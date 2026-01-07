FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD
- Experts
- Ikenna Nnoruka Okafor
- Version: 2.3
- Activations: 5
FXNinjaTrend - EA Professionnel de Suivi de Tendance pour BTCUSD & XAUUSD
🎯 Aperçu
FXNinjaTrend est un Expert Advisor sophistiqué de suivi de tendance, spécifiquement optimisé pour le trading de crypto-monnaies (BTCUSD) et de métaux précieux (XAUUSD). Construit avec une gestion des risques avancée et des systèmes de filtrage intelligents, cet EA identifie des configurations de continuation de tendance à haute probabilité en utilisant des principes éprouvés d'analyse technique.
🚀 Caractéristiques Principales
Détection Intelligente de Tendance
Système de croisement double EMA (périodes 12/26) pour un timing d'entrée précis
Filtre de tendance EMA 100 élimine les trades à contre-tendance
Confirmation RSI (zone neutre 35-65) empêche les entrées trop étendues
Filtre de volatilité basé sur ATR assure des trades uniquement dans des conditions de marché liquides
Gestion des Risques Avancée
Dimensionnement dynamique de la position basé sur le pourcentage de risque du compte (0.5% par défaut)
Calcul du stop loss et take profit basé sur ATR
Protection du drawdown quotidien (perte maximale quotidienne de 2%)
Système de cooldown évite le surtrading (minimum 5 bougies entre les trades)
Contrôle de la limite de position (1 position par défaut)
Exécution Intelligente des Trades
Filtrage adaptatif du spread pour les marchés BTC et Or
Exigence minimale d'ATR filtre les périodes de faible volatilité
Trailing stop basé sur ATR sécurise les profits pendant les tendances
Critères d'entrée stricts: Croisement de MA récent + Tendance claire + Confirmation RSI
Optimisations de Performance
Stop loss réduit de 2.0 ATR à 1.0 ATR pour un contrôle des risques plus strict
Ratio Risque/Récompense fixe 2:1 pour une rentabilité constante
Élimine les signaux contradictoires (pas de conditions haussières/baissières simultanées)
Gestion adéquate du prix tick empêche les erreurs d'exécution
📊 Stratégie de Trading
Conditions d'Entrée (ACHAT)
EMA rapide (12) croise AU-DESSUS de l'EMA lente (26)
Prix tradé AU-DESSUS de l'EMA 100 (confirmation de tendance)
RSI entre 35-65 (pas suracheté/survendu)
ATR au-dessus du seuil minimum (volatilité présente)
Spread dans les limites acceptables
Période de cooldown écoulée (5 bougies depuis le dernier trade)
Conditions d'Entrée (VENTE)
EMA rapide (12) croise EN-DESSOUS de l'EMA lente (26)
Prix tradé EN-DESSOUS de l'EMA 100 (confirmation de tendance)
RSI entre 35-65 (pas suracheté/survendu)
ATR au-dessus du seuil minimum
Spread dans les limites acceptables
Période de cooldown écoulée
Stratégie de Sortie
Take Profit: 2x distance du Stop Loss (ratio 2:1 R:R)
Stop Loss: 1.0 ATR du point d'entrée
Trailing Stop: S'active après 1.5 ATR de profit, suit avec 0.5 ATR
⚙️ Paramètres Recommandés
Pour BTCUSD (Bitcoin)
Timeframe: M5 ou M15
Risque par Trade: 0.5%
Risque Quotidien Max: 2%
Spread Max: 15 000 points
Bougies Min. entre Trades: 5
ATR Min. pour Trade: 50
Pour XAUUSD (Or)
Timeframe: M5 ou M15
Risque par Trade: 0.5%
Risque Quotidien Max: 2%
Spread Max: 50 points
Bougies Min. entre Trades: 3
ATR Min. pour Trade: 50
🛡️ Fonctionnalités de Protection des Risques
Limite de Perte Quotidienne: Arrête automatiquement le trading lorsque la perte quotidienne atteint 2% du capital de départ
