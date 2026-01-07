FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD

FXNinjaTrend - BTCUSD & XAUUSD 전문 트렌드 추종 EA

🎯 개요

FXNinjaTrend는 암호화폐(BTCUSD)와 귀금속(XAUUSD) 거래에 특화된 고급 트렌드 추종 전문가 어드바이저입니다. 고급 위험 관리와 지능형 필터링 시스템으로 구축되어 검증된 기술적 분석 원리를 사용하여 높은 확률의 트렌드 지속 설정을 식별합니다.

🚀 주요 기능

스마트 트렌드 감지

  • 정확한 진입 타이밍을 위한 이중 EMA 교차 시스템 (12/26 기간)

  • 100 EMA 트렌드 필터가 역추세 거래 제거

  • RSI 확인 (35-65 중립 구간)으로 과도한 진입 방지

  • ATR 기반 변동성 필터로 유동성 있는 시장 조건에서만 거래 보장

고급 위험 관리

  • 계좌 위험 비율 기반 동적 포지션 크기 조정 (기본값 0.5%)

  • ATR 기반 손절매 및 익절매 계산

  • 일일 최대 손실 보호 (일일 최대 손실 2%)

  • 오버트레이딩 방지 거래 쿨다운 시스템 (거래 간 최소 5캔들)

  • 최대 포지션 제한 통제 (기본값 1포지션)

지능형 거래 실행

  • BTC 및 골드 시장을 위한 적응형 스프레드 필터링

  • 최소 ATR 요구 사항으로 저변동성 기간 필터링

  • ATR 기반 트레일링 스탑으로 트렌드 중 이익 확보

  • 엄격한 진입 기준: 새로운 MA 교차 + 명확한 트렌드 + RSI 확인

성능 최적화

  • 보다 엄격한 위험 관리를 위해 손절매를 2.0 ATR에서 1.0 ATR로 축소

  • 일관된 수익성을 위한 고정 2:1 위험 대비 보상 비율

  • 상충되는 신호 제거 (동시 강세/약세 조건 없음)

  • 적절한 틱 가격 처리로 실행 오류 방지

📊 거래 전략

진입 조건 (매수)

  1. 빠른 EMA (12)가 느린 EMA (26)를 상향 돌파

  2. 가격이 100 EMA 위에서 거래됨 (트렌드 확인)

  3. RSI가 35-65 사이 (과매수/과매도 아님)

  4. ATR이 최소 임계값 이상 (변동성 존재)

  5. 스프레드가 허용 범위 내

  6. 쿨다운 기간 만료 (마지막 거래 후 5캔들)

진입 조건 (매도)

  1. 빠른 EMA (12)가 느린 EMA (26)를 하향 돌파

  2. 가격이 100 EMA 아래에서 거래됨 (트렌드 확인)

  3. RSI가 35-65 사이 (과매수/과매도 아님)

  4. ATR이 최소 임계값 이상

  5. 스프레드가 허용 범위 내

  6. 쿨다운 기간 만료

청산 전략

  • 익절매: 손절매 거리의 2배 (위험 대비 보상 비율 2:1)

  • 손절매: 진입점 ± 1.0 ATR

  • 트레일링 스탑: 1.5 ATR 이익 후 활성화, 0.5 ATR 간격으로 추적

⚙️ 권장 설정

BTCUSD (비트코인) 용

  • 시간 프레임: M5 또는 M15

  • 거래당 위험: 0.5%

  • 일일 최대 위험: 2%

  • 최대 스프레드: 15,000 포인트

  • 거래 간 최소 캔들 수: 5

  • 거래 최소 ATR: 50

XAUUSD (골드) 용

  • 시간 프레임: M5 또는 M15

  • 거래당 위험: 0.5%

  • 일일 최대 위험: 2%

  • 최대 스프레드: 50 포인트

  • 거래 간 최소 캔들 수: 3

  • 거래 최소 ATR: 50

🛡️ 위험 보호 기능

  1. 일일 손실 제한: 일일 손실이 시작 자본의 2% 에 도달하면 자동으로 거래 중단

  2. 거래 쿨다운: 거래 간 5캔들의 필수 대기 시간으로 "복수 거래" 방지

  3. 포지션 제한: 최대 1개 포지션으로 과도한 노출 방지

  4. 스프레드 필터: 스프레드 확대 기간 동안 거래 거부

  5. 변동성 가드: 시장에 충분한 움직임이 있을 때만 거래 (ATR 필터)

