Uzman Danışmanıdır. Gelişmiş risk yönetimi ve akıllı filtreleme sistemleriyle oluşturulan bu EA, kanıtlanmış teknik analiz ilkelerini kullanarak yüksek olasılıklı trend devam kurulumlarını tespit eder.





🚀 Temel Özellikler

Akıllı Trend Tespiti





Hassas giriş zamanlaması için çift EMA kesişim sistemi (12/26 periyot)





100 EMA trend filtresi karşı-trend işlemleri ortadan kaldırır





RSI onayı (35-65 nötr bölge) aşırı gerilmiş girişleri önler





ATR tabanlı volatilite filtresi, yalnızca likit piyasa koşullarında işlem yapılmasını sağlar





Gelişmiş Risk Yönetimi





Hesap risk yüzdesine dayalı dinamik pozisyon boyutlandırma (varsayılan 0.5%)





ATR tabanlı stop loss ve take profit hesaplaması





Günlük düşüş koruması (günlük maksimum %2 kayıp)





İşlem soğuma sistemi aşırı işlem yapmayı önler (işlemler arasında en az 5 mum)





Maksimum pozisyon limit kontrolü (varsayılan 1 pozisyon)





Akıllı İşlem Yürütme





BTC ve Altın piyasaları için uyarlanabilir spread filtreleme





Minimum ATR gereksinimi düşük volatilite dönemlerini filtreler





ATR tabanlı trailing stop trendler sırasında kârı kilitle





Katı giriş kriterleri: Taze MA kesişimi + Net trend + RSI onayı





Performans İyileştirmeleri





Daha sıkı risk kontrolü için stop loss 2.0 ATR'den 1.0 ATR'ye düşürüldü





Tutarlı karlılık için sabit 2:1 Risk/Ödül oranı





Çelişkili sinyaller ortadan kaldırıldı (aynı anda yükseliş/düşüş koşulu yok)





Uygun fiyat işleme, yürütme hatalarını önler





📊 İşlem Stratejisi

Giriş Koşulları (ALIŞ)





Hızlı EMA (12) Yavaş EMA (26) ÜSTÜNÜ keser





Fiyat 100 EMA ÜZERİNDE işlem görüyor (trend onayı)





RSI 35-65 arasında (aşırı alım/aşırı satım değil)





ATR minimum eşik üzerinde (volatilite mevcut)





Spread kabul edilebilir sınırlar içinde





Soğuma süresi doldu (son işlemden 5 mum)





Giriş Koşulları (SATIŞ)





Hızlı EMA (12) Yavaş EMA (26) ALTINI keser





Fiyat 100 EMA ALTINDA işlem görüyor (trend onayı)





RSI 35-65 arasında (aşırı alım/aşırı satım değil)





ATR minimum eşik üzerinde





Spread kabul edilebilir sınırlar içinde





Soğuma süresi doldu





Çıkış Stratejisi





Take Profit: Stop Loss mesafesinin 2 katı (Risk/Ödül Oranı 2:1)





Stop Loss: Giriş noktası ± 1.0 ATR





Trailing Stop: 1.5 ATR kârdan sonra aktif olur, 0.5 ATR adımla takip eder





⚙️ Önerilen Ayarlar

BTCUSD (Bitcoin) için





Zaman Dilimi: M5 veya M15





İşlem Başı Risk: %0.5





Günlük Maks. Risk: %2





Maks. Spread: 15,000 puan





İşlemler Arası Min. Mum Sayısı: 5





İşlem için Min. ATR: 50





XAUUSD (Altın) için





Zaman Dilimi: M5 veya M15





İşlem Başı Risk: %0.5





Günlük Maks. Risk: %2





Maks. Spread: 50 puan





İşlemler Arası Min. Mum Sayısı: 3





İşlem için Min. ATR: 50





🛡️ Risk Koruma Özellikleri

Günlük Kayıp Limiti: Günlük kayıp başlangıç sermayesinin %2'sine ulaştığında otomatik olarak işlemi durdurur





İşlem Soğuma Süresi: İşlemler arasında 5 mum zorunlu bekleme ile "intikam alım satımını" önler





Pozisyon Limiti: Maksimum 1 açık pozisyon ile aşırı maruz kalma önlenir





Spread Filtresi: Yüksek spread dönemlerinde işlemleri reddeder





Volatilite Koruma: Piyasada yeterli hareket olduğunda işlem yapar (ATR filtresi)





📈 FXNinjaTrend'i Farklı Kılan Nedir?

