FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD
- Experts
- Ikenna Nnoruka Okafor
- Versão: 2.3
- Ativações: 5
FXNinjaTrend - EA Profissional de Acompanhamento de Tendência para BTCUSD & XAUUSD
🎯 Visão Geral
O FXNinjaTrend é um Expert Advisor sofisticado de acompanhamento de tendência, especificamente otimizado para negociação de criptomoedas (BTCUSD) e metais preciosos (XAUUSD). Construído com gerenciamento de risco avançado e sistemas de filtragem inteligentes, este EA identifica configurações de continuação de tendência de alta probabilidade usando princípios comprovados de análise técnica.
🚀 Características Principais
Detecção Inteligente de Tendência
Sistema de cruzamento duplo de EMA (períodos 12/26) para timing preciso de entrada
Filtro de tendência EMA 100 elimina negociações contra a tendência
Confirmação RSI (zona neutra 35-65) previne entradas superestendidas
Filtro de volatilidade baseado em ATR garante negociações apenas em condições de mercado líquidas
Gerenciamento de Risco Avançado
Dimensionamento de posição dinâmico baseado em porcentagem de risco da conta (padrão 0.5%)
Cálculo de stop loss e take profit baseado em ATR
Proteção de drawdown diário (perda máxima diária de 2%)
Sistema de cooldown evita overtrading (mínimo 5 barras entre negociações)
Controle de limite de posição (1 posição padrão)
Execução Inteligente de Negociação
Filtragem de spread adaptativa para mercados de BTC e Ouro
Requisito mínimo de ATR filtra períodos de baixa volatilidade
Trailing stop baseado em ATR protege lucros durante tendências
Critérios rígidos de entrada: Cruzamento de MA recente + Tendência clara + Confirmação RSI
Otimizações de Desempenho
Stop loss reduzido de 2.0 ATR para 1.0 ATR para controle de risco mais rigoroso
Relação Risco-Recompensa fixa 2:1 para rentabilidade consistente
Elimina sinais conflitantes (sem condições de alta/baixa simultâneas)
Manipulação adequada do preço do tick previne erros de execução
📊 Estratégia de Negociação
Condições de Entrada (COMPRA)
EMA rápida (12) cruza ACIMA da EMA lenta (26)
Preço negociando ACIMA da EMA 100 (confirmação de tendência)
RSI entre 35-65 (não sobrecomprado/sobrevendido)
ATR acima do limite mínimo (volatilidade presente)
Spread dentro dos limites aceitáveis
Período de cooldown concluído (5 barras desde a última negociação)
Condições de Entrada (VENDA)
EMA rápida (12) cruza ABAIXO da EMA lenta (26)
Preço negociando ABAIXO da EMA 100 (confirmação de tendência)
RSI entre 35-65 (não sobrecomprado/sobrevendido)
ATR acima do limite mínimo
Spread dentro dos limites aceitáveis
Período de cooldown concluído
Estratégia de Saída
Take Profit: 2x distância do Stop Loss (relação R:R 2:1)
Stop Loss: 1.0 ATR do ponto de entrada
Trailing Stop: Ativa após lucro de 1.5 ATR, segue com 0.5 ATR
⚙️ Configurações Recomendadas
Para BTCUSD (Bitcoin)
Timeframe: M5 ou M15
Risco por Negociação: 0.5%
Risco Máximo Diário: 2%
Spread Máximo: 15.000 pontos
Barras Mínimas entre Negociações: 5
ATR Mínimo para Negociar: 50
Para XAUUSD (Ouro)
Timeframe: M5 ou M15
Risco por Negociação: 0.5%
Risco Máximo Diário: 2%
Spread Máximo: 50 pontos
Barras Mínimas entre Negociações: 3
ATR Mínimo para Negociar: 50
🛡️ Recursos de Proteção de Risco
Limite de Perda Diária: Interrompe automaticamente a negociação quando a perda diária atinge 2% do capital inicial
