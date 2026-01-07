FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD
- Experten
- Ikenna Nnoruka Okafor
- Version: 2.3
- Aktivierungen: 5
FXNinjaTrend - Professioneller Trendfolge-EA für BTCUSD & XAUUSD
🎯 Überblick
FXNinjaTrend ist ein hochentwickelter Trendfolge-Expert Advisor, speziell für den Handel mit Kryptowährungen (BTCUSD) und Edelmetallen (XAUUSD) optimiert. Mit fortschrittlichem Risikomanagement und intelligenten Filtersystemen identifiziert dieser EA hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups unter Verwendung bewährter technischer Analysemethoden.
🚀 Hauptmerkmale
Intelligente Trenderkennung
Duales EMA-Kreuzungssystem (12/26 Perioden) für präzise Einstiegszeitpunkte
100 EMA Trendfilter eliminiert gegenläufige Trades
RSI-Bestätigung (35-65 neutrale Zone) verhindert überdehnte Einstiege
ATR-basierter Volatilitätsfilter stellt Trades nur unter liquiden Marktbedingungen sicher
Fortgeschrittenes Risikomanagement
Dynamische Positionsgrößenberechnung basierend auf Kontoriskoprozent (Standard 0,5%)
ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung
Täglicher Drawdown-Schutz (maximal 2% täglicher Verlust)
Trade-Cooldown-System verhindert Übertrading (mindestens 5 Kerzen zwischen Trades)
Maximale Positionslimit-Kontrolle (Standard 1 Position)
Intelligente Trade-Ausführung
Adaptive Spread-Filterung für BTC- und Goldmärkte
Minimale ATR-Anforderung filtert Niedrigvolatilitätsphasen heraus
ATR-basierter Trailing Stop sichert Gewinne während Trends
Strenge Einstiegskriterien: Frische MA-Kreuzung + Klarer Trend + RSI-Bestätigung
Leistungsoptimierungen
Stop-Loss von 2,0 ATR auf 1,0 ATR reduziert für strengere Risikokontrolle
Fixes 2:1 Risiko-Rendite-Verhältnis für konsistente Profitabilität
Eliminiert widersprüchliche Signale (keine gleichzeitigen bullischen/bärischen Bedingungen)
Korrekte Tick-Preis-Bearbeitung verhindert Ausführungsfehler
📊 Handelsstrategie
Einstiegsbedingungen (KAUFEN)
Schnelle EMA (12) kreuzt ÜBER Langsame EMA (26)
Preis handelt ÜBER 100 EMA (Trendbestätigung)
RSI zwischen 35-65 (nicht überkauft/überverkauft)
ATR über Mindestschwelle (Volatilität vorhanden)
Spread innerhalb akzeptabler Grenzen
Cooldown-Periode abgelaufen (5 Kerzen seit letztem Trade)
Einstiegsbedingungen (VERKAUFEN)
Schnelle EMA (12) kreuzt UNTER Langsame EMA (26)
Preis handelt UNTER 100 EMA (Trendbestätigung)
RSI zwischen 35-65 (nicht überkauft/überverkauft)
ATR über Mindestschwelle
Spread innerhalb akzeptabler Grenzen
Cooldown-Periode abgelaufen
Ausstiegsstrategie
Take Profit: 2x Stop-Loss-Distanz (2:1 R:R Verhältnis)
Stop Loss: 1,0 ATR vom Einstiegspunkt
Trailing Stop: Aktiviert nach 1,5 ATR Gewinn, folgt mit 0,5 ATR
⚙️ Empfohlene Einstellungen
Für BTCUSD (Bitcoin)
Zeitrahmen: M5 oder M15
Risiko pro Trade: 0,5%
Max. Tagesrisiko: 2%
Max. Spread: 15.000 Punkte
Min. Kerzen zwischen Trades: 5
Min. ATR für Trade: 50
Für XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: M5 oder M15
Risiko pro Trade: 0,5%
Max. Tagesrisiko: 2%
Max. Spread: 50 Punkte
Min. Kerzen zwischen Trades: 3
Min. ATR für Trade: 50
🛡️ Risikoschutz-Funktionen
