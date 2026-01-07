FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD
- Experts
- Ikenna Nnoruka Okafor
- 버전: 2.3
- 활성화: 5
FXNinjaTrend - BTCUSD & XAUUSD 전문 트렌드 추종 EA
🎯 개요
FXNinjaTrend는 암호화폐(BTCUSD)와 귀금속(XAUUSD) 거래에 특화된 고급 트렌드 추종 전문가 어드바이저입니다. 고급 위험 관리와 지능형 필터링 시스템으로 구축되어 검증된 기술적 분석 원리를 사용하여 높은 확률의 트렌드 지속 설정을 식별합니다.
🚀 주요 기능
스마트 트렌드 감지
-
정확한 진입 타이밍을 위한 이중 EMA 교차 시스템 (12/26 기간)
-
100 EMA 트렌드 필터가 역추세 거래 제거
-
RSI 확인 (35-65 중립 구간)으로 과도한 진입 방지
-
ATR 기반 변동성 필터로 유동성 있는 시장 조건에서만 거래 보장
고급 위험 관리
-
계좌 위험 비율 기반 동적 포지션 크기 조정 (기본값 0.5%)
-
ATR 기반 손절매 및 익절매 계산
-
일일 최대 손실 보호 (일일 최대 손실 2%)
-
오버트레이딩 방지 거래 쿨다운 시스템 (거래 간 최소 5캔들)
-
최대 포지션 제한 통제 (기본값 1포지션)
지능형 거래 실행
-
BTC 및 골드 시장을 위한 적응형 스프레드 필터링
-
최소 ATR 요구 사항으로 저변동성 기간 필터링
-
ATR 기반 트레일링 스탑으로 트렌드 중 이익 확보
-
엄격한 진입 기준: 새로운 MA 교차 + 명확한 트렌드 + RSI 확인
성능 최적화
-
보다 엄격한 위험 관리를 위해 손절매를 2.0 ATR에서 1.0 ATR로 축소
-
일관된 수익성을 위한 고정 2:1 위험 대비 보상 비율
-
상충되는 신호 제거 (동시 강세/약세 조건 없음)
-
적절한 틱 가격 처리로 실행 오류 방지
📊 거래 전략
진입 조건 (매수)
-
빠른 EMA (12)가 느린 EMA (26)를 상향 돌파
-
가격이 100 EMA 위에서 거래됨 (트렌드 확인)
-
RSI가 35-65 사이 (과매수/과매도 아님)
-
ATR이 최소 임계값 이상 (변동성 존재)
-
스프레드가 허용 범위 내
-
쿨다운 기간 만료 (마지막 거래 후 5캔들)
진입 조건 (매도)
-
빠른 EMA (12)가 느린 EMA (26)를 하향 돌파
-
가격이 100 EMA 아래에서 거래됨 (트렌드 확인)
-
RSI가 35-65 사이 (과매수/과매도 아님)
-
ATR이 최소 임계값 이상
-
스프레드가 허용 범위 내
-
쿨다운 기간 만료
청산 전략
-
익절매: 손절매 거리의 2배 (위험 대비 보상 비율 2:1)
-
손절매: 진입점 ± 1.0 ATR
-
트레일링 스탑: 1.5 ATR 이익 후 활성화, 0.5 ATR 간격으로 추적
⚙️ 권장 설정
BTCUSD (비트코인) 용
-
시간 프레임: M5 또는 M15
-
거래당 위험: 0.5%
-
일일 최대 위험: 2%
-
최대 스프레드: 15,000 포인트
-
거래 간 최소 캔들 수: 5
-
거래 최소 ATR: 50
XAUUSD (골드) 용
-
시간 프레임: M5 또는 M15
-
거래당 위험: 0.5%
-
일일 최대 위험: 2%
-
최대 스프레드: 50 포인트
-
거래 간 최소 캔들 수: 3
-
거래 최소 ATR: 50