Cooldown de Negociação: Previne "negociação de vingança" com espera obrigatória de 5 barras entre negociações
Limite de Posição: Máximo de 1 posição aberta previne superexposição
Filtro de Spread: Rejeita negociações durante períodos de spread alto
Guarda de Volatilidade: Só negocia quando o mercado tem movimento suficiente (filtro ATR)
📈 O que Torna o FXNinjaTrend Diferente
Estratégia Focada: Abordagem única comprovada (acompanhamento de tendência) - sem estratégias conflitantes
Risco Conservador: Risco de 0,5% por negociação e máximo diário de 2% previne perdas catastróficas
Qualidade sobre Quantidade: 1-3 negociações de alta qualidade por dia, não 10+ entradas aleatórias
Específico do Mercado: Otimizado especificamente para padrões de volatilidade de BTC e Ouro
Sem Martingale/Grid: Usa gerenciamento de risco adequado, não média de posição perigosa
Lógica Transparente: Regras claras de entrada/saída baseadas em análise técnica clássica
⚠️ Notas Importantes
Teste Primeiro: Sempre teste em conta demo antes de negociar ao vivo
Requisitos de Capital: Mínimo de $500 recomendado para gerenciamento de risco adequado
Timeframe: Otimizado para gráficos M5 e M15
Símbolos: Melhor desempenho em BTCUSD e XAUUSD
Corretora: Requer corretora ECN com spreads baixos para resultados ideais
VPS Recomendado: Garante que o EA funcione 24/7 sem interrupção
📋 Parâmetros de Entrada
Configurações da Estratégia
Período EMA Rápida: 12
Período EMA Lenta: 26
Período do Filtro de Tendência: 100
Período RSI: 14
Gerenciamento de Risco
Risco por Negociação: 0.5%
Risco Máximo Diário: 2.0%
Multiplicador TP: 2.0 (R:R 2:1)
Multiplicador SL: 1.0 ATR
Filtros
Spread Máx. BTC: 15.000 pontos
Spread Máx. Ouro: 50 pontos
Barras Mín. entre Negociações: 5
ATR Mín. para Negociar: 50
Proteção
Habilitar Trailing Stop: Sim
Início do Trailing: 1.5 ATR
Passo do Trailing: 0.5 ATR
Posições Máximas: 1
🎓 Ideal Para
Traders que buscam um sistema automatizado de acompanhamento de tendência
Usuários que preferem configurações de qualidade em vez de negociação de alta frequência
Especialistas em Bitcoin e Ouro
Traders que valorizam gerenciamento de risco rigoroso
Qualquer pessoa procurando por um EA conservador e baseado em regras
💡 Dicas para Melhores Resultados
Use em um VPS para operação 24/7
Escolha uma corretora com spreads apertados em BTC/Ouro
Comece com a configuração de risco recomendada de 0.5%
Monitore o desempenho diário, mas evite superotimização
Espere 1-3 negociações por dia, não a cada hora
Deixe o EA trabalhar tanto em sequências vencedoras quanto perdedoras
Revise o desempenho semanalmente, não tick a tick
⚡ Histórico de Versões
v2.0 (Atual) - Versão Otimizada
Corrigido bug de cálculo de preço (mostrava 0.000)
Adicionado sistema de cooldown de negociação (previne overtrading)
Critérios de entrada mais rigorosos (reduz sinais falsos)
Parâmetros de risco reduzidos (0,5% por negociação, 2% máximo diário)
Lógica de contagem de posições corrigida
Filtragem de spread melhorada
Adicionado requisito mínimo de ATR
Estratégia conflitante de reversão à média removida
FXNinjaTrend - Acompanhe a tendência, gerencie o risco, proteja seu capital. 🥷📈
Isenção de responsabilidade: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação envolve risco de perda. Sempre teste minuciosamente em contas demo antes de negociar ao vivo.