Tägliches Verlustlimit: Stoppt den Handel automatisch, wenn der Tagesverlust 2% des Startkapitals erreicht
Trade-Cooldown: Verhindert "Rache-Trading" mit obligatorischer 5-Kerzen-Wartezeit zwischen Trades
Positionslimit: Maximal 1 offene Position verhindert Überexponierung
Spread-Filter: Lehnt Trades während hoher Spread-Phasen ab
Volatilitäts-Wächter: Handelt nur, wenn der Markt ausreichend Bewegung hat (ATR-Filter)
📈 Was FXNinjaTrend anders macht
Fokussierte Strategie: Ein einziger bewährter Ansatz (Trendfolge) - keine widersprüchlichen Strategien
Konservatives Risiko: 0,5% Risiko pro Trade und 2% tägliches Maximum verhindert Kontoplatzer
Qualität vor Quantität: 1-3 hochwertige Trades pro Tag, nicht 10+ zufällige Einstiege
Marktspezifisch: Speziell für BTC- und Goldvolatilitätsmuster optimiert
Kein Martingale/Grid: Verwendet ordentliches Risikomanagement, keine gefährliche Positionsdurchschnittsbildung
Transparente Logik: Klare Ein-/Ausstiegsregeln basierend auf klassischer technischer Analyse
⚠️ Wichtige Hinweise
Zuerst testen: Immer zuerst auf Demokonto testen vor Live-Handel
Kapitalanforderungen: Mindestens $500 empfohlen für angemessenes Risikomanagement
Zeitrahmen: Für M5- und M15-Charts optimiert
Symbole: Beste Performance auf BTCUSD und XAUUSD
Broker: Erfordert einen ECN-Broker mit engen Spreads für optimale Ergebnisse
VPS empfohlen: Stellt sicher, dass der EA 24/7 ohne Unterbrechung läuft
📋 Eingabeparameter
Strategieeinstellungen
Schnelle EMA-Periode: 12
Langsame EMA-Periode: 26
Trendfilter-Periode: 100
RSI-Periode: 14
Risikomanagement
Risiko pro Trade: 0,5%
Max. Tagesrisiko: 2,0%
TP-Multiplikator: 2,0 (2:1 R:R)
SL-Multiplikator: 1,0 ATR
Filter
Max. Spread BTC: 15.000 Punkte
Max. Spread Gold: 50 Punkte
Min. Kerzen zwischen Trades: 5
Min. ATR für Trade: 50
Schutz
Trailing Stop aktivieren: Ja
Trail Start: 1,5 ATR
Trail Step: 0,5 ATR
Max. Positionen: 1
🎓 Ideal für
Trader, die ein automatisiertes Trendfolgesystem suchen
Nutzer, die Qualitätssetups gegenüber Hochfrequenzhandel bevorzugen
Bitcoin- und Goldspezialisten
Trader, die strenges Risikomanagement schätzen
Alle, die einen konservativen, regelbasierten EA suchen
💡 Tipps für beste Ergebnisse
Auf einem VPS für 24/7-Betrieb nutzen
Broker mit engen Spreads auf BTC/Gold wählen
Mit empfohlenen 0,5% Risikoeinstellung beginnen
Tägliche Performance überwachen, aber Überoptimierung vermeiden
1-3 Trades pro Tag erwarten, nicht stündlich
Den EA sowohl durch Gewinn- als auch Verlustserien arbeiten lassen
Performance wöchentlich, nicht tickweise überprüfen
⚡ Versionshistorie
v2.0 (Aktuell) - Optimierte Version
Preisberechnungsfehler (zeigte 0.000) behoben
Trade-Cooldown-System hinzugefügt (verhindert Übertrading)
Einstiegskriterien verschärft (reduziert Fehlsignale)
Risikoparameter reduziert (0,5% pro Trade, 2% täglich max.)
Positionszähllogik behoben
Spread-Filterung verbessert
Minimale ATR-Anforderung hinzugefügt
Widersprüchliche Mean-Reversion-Strategie entfernt
FXNinjaTrend - Folge dem Trend, manage das Risiko, schütze dein Kapital. 🥷📈
Haftungsausschluss: Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel beinhaltet Verlustrisiken. Immer gründlich auf Demokonten testen vor dem Live-Handel.