FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD

FXNinjaTrend - EA Professionnel de Suivi de Tendance pour BTCUSD & XAUUSD
🎯 Aperçu
FXNinjaTrend est un Expert Advisor sophistiqué de suivi de tendance, spécifiquement optimisé pour le trading de crypto-monnaies (BTCUSD) et de métaux précieux (XAUUSD). Construit avec une gestion des risques avancée et des systèmes de filtrage intelligents, cet EA identifie des configurations de continuation de tendance à haute probabilité en utilisant des principes éprouvés d'analyse technique.

🚀 Caractéristiques Principales
Détection Intelligente de Tendance

Système de croisement double EMA (périodes 12/26) pour un timing d'entrée précis

Filtre de tendance EMA 100 élimine les trades à contre-tendance

Confirmation RSI (zone neutre 35-65) empêche les entrées trop étendues

Filtre de volatilité basé sur ATR assure des trades uniquement dans des conditions de marché liquides

Gestion des Risques Avancée

Dimensionnement dynamique de la position basé sur le pourcentage de risque du compte (0.5% par défaut)

Calcul du stop loss et take profit basé sur ATR

Protection du drawdown quotidien (perte maximale quotidienne de 2%)

Système de cooldown évite le surtrading (minimum 5 bougies entre les trades)

Contrôle de la limite de position (1 position par défaut)

Exécution Intelligente des Trades

Filtrage adaptatif du spread pour les marchés BTC et Or

Exigence minimale d'ATR filtre les périodes de faible volatilité

Trailing stop basé sur ATR sécurise les profits pendant les tendances

Critères d'entrée stricts: Croisement de MA récent + Tendance claire + Confirmation RSI

Optimisations de Performance

Stop loss réduit de 2.0 ATR à 1.0 ATR pour un contrôle des risques plus strict

Ratio Risque/Récompense fixe 2:1 pour une rentabilité constante

Élimine les signaux contradictoires (pas de conditions haussières/baissières simultanées)

Gestion adéquate du prix tick empêche les erreurs d'exécution

📊 Stratégie de Trading
Conditions d'Entrée (ACHAT)

EMA rapide (12) croise AU-DESSUS de l'EMA lente (26)

Prix tradé AU-DESSUS de l'EMA 100 (confirmation de tendance)

RSI entre 35-65 (pas suracheté/survendu)

ATR au-dessus du seuil minimum (volatilité présente)

Spread dans les limites acceptables

Période de cooldown écoulée (5 bougies depuis le dernier trade)

Conditions d'Entrée (VENTE)

EMA rapide (12) croise EN-DESSOUS de l'EMA lente (26)

Prix tradé EN-DESSOUS de l'EMA 100 (confirmation de tendance)

RSI entre 35-65 (pas suracheté/survendu)

ATR au-dessus du seuil minimum

Spread dans les limites acceptables

Période de cooldown écoulée

Stratégie de Sortie

Take Profit: 2x distance du Stop Loss (ratio 2:1 R:R)

Stop Loss: 1.0 ATR du point d'entrée

Trailing Stop: S'active après 1.5 ATR de profit, suit avec 0.5 ATR

⚙️ Paramètres Recommandés
Pour BTCUSD (Bitcoin)

Timeframe: M5 ou M15

Risque par Trade: 0.5%

Risque Quotidien Max: 2%

Spread Max: 15 000 points

Bougies Min. entre Trades: 5

ATR Min. pour Trade: 50

Pour XAUUSD (Or)

Timeframe: M5 ou M15

Risque par Trade: 0.5%

Risque Quotidien Max: 2%

Spread Max: 50 points

Bougies Min. entre Trades: 3

ATR Min. pour Trade: 50

🛡️ Fonctionnalités de Protection des Risques
Limite de Perte Quotidienne: Arrête automatiquement le trading lorsque la perte quotidienne atteint 2% du capital de départ