Odaklanmış Strateji: Tek kanıtlanmış yaklaşım (trend takip) - çelişen strateji yok





Muhafazakar Risk: İşlem başı %0.5 risk ve günlük %2 maksimum ile hesap patlamaları önlenir





Nitelik Nicelikten Üstündür: Günde 1-3 yüksek kaliteli işlem, 10+ rastgele giriş değil





Piyasaya Özgü: Özellikle BTC ve Altın volatilite desenleri için optimize edilmiştir





Martingale/Grid Yok: Uygun risk yönetimi kullanır, tehlikeli ortalama alma yok





Şeffaf Mantık: Klasik teknik analize dayalı net giriş/çıkış kuralları





⚠️ Önemli Notlar

Önce Test Edin: Canlı işlem öncesi mutlaka demo hesapta test edin





Sermaye Gereksinimleri: Uygun risk yönetimi için minimum $500 önerilir





Zaman Dilimi: M5 ve M15 grafikler için optimize edilmiştir





Semboller: BTCUSD ve XAUUSD üzerinde en iyi performans





Broker: Optimum sonuçlar için düşük spreadli ECN broker gerektirir





VPS Önerilir: EA'nın 24/7 kesintisiz çalışmasını sağlar





📋 Girdi Parametreleri

Strateji Ayarları





Hızlı EMA Periyodu: 12





Yavaş EMA Periyodu: 26





Trend Filtre Periyodu: 100





RSI Periyodu: 14





Risk Yönetimi





İşlem Başı Risk: %0.5





Günlük Maks. Risk: %2.0





TP Çarpanı: 2.0 (Risk/Ödül 2:1)





SL Çarpanı: 1.0 ATR





Filtreler





BTC Maks. Spread: 15,000 puan





Altın Maks. Spread: 50 puan





İşlemler Arası Min. Mum: 5





İşlem için Min. ATR: 50





Koruma





Trailing Stop Etkin: Evet





Trailing Başlangıcı: 1.5 ATR





Trailing Adımı: 0.5 ATR





Maks. Pozisyon: 1





🎓 Kimler İçin İdeal?

Otomatik trend takip sistemi arayan yatırımcılar





Yüksek frekanslı işlem yerine kaliteli kurulumları tercih eden kullanıcılar





Bitcoin ve Altın uzmanları





Katı risk yönetimine değer veren yatırımcılar





Muhafazakar, kural tabanlı bir EA arayan herkes





💡 En İyi Sonuçlar İçin İpuçları

24/7 çalışma için bir VPS üzerinde kullanın





BTC/Altın'da spreadi dar bir broker seçin





Önerilen %0.5 risk ayarıyla başlayın





Günlük performansı izleyin ama aşırı optimizasyondan kaçının





Her saat değil, günde 1-3 işlem bekleyin





EA'nın hem kazanç hem de kayıp serilerinde çalışmasına izin verin





Performansı tik tik değil, haftalık olarak gözden geçirin





⚡ Sürüm Geçmişi

v2.0 (Güncel) - Optimize Edilmiş Sürüm





Fiyat hesaplama hatası (0.000 gösteriyordu) düzeltildi





İşlem soğuma sistemi eklendi (aşırı işlem yapmayı önler)





Giriş kriterleri sıkılaştırıldı (yanlış sinyaller azaltıldı)





Risk parametreleri düşürüldü (işlem başı %0.5, günlük maks. %2)





Pozisyon sayma mantığı düzeltildi





Spread filtreleme iyileştirildi





Minimum ATR gereksinimi eklendi





Çelişen ortalama dönüş stratejisi kaldırıldı





FXNinjaTrend - Trendi takip edin, riski yönetin, sermayenizi koruyun. 🥷📈





Feragatname: Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. İşlem yapmak kayıp riski taşır. Canlı işlem öncesinde her zaman demo hesaplarda kapsamlı test yapın.





