FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD

FXNinjaTrend - Professioneller Trendfolge-EA für BTCUSD & XAUUSD
🎯 Überblick
FXNinjaTrend ist ein hochentwickelter Trendfolge-Expert Advisor, speziell für den Handel mit Kryptowährungen (BTCUSD) und Edelmetallen (XAUUSD) optimiert. Mit fortschrittlichem Risikomanagement und intelligenten Filtersystemen identifiziert dieser EA hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups unter Verwendung bewährter technischer Analysemethoden.

🚀 Hauptmerkmale
Intelligente Trenderkennung

Duales EMA-Kreuzungssystem (12/26 Perioden) für präzise Einstiegszeitpunkte

100 EMA Trendfilter eliminiert gegenläufige Trades

RSI-Bestätigung (35-65 neutrale Zone) verhindert überdehnte Einstiege

ATR-basierter Volatilitätsfilter stellt Trades nur unter liquiden Marktbedingungen sicher

Fortgeschrittenes Risikomanagement

Dynamische Positionsgrößenberechnung basierend auf Kontoriskoprozent (Standard 0,5%)

ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung

Täglicher Drawdown-Schutz (maximal 2% täglicher Verlust)

Trade-Cooldown-System verhindert Übertrading (mindestens 5 Kerzen zwischen Trades)

Maximale Positionslimit-Kontrolle (Standard 1 Position)

Intelligente Trade-Ausführung

Adaptive Spread-Filterung für BTC- und Goldmärkte

Minimale ATR-Anforderung filtert Niedrigvolatilitätsphasen heraus

ATR-basierter Trailing Stop sichert Gewinne während Trends

Strenge Einstiegskriterien: Frische MA-Kreuzung + Klarer Trend + RSI-Bestätigung

Leistungsoptimierungen

Stop-Loss von 2,0 ATR auf 1,0 ATR reduziert für strengere Risikokontrolle

Fixes 2:1 Risiko-Rendite-Verhältnis für konsistente Profitabilität

Eliminiert widersprüchliche Signale (keine gleichzeitigen bullischen/bärischen Bedingungen)

Korrekte Tick-Preis-Bearbeitung verhindert Ausführungsfehler

📊 Handelsstrategie
Einstiegsbedingungen (KAUFEN)

Schnelle EMA (12) kreuzt ÜBER Langsame EMA (26)

Preis handelt ÜBER 100 EMA (Trendbestätigung)

RSI zwischen 35-65 (nicht überkauft/überverkauft)

ATR über Mindestschwelle (Volatilität vorhanden)

Spread innerhalb akzeptabler Grenzen

Cooldown-Periode abgelaufen (5 Kerzen seit letztem Trade)

Einstiegsbedingungen (VERKAUFEN)

Schnelle EMA (12) kreuzt UNTER Langsame EMA (26)

Preis handelt UNTER 100 EMA (Trendbestätigung)

RSI zwischen 35-65 (nicht überkauft/überverkauft)

ATR über Mindestschwelle

Spread innerhalb akzeptabler Grenzen

Cooldown-Periode abgelaufen

Ausstiegsstrategie

Take Profit: 2x Stop-Loss-Distanz (2:1 R:R Verhältnis)

Stop Loss: 1,0 ATR vom Einstiegspunkt

Trailing Stop: Aktiviert nach 1,5 ATR Gewinn, folgt mit 0,5 ATR

⚙️ Empfohlene Einstellungen
Für BTCUSD (Bitcoin)

Zeitrahmen: M5 oder M15

Risiko pro Trade: 0,5%

Max. Tagesrisiko: 2%

Max. Spread: 15.000 Punkte

Min. Kerzen zwischen Trades: 5

Min. ATR für Trade: 50

Für XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M5 oder M15

Risiko pro Trade: 0,5%

Max. Tagesrisiko: 2%

Max. Spread: 50 Punkte

Min. Kerzen zwischen Trades: 3

Min. ATR für Trade: 50

🛡️ Risikoschutz-Funktionen
Tägliches Verlustlimit: Stoppt den Handel automatisch, wenn der Tagesverlust 2% des Startkapitals erreicht