📈 FXNinjaTrend의 차별점

  • 집중 전략: 단일 검증된 접근법 (트렌드 추종) - 상충되는 전략 없음

  • 보수적 위험: 거래당 0.5% 위험 및 일일 2% 상한으로 계좌 파산 방지

  • 양보다 질: 하루 1-3건의 고품질 거래, 10건 이상의 무작위 진입 아님

  • 시장 특화: BTC와 골드의 변동성 패턴에 특화하여 최적화

  • 마틴게일/그리드 없음: 적절한 위험 관리 사용, 위험한 포지션 평균화 없음

  • 투명한 로직: 고전적 기술적 분석에 기반한 명확한 진입/청산 규칙

⚠️ 중요한 참고 사항

  • 먼저 테스트: 실거래 전에 항상 데모 계좌에서 테스트

  • 자본 요구 사항: 적절한 위험 관리를 위해 최소 $500 권장

  • 시간 프레임: M5 및 M15 차트에 최적화

  • 거래 심볼: BTCUSD와 XAUUSD에서 최고 성능

  • 브로커: 최적의 결과를 위해 스프레드가 낮은 ECN 브로커 필요

  • VPS 권장: EA가 24시간 중단 없이 실행되도록 보장

📋 입력 매개변수

전략 설정

  • 빠른 EMA 기간: 12

  • 느린 EMA 기간: 26

  • 트렌드 필터 기간: 100

  • RSI 기간: 14

위험 관리

  • 거래당 위험: 0.5%

  • 일일 최대 위험: 2.0%

  • TP 승수: 2.0 (위험 대비 보상 비율 2:1)

  • SL 승수: 1.0 ATR

필터

  • BTC 최대 스프레드: 15,000 포인트

  • 골드 최대 스프레드: 50 포인트

  • 거래 간 최소 캔들 수: 5

  • 거래 최소 ATR: 50

보호

  • 트레일링 스탑 활성화: 예

  • 트레일 시작: 1.5 ATR

  • 트레일 스텝: 0.5 ATR

  • 최대 포지션 수: 1

🎓 이상적인 사용자

  • 자동화된 트렌드 추종 시스템을 찾는 트레이더

  • 고빈도 거래보다 품질 높은 설정을 선호하는 사용자

  • 비트코인 및 골드 전문가

  • 엄격한 위험 관리를 중시하는 트레이더

  • 보수적이고 규칙 기반의 EA를 찾는 모든 사람

💡 최상의 결과를 위한 팁

  1. VPS에서 사용하여 24시간 운영 실현

  2. BTC/골드에서 스프레드가 좁은 브로커 선택

  3. 권장 0.5% 위험 설정으로 시작

  4. 일일 성과 모니터링하지만 과도한 최적화는 피하기

  5. 매시간이 아닌 하루 1-3건의 거래 기대

  6. EA가 승리 및 패배 기간 모두 경험하도록 하기

  7. 틱 단위가 아닌 주간으로 성과 검토

⚡ 버전 기록

v2.0 (현재 버전) - 최적화 빌드

  • 가격 계산 버그 (0.000 표시) 수정

  • 거래 쿨다운 시스템 추가 (오버트레이딩 방지)

  • 진입 기준 강화 (잘못된 신호 감소)

  • 위험 매개변수 축소 (거래당 0.5%, 일일 최대 2%)

  • 포지션 카운팅 로직 수정

  • 스프레드 필터링 개선

  • 최소 ATR 요구 사항 추가

  • 상충되는 평균 회귀 전략 제거

FXNinjaTrend - 트렌드를 따르고, 위험을 관리하며, 자본을 보호하십시오. 🥷📈

면책 조항: 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 거래에는 손실 위험이 따릅니다. 실거래 전에 항상 데모 계좌에서 충분히 테스트하십시오.