Cooldown des Trades: Empêche le "trading de vengeance" avec une attente obligatoire de 5 bougies entre les trades
Limite de Position: Maximum 1 position ouverte empêche la surexposition
Filtre de Spread: Rejette les trades pendant les périodes de spread élevé
Garde de Volatilité: Trade uniquement quand le marché a un mouvement suffisant (filtre ATR)
📈 Ce qui Rend FXNinjaTrend Différent
Stratégie Ciblée: Approche unique éprouvée (suivi de tendance) - pas de stratégies conflictuelles
Risque Conservateur: Risque de 0.5% par trade et maximum quotidien de 2% empêche l'explosion du compte
Qualité sur Quantité: 1-3 trades de haute qualité par jour, pas 10+ entrées aléatoires
Spécifique au Marché: Optimisé spécifiquement pour les modèles de volatilité du BTC et de l'Or
Pas de Martingale/Grid: Utilise une gestion des risques appropriée, pas de moyenne de position dangereuse
Logique Transparente: Règles claires d'entrée/sortie basées sur l'analyse technique classique
⚠️ Notes Importantes
Testez d'Abord: Toujours tester sur compte démo avant le trading en direct
Exigences de Capital: Minimum $500 recommandé pour une gestion des risques adéquate
Timeframe: Optimisé pour les graphiques M5 et M15
Symboles: Meilleures performances sur BTCUSD et XAUUSD
Courtier: Requiert un courtier ECN avec des spreads serrés pour des résultats optimaux
VPS Recommandé: Assure que l'EA fonctionne 24/7 sans interruption
📋 Paramètres d'Entrée
Paramètres de Stratégie
Période EMA Rapide: 12
Période EMA Lente: 26
Période du Filtre de Tendance: 100
Période RSI: 14
Gestion des Risques
Risque par Trade: 0.5%
Risque Quotidien Max: 2.0%
Multiplicateur TP: 2.0 (R:R 2:1)
Multiplicateur SL: 1.0 ATR
Filtres
Spread Max. BTC: 15 000 points
Spread Max. Or: 50 points
Bougies Min. entre Trades: 5
ATR Min. pour Trade: 50
Protection
Activer Trailing Stop: Oui
Début du Trailing: 1.5 ATR
Pas du Trailing: 0.5 ATR
Positions Max: 1
🎓 Idéal Pour
Traders cherchant un système automatisé de suivi de tendance
Utilisateurs préférant des setups de qualité au trading haute fréquence
Spécialistes du Bitcoin et de l'Or
Traders valorisant une gestion des risques stricte
Toute personne cherchant un EA conservateur et basé sur des règles
💡 Conseils pour les Meilleurs Résultats
Utilisez sur un VPS pour un fonctionnement 24/7
Choisissez un courtier avec des spreads serrés sur BTC/Or
Commencez avec le réglage de risque recommandé de 0.5%
Surveillez la performance quotidienne mais évitez la sur-optimisation
Attendez-vous à 1-3 trades par jour, pas toutes les heures
Laissez l'EA travailler à travers les séries gagnantes et perdantes
Revoyez la performance hebdomadairement, pas tick par tick
⚡ Historique des Versions
v2.0 (Actuelle) - Version Optimisée
Correction du bug de calcul de prix (affichait 0.000)
Ajout du système de cooldown des trades (empêche le surtrading)
Critères d'entrée resserrés (réduit les faux signaux)
Paramètres de risque réduits (0.5% par trade, 2% max quotidien)
Logique de comptage des positions corrigée
Filtrage du spread amélioré
Exigence minimale d'ATR ajoutée
Stratégie conflictuelle de retour à la moyenne supprimée
FXNinjaTrend - Suivez la tendance, gérez le risque, protégez votre capital. 🥷📈
Clause de non-responsabilité : Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading comporte un risque de perte. Testez toujours minutieusement sur des comptes de démonstration avant de trader en direct.