FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD

FXNinjaTrend - EA Profissional de Acompanhamento de Tendência para BTCUSD & XAUUSD
🎯 Visão Geral
O FXNinjaTrend é um Expert Advisor sofisticado de acompanhamento de tendência, especificamente otimizado para negociação de criptomoedas (BTCUSD) e metais preciosos (XAUUSD). Construído com gerenciamento de risco avançado e sistemas de filtragem inteligentes, este EA identifica configurações de continuação de tendência de alta probabilidade usando princípios comprovados de análise técnica.

🚀 Características Principais
Detecção Inteligente de Tendência

Sistema de cruzamento duplo de EMA (períodos 12/26) para timing preciso de entrada

Filtro de tendência EMA 100 elimina negociações contra a tendência

Confirmação RSI (zona neutra 35-65) previne entradas superestendidas

Filtro de volatilidade baseado em ATR garante negociações apenas em condições de mercado líquidas

Gerenciamento de Risco Avançado

Dimensionamento de posição dinâmico baseado em porcentagem de risco da conta (padrão 0.5%)

Cálculo de stop loss e take profit baseado em ATR

Proteção de drawdown diário (perda máxima diária de 2%)

Sistema de cooldown evita overtrading (mínimo 5 barras entre negociações)

Controle de limite de posição (1 posição padrão)

Execução Inteligente de Negociação

Filtragem de spread adaptativa para mercados de BTC e Ouro

Requisito mínimo de ATR filtra períodos de baixa volatilidade

Trailing stop baseado em ATR protege lucros durante tendências

Critérios rígidos de entrada: Cruzamento de MA recente + Tendência clara + Confirmação RSI

Otimizações de Desempenho

Stop loss reduzido de 2.0 ATR para 1.0 ATR para controle de risco mais rigoroso

Relação Risco-Recompensa fixa 2:1 para rentabilidade consistente

Elimina sinais conflitantes (sem condições de alta/baixa simultâneas)

Manipulação adequada do preço do tick previne erros de execução

📊 Estratégia de Negociação
Condições de Entrada (COMPRA)

EMA rápida (12) cruza ACIMA da EMA lenta (26)

Preço negociando ACIMA da EMA 100 (confirmação de tendência)

RSI entre 35-65 (não sobrecomprado/sobrevendido)

ATR acima do limite mínimo (volatilidade presente)

Spread dentro dos limites aceitáveis

Período de cooldown concluído (5 barras desde a última negociação)

Condições de Entrada (VENDA)

EMA rápida (12) cruza ABAIXO da EMA lenta (26)

Preço negociando ABAIXO da EMA 100 (confirmação de tendência)

RSI entre 35-65 (não sobrecomprado/sobrevendido)

ATR acima do limite mínimo

Spread dentro dos limites aceitáveis

Período de cooldown concluído

Estratégia de Saída

Take Profit: 2x distância do Stop Loss (relação R:R 2:1)

Stop Loss: 1.0 ATR do ponto de entrada

Trailing Stop: Ativa após lucro de 1.5 ATR, segue com 0.5 ATR

⚙️ Configurações Recomendadas
Para BTCUSD (Bitcoin)

Timeframe: M5 ou M15

Risco por Negociação: 0.5%

Risco Máximo Diário: 2%

Spread Máximo: 15.000 pontos

Barras Mínimas entre Negociações: 5

ATR Mínimo para Negociar: 50

Para XAUUSD (Ouro)

Timeframe: M5 ou M15

Risco por Negociação: 0.5%

Risco Máximo Diário: 2%

Spread Máximo: 50 pontos

Barras Mínimas entre Negociações: 3

ATR Mínimo para Negociar: 50

🛡️ Recursos de Proteção de Risco
Limite de Perda Diária: Interrompe automaticamente a negociação quando a perda diária atinge 2% do capital inicial

Cooldown de Negociação: Previne "negociação de vingança" com espera obrigatória de 5 barras entre negociações

Limite de Posição: Máximo de 1 posição aberta previne superexposição

Filtro de Spread: Rejeita negociações durante períodos de spread alto

Guarda de Volatilidade: Só negocia quando o mercado tem movimento suficiente (filtro ATR)

📈 O que Torna o FXNinjaTrend Diferente
Estratégia Focada: Abordagem única comprovada (acompanhamento de tendência) - sem estratégias conflitantes

Risco Conservador: Risco de 0,5% por negociação e máximo diário de 2% previne perdas catastróficas

Qualidade sobre Quantidade: 1-3 negociações de alta qualidade por dia, não 10+ entradas aleatórias

Específico do Mercado: Otimizado especificamente para padrões de volatilidade de BTC e Ouro

Sem Martingale/Grid: Usa gerenciamento de risco adequado, não média de posição perigosa

Lógica Transparente: Regras claras de entrada/saída baseadas em análise técnica clássica

⚠️ Notas Importantes
Teste Primeiro: Sempre teste em conta demo antes de negociar ao vivo

Requisitos de Capital: Mínimo de $500 recomendado para gerenciamento de risco adequado

Timeframe: Otimizado para gráficos M5 e M15

Símbolos: Melhor desempenho em BTCUSD e XAUUSD

Corretora: Requer corretora ECN com spreads baixos para resultados ideais

VPS Recomendado: Garante que o EA funcione 24/7 sem interrupção

📋 Parâmetros de Entrada
Configurações da Estratégia

Período EMA Rápida: 12

Período EMA Lenta: 26

Período do Filtro de Tendência: 100

Período RSI: 14

Gerenciamento de Risco

Risco por Negociação: 0.5%

Risco Máximo Diário: 2.0%

Multiplicador TP: 2.0 (R:R 2:1)

Multiplicador SL: 1.0 ATR

Filtros

Spread Máx. BTC: 15.000 pontos

Spread Máx. Ouro: 50 pontos

Barras Mín. entre Negociações: 5

ATR Mín. para Negociar: 50

Proteção

Habilitar Trailing Stop: Sim

Início do Trailing: 1.5 ATR

Passo do Trailing: 0.5 ATR

Posições Máximas: 1

🎓 Ideal Para
Traders que buscam um sistema automatizado de acompanhamento de tendência

Usuários que preferem configurações de qualidade em vez de negociação de alta frequência

Especialistas em Bitcoin e Ouro

Traders que valorizam gerenciamento de risco rigoroso

Qualquer pessoa procurando por um EA conservador e baseado em regras

💡 Dicas para Melhores Resultados
Use em um VPS para operação 24/7

Escolha uma corretora com spreads apertados em BTC/Ouro

Comece com a configuração de risco recomendada de 0.5%

Monitore o desempenho diário, mas evite superotimização

Espere 1-3 negociações por dia, não a cada hora

Deixe o EA trabalhar tanto em sequências vencedoras quanto perdedoras

Revise o desempenho semanalmente, não tick a tick

⚡ Histórico de Versões
v2.0 (Atual) - Versão Otimizada

Corrigido bug de cálculo de preço (mostrava 0.000)

Adicionado sistema de cooldown de negociação (previne overtrading)

Critérios de entrada mais rigorosos (reduz sinais falsos)

Parâmetros de risco reduzidos (0,5% por negociação, 2% máximo diário)

Lógica de contagem de posições corrigida

Filtragem de spread melhorada

Adicionado requisito mínimo de ATR

Estratégia conflitante de reversão à média removida

FXNinjaTrend - Acompanhe a tendência, gerencie o risco, proteja seu capital. 🥷📈

Isenção de responsabilidade: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação envolve risco de perda. Sempre teste minuciosamente em contas demo antes de negociar ao vivo.
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário