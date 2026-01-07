FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD

FXNinjaTrend - BTCUSD＆XAUUSD向けプロ仕様トレンドフォローEA

🎯 概要

FXNinjaTrendは、暗号通貨（BTCUSD）と貴金属（XAUUSD）の取引に特化して最適化された、高度なトレンドフォロー系エキスパートアドバイザーです。高度なリスク管理システムとインテリジェントなフィルタリングシステムを搭載し、実証済みのテクニカル分析原理を用いて高確率のトレンド継続セットアップを識別します。

🚀 主な機能

スマートトレンド検出

  • 正確なエントリータイミングのためのデュアルEMAクロスオーバーシステム（12/26期間）

  • 100 EMAトレンドフィルターで逆張り取引を排除

  • RSI確認（35-65ニュートラルゾーン）で過剰エントリーを防止

  • ATRベースのボラティリティフィルターで流動性のある市場条件のみ取引を実行

高度なリスク管理

  • 口座リスク率に基づく動的なポジションサイジング（デフォルト0.5%）

  • ATRベースのストップロスとテイクプロフィット計算

  • 日次最大ドローダウン保護（1日最大損失2%）

  • オーバートレード防止クールダウンシステム（取引間最低5バー）

  • 最大ポジション制限（デフォルト1ポジション）

インテリジェントな取引実行

  • BTCとゴールド市場向けの適応型スプレッドフィルタリング

  • 最小ATR要件で低ボラティリティ期間をフィルター

  • ATRベースのトレーリングストップでトレンド中の利益を確保

  • 厳格なエントリー基準：新鮮なMAクロス＋明確なトレンド＋RSI確認

パフォーマンス最適化

  • リスク管理強化のためストップロスを2.0 ATRから1.0 ATRに縮小

  • 一貫した収益性のための固定2:1 リスクリワード比率

  • 矛盾するシグナルの排除（同時の強気/弱気条件なし）

  • 適切なティック価格処理で実行エラーを防止

📊 取引戦略

エントリー条件（買い）

  1. 速いEMA（12）が遅いEMA（26）を上抜け

  2. 価格が 100 EMA より上で推移（トレンド確認）

  3. RSIが 35-65の間（買われ過ぎ/売られ過ぎでない）

  4. ATRが最小閾値以上（ボラティリティ存在）

  5. スプレッドが許容範囲内

  6. クールダウン期間経過（前回取引から5バー）

エントリー条件（売り）

  1. 速いEMA（12）が遅いEMA（26）を下抜け

  2. 価格が 100 EMA より下で推移（トレンド確認）

  3. RSIが 35-65の間（買われ過ぎ/売られ過ぎでない）

  4. ATRが最小閾値以上

  5. スプレッドが許容範囲内

  6. クールダウン期間経過

エグジット戦略

  • テイクプロフィット：ストップロス距離の 2倍（リスクリワード比 2:1）

  • ストップロス：エントリー価格 ± 1.0 ATR

  • トレーリングストップ：1.5 ATR の利益後に作動、0.5 ATR ステップで追跡

⚙️ 推奨設定

BTCUSD（ビットコイン）向け

  • タイムフレーム：M5 または M15

  • 1取引あたりリスク：0.5%

  • 1日最大リスク：2%

  • 最大スプレッド：15,000 ポイント

  • 取引間最低バー数：5

  • 取引最小ATR：50

XAUUSD（ゴールド）向け

  • タイムフレーム：M5 または M15

  • 1取引あたりリスク：0.5%

  • 1日最大リスク：2%

  • 最大スプレッド：50 ポイント

  • 取引間最低バー数：3

  • 取引最小ATR：50

🛡️ リスク保護機能

  1. 日次損失制限：1日の損失が開始資金の 2% に達すると自動的に取引停止

  2. 取引クールダウン：取引間 5バーの強制待機で「仕返し取引」を防止

  3. ポジション制限：最大 1 ポジションで過剰エクスポージャーを防止

  4. スプレッドフィルター：スプレッド拡大時に取引を拒否

  5. ボラティリティガード：市場に十分な動きがある時のみ取引（ATRフィルター）

📈 FXNinjaTrendの特徴

  • 集中戦略：単一の実証済みアプローチ（トレンドフォロー）- 矛盾する戦略なし

  • 保守的リスク：1取引0.5%リスク、1日2%上限で口座の大損失を防止

  • 量より質：1日 1-3件 の高品質取引、 10件以上 のランダムエントリーではない

  • 市場特化BTCとゴールドのボラティリティパターンに特化して最適化

  • マーチンゲール/グリッドなし：適切なリスク管理を使用、危険なポジション平均化なし

  • 透明なロジック：古典的テクニカル分析に基づく明確なエントリー/エグジットルール

⚠️ 重要な注意事項

  • まずはテスト：ライブ取引前に必ずデモ口座でテスト

  • 資金要件：適切なリスク管理のために最低 $500 推奨

  • タイムフレームM5とM15 チャートに最適化

  • シンボルBTCUSDとXAUUSD で最高のパフォーマンス

  • ブローカー：最適な結果にはスプレッドの低い ECNブローカー が必要

  • VPS推奨：EAを 24時間 中断なく稼働させるために推奨

📋 入力パラメータ

戦略設定

  • 速いEMA期間：12

  • 遅いEMA期間：26

  • トレンドフィルター期間：100

  • RSI期間：14

リスク管理

  • 1取引あたりリスク：0.5%

  • 1日最大リスク：2.0%

  • TP乗数：2.0（リスクリワード比 2:1）

  • SL乗数：1.0 ATR

フィルター

  • BTC最大スプレッド：15,000 ポイント

  • ゴールド最大スプレッド：50 ポイント

  • 取引間最低バー数：5

  • 取引最小ATR：50

保護

  • トレーリングストップ有効：はい

  • トレーリング開始：1.5 ATR

  • トレーリングステップ：0.5 ATR

  • 最大ポジション数：1

🎓 理想的なユーザー

  • 自動化されたトレンドフォローシステムを求めるトレーダー

  • 高頻度取引よりも質の高いセットアップを好むユーザー

  • ビットコインとゴールド専門家

  • 厳格なリスク管理を重視するトレーダー

  • 保守的でルールベースのEAを探しているすべての方

💡 最高の結果を得るためのヒント

  1. VPS 上で使用し、24時間稼働を実現

  2. BTC/ゴールド でスプレッドの狭いブローカーを選択

  3. 推奨の 0.5% リスク設定から開始

  4. 日次パフォーマンスを監視するが、過剰最適化は避ける

  5. 毎時ではなく、1日 1-3件 の取引を想定

  6. 勝ち負け両方の連続をEAに経験させる

  7. 毎週 パフォーマンスをレビューし、ティック単位では監視しない

⚡ バージョン履歴

v2.0（最新版）- 最適化ビルド

  • 価格計算バグ（0.000と表示されていた）を修正

  • 取引クールダウンシステム追加（オーバートレード防止）

  • エントリー基準を厳格化（誤ったシグナルを削減）

  • リスクパラメータを低減（取引あたり0.5%、1日最大2%）

  • ポジションカウントロジックを修正

  • スプレッドフィルタリングを改善

  • 最小ATR要件を追加

  • 矛盾する平均回帰戦略を削除

FXNinjaTrend - トレンドに従い、リスクを管理し、資本を保護する。 🥷📈

免責事項：過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。取引には損失のリスクが伴います。ライブ取引の前に必ずデモ口座で十分にテストを行ってください。