Trade-Cooldown: Verhindert "Rache-Trading" mit obligatorischer 5-Kerzen-Wartezeit zwischen Trades

Positionslimit: Maximal 1 offene Position verhindert Überexponierung

Spread-Filter: Lehnt Trades während hoher Spread-Phasen ab

Volatilitäts-Wächter: Handelt nur, wenn der Markt ausreichend Bewegung hat (ATR-Filter)

📈 Was FXNinjaTrend anders macht
Fokussierte Strategie: Ein einziger bewährter Ansatz (Trendfolge) - keine widersprüchlichen Strategien

Konservatives Risiko: 0,5% Risiko pro Trade und 2% tägliches Maximum verhindert Kontoplatzer

Qualität vor Quantität: 1-3 hochwertige Trades pro Tag, nicht 10+ zufällige Einstiege

Marktspezifisch: Speziell für BTC- und Goldvolatilitätsmuster optimiert

Kein Martingale/Grid: Verwendet ordentliches Risikomanagement, keine gefährliche Positionsdurchschnittsbildung

Transparente Logik: Klare Ein-/Ausstiegsregeln basierend auf klassischer technischer Analyse

⚠️ Wichtige Hinweise
Zuerst testen: Immer zuerst auf Demokonto testen vor Live-Handel

Kapitalanforderungen: Mindestens $500 empfohlen für angemessenes Risikomanagement

Zeitrahmen: Für M5- und M15-Charts optimiert

Symbole: Beste Performance auf BTCUSD und XAUUSD

Broker: Erfordert einen ECN-Broker mit engen Spreads für optimale Ergebnisse

VPS empfohlen: Stellt sicher, dass der EA 24/7 ohne Unterbrechung läuft

📋 Eingabeparameter
Strategieeinstellungen

Schnelle EMA-Periode: 12

Langsame EMA-Periode: 26

Trendfilter-Periode: 100

RSI-Periode: 14

Risikomanagement

Risiko pro Trade: 0,5%

Max. Tagesrisiko: 2,0%

TP-Multiplikator: 2,0 (2:1 R:R)

SL-Multiplikator: 1,0 ATR

Filter

Max. Spread BTC: 15.000 Punkte

Max. Spread Gold: 50 Punkte

Min. Kerzen zwischen Trades: 5

Min. ATR für Trade: 50

Schutz

Trailing Stop aktivieren: Ja

Trail Start: 1,5 ATR

Trail Step: 0,5 ATR

Max. Positionen: 1

🎓 Ideal für
Trader, die ein automatisiertes Trendfolgesystem suchen

Nutzer, die Qualitätssetups gegenüber Hochfrequenzhandel bevorzugen

Bitcoin- und Goldspezialisten

Trader, die strenges Risikomanagement schätzen

Alle, die einen konservativen, regelbasierten EA suchen

💡 Tipps für beste Ergebnisse
Auf einem VPS für 24/7-Betrieb nutzen

Broker mit engen Spreads auf BTC/Gold wählen

Mit empfohlenen 0,5% Risikoeinstellung beginnen

Tägliche Performance überwachen, aber Überoptimierung vermeiden

1-3 Trades pro Tag erwarten, nicht stündlich

Den EA sowohl durch Gewinn- als auch Verlustserien arbeiten lassen

Performance wöchentlich, nicht tickweise überprüfen

⚡ Versionshistorie
v2.0 (Aktuell) - Optimierte Version

Preisberechnungsfehler (zeigte 0.000) behoben

Trade-Cooldown-System hinzugefügt (verhindert Übertrading)

Einstiegskriterien verschärft (reduziert Fehlsignale)

Risikoparameter reduziert (0,5% pro Trade, 2% täglich max.)

Positionszähllogik behoben

Spread-Filterung verbessert

Minimale ATR-Anforderung hinzugefügt

Widersprüchliche Mean-Reversion-Strategie entfernt

FXNinjaTrend - Folge dem Trend, manage das Risiko, schütze dein Kapital. 🥷📈

Haftungsausschluss: Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel beinhaltet Verlustrisiken. Immer gründlich auf Demokonten testen vor dem Live-Handel.