🛡️ 위험 보호 기능
-
일일 손실 제한: 일일 손실이 시작 자본의 2% 에 도달하면 자동으로 거래 중단
-
거래 쿨다운: 거래 간 5캔들의 필수 대기 시간으로 "복수 거래" 방지
-
포지션 제한: 최대 1개 포지션으로 과도한 노출 방지
-
스프레드 필터: 스프레드 확대 기간 동안 거래 거부
-
변동성 가드: 시장에 충분한 움직임이 있을 때만 거래 (ATR 필터)
📈 FXNinjaTrend의 차별점
-
집중 전략: 단일 검증된 접근법 (트렌드 추종) - 상충되는 전략 없음
-
보수적 위험: 거래당 0.5% 위험 및 일일 2% 상한으로 계좌 파산 방지
-
양보다 질: 하루 1-3건의 고품질 거래, 10건 이상의 무작위 진입 아님
-
시장 특화: BTC와 골드의 변동성 패턴에 특화하여 최적화
-
마틴게일/그리드 없음: 적절한 위험 관리 사용, 위험한 포지션 평균화 없음
-
투명한 로직: 고전적 기술적 분석에 기반한 명확한 진입/청산 규칙
⚠️ 중요한 참고 사항
-
먼저 테스트: 실거래 전에 항상 데모 계좌에서 테스트
-
자본 요구 사항: 적절한 위험 관리를 위해 최소 $500 권장
-
시간 프레임: M5 및 M15 차트에 최적화
-
거래 심볼: BTCUSD와 XAUUSD에서 최고 성능
-
브로커: 최적의 결과를 위해 스프레드가 낮은 ECN 브로커 필요
-
VPS 권장: EA가 24시간 중단 없이 실행되도록 보장
📋 입력 매개변수
전략 설정
-
빠른 EMA 기간: 12
-
느린 EMA 기간: 26
-
트렌드 필터 기간: 100
-
RSI 기간: 14
위험 관리
-
거래당 위험: 0.5%
-
일일 최대 위험: 2.0%
-
TP 승수: 2.0 (위험 대비 보상 비율 2:1)
-
SL 승수: 1.0 ATR
필터
-
BTC 최대 스프레드: 15,000 포인트
-
골드 최대 스프레드: 50 포인트
-
거래 간 최소 캔들 수: 5
-
거래 최소 ATR: 50
보호
-
트레일링 스탑 활성화: 예
-
트레일 시작: 1.5 ATR
-
트레일 스텝: 0.5 ATR
-
최대 포지션 수: 1
🎓 이상적인 사용자
-
자동화된 트렌드 추종 시스템을 찾는 트레이더
-
고빈도 거래보다 품질 높은 설정을 선호하는 사용자
-
비트코인 및 골드 전문가
-
엄격한 위험 관리를 중시하는 트레이더
-
보수적이고 규칙 기반의 EA를 찾는 모든 사람
💡 최상의 결과를 위한 팁
-
VPS에서 사용하여 24시간 운영 실현
-
BTC/골드에서 스프레드가 좁은 브로커 선택
-
권장 0.5% 위험 설정으로 시작
-
일일 성과 모니터링하지만 과도한 최적화는 피하기
-
매시간이 아닌 하루 1-3건의 거래 기대
-
EA가 승리 및 패배 기간 모두 경험하도록 하기
-
틱 단위가 아닌 주간으로 성과 검토
⚡ 버전 기록
v2.0 (현재 버전) - 최적화 빌드
-
가격 계산 버그 (0.000 표시) 수정
-
거래 쿨다운 시스템 추가 (오버트레이딩 방지)
-
진입 기준 강화 (잘못된 신호 감소)
-
위험 매개변수 축소 (거래당 0.5%, 일일 최대 2%)
-
포지션 카운팅 로직 수정
-
스프레드 필터링 개선
-
최소 ATR 요구 사항 추가
-
상충되는 평균 회귀 전략 제거
FXNinjaTrend - 트렌드를 따르고, 위험을 관리하며, 자본을 보호하십시오. 🥷📈
면책 조항: 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 거래에는 손실 위험이 따릅니다. 실거래 전에 항상 데모 계좌에서 충분히 테스트하십시오.