Cooldown des Trades: Empêche le "trading de vengeance" avec une attente obligatoire de 5 bougies entre les trades

Limite de Position: Maximum 1 position ouverte empêche la surexposition

Filtre de Spread: Rejette les trades pendant les périodes de spread élevé

Garde de Volatilité: Trade uniquement quand le marché a un mouvement suffisant (filtre ATR)

📈 Ce qui Rend FXNinjaTrend Différent
Stratégie Ciblée: Approche unique éprouvée (suivi de tendance) - pas de stratégies conflictuelles

Risque Conservateur: Risque de 0.5% par trade et maximum quotidien de 2% empêche l'explosion du compte

Qualité sur Quantité: 1-3 trades de haute qualité par jour, pas 10+ entrées aléatoires

Spécifique au Marché: Optimisé spécifiquement pour les modèles de volatilité du BTC et de l'Or

Pas de Martingale/Grid: Utilise une gestion des risques appropriée, pas de moyenne de position dangereuse

Logique Transparente: Règles claires d'entrée/sortie basées sur l'analyse technique classique

⚠️ Notes Importantes
Testez d'Abord: Toujours tester sur compte démo avant le trading en direct

Exigences de Capital: Minimum $500 recommandé pour une gestion des risques adéquate

Timeframe: Optimisé pour les graphiques M5 et M15

Symboles: Meilleures performances sur BTCUSD et XAUUSD

Courtier: Requiert un courtier ECN avec des spreads serrés pour des résultats optimaux

VPS Recommandé: Assure que l'EA fonctionne 24/7 sans interruption

📋 Paramètres d'Entrée
Paramètres de Stratégie

Période EMA Rapide: 12

Période EMA Lente: 26

Période du Filtre de Tendance: 100

Période RSI: 14

Gestion des Risques

Risque par Trade: 0.5%

Risque Quotidien Max: 2.0%

Multiplicateur TP: 2.0 (R:R 2:1)

Multiplicateur SL: 1.0 ATR

Filtres

Spread Max. BTC: 15 000 points

Spread Max. Or: 50 points

Bougies Min. entre Trades: 5

ATR Min. pour Trade: 50

Protection

Activer Trailing Stop: Oui

Début du Trailing: 1.5 ATR

Pas du Trailing: 0.5 ATR

Positions Max: 1

🎓 Idéal Pour
Traders cherchant un système automatisé de suivi de tendance

Utilisateurs préférant des setups de qualité au trading haute fréquence

Spécialistes du Bitcoin et de l'Or

Traders valorisant une gestion des risques stricte

Toute personne cherchant un EA conservateur et basé sur des règles

💡 Conseils pour les Meilleurs Résultats
Utilisez sur un VPS pour un fonctionnement 24/7

Choisissez un courtier avec des spreads serrés sur BTC/Or

Commencez avec le réglage de risque recommandé de 0.5%

Surveillez la performance quotidienne mais évitez la sur-optimisation

Attendez-vous à 1-3 trades par jour, pas toutes les heures

Laissez l'EA travailler à travers les séries gagnantes et perdantes

Revoyez la performance hebdomadairement, pas tick par tick

⚡ Historique des Versions
v2.0 (Actuelle) - Version Optimisée

Correction du bug de calcul de prix (affichait 0.000)

Ajout du système de cooldown des trades (empêche le surtrading)

Critères d'entrée resserrés (réduit les faux signaux)

Paramètres de risque réduits (0.5% par trade, 2% max quotidien)

Logique de comptage des positions corrigée

Filtrage du spread amélioré

Exigence minimale d'ATR ajoutée

Stratégie conflictuelle de retour à la moyenne supprimée

FXNinjaTrend - Suivez la tendance, gérez le risque, protégez votre capital. 🥷📈

Clause de non-responsabilité : Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading comporte un risque de perte. Testez toujours minutieusement sur des comptes de démonstration avant de trader en direct.
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis