FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD
- Experts
- Ikenna Nnoruka Okafor
- Versione: 2.3
- Attivazioni: 5
FXNinjaTrend - EA Professionale di Trend Following per BTCUSD & XAUUSD
🎯 Panoramica
FXNinjaTrend è un sofisticato Expert Advisor di trend following, specificamente ottimizzato per il trading di criptovalute (BTCUSD) e metalli preziosi (XAUUSD). Costruito con gestione del rischio avanzata e sistemi di filtraggio intelligenti, questo EA identifica setup di continuazione del trend ad alta probabilità utilizzando principi collaudati di analisi tecnica.
🚀 Caratteristiche Principali
Rilevamento Intelligente del Trend
Sistema doppio incrocio EMA (periodi 12/26) per tempistiche di ingresso precise
Filtro trend EMA 100 elimina trade contro-trend
Conferma RSI (zona neutra 35-65) previene ingressi iper-estesi
Filtro volatilità basato su ATR garantisce trade solo in condizioni di mercato liquide
Gestione del Rischio Avanzata
Dimensionamento posizione dinamico basato su percentuale rischio conto (default 0.5%)
Calcolo stop loss e take profit basato su ATR
Protezione drawdown giornaliero (massimo 2% perdita giornaliera)
Sistema cooldown previene overtrading (minimo 5 barre tra i trade)
Controllo limite posizione (default 1 posizione)
Esecuzione Trade Intelligente
Filtraggio spread adattativo per mercati BTC e Oro
Requisito minimo ATR filtra periodi di bassa volatilità
Trailing stop basato su ATR blocca profitti durante i trend
Criteri di ingresso stringenti: Incrocio MA recente + Trend chiaro + Conferma RSI
Ottimizzazioni Prestazioni
Stop loss ridotto da 2.0 ATR a 1.0 ATR per controllo rischio più stringente
Rapporto Rischio/Rendimento fisso 2:1 per redditività consistente
Elimina segnali contrastanti (nessuna condizione rialzista/ribassista simultanea)
Gestione corretta prezzo tick previene errori esecuzione
📊 Strategia di Trading
Condizioni Ingresso (ACQUISTO)
EMA veloce (12) incrocia SOPRA EMA lenta (26)
Prezzo trading SOPRA EMA 100 (conferma trend)
RSI tra 35-65 (non ipercomprato/ipervenduto)
ATR sopra soglia minima (volatilità presente)
Spread entro limiti accettabili
Periodo cooldown trascorso (5 barre dall'ultimo trade)
Condizioni Ingresso (VENDITA)
EMA veloce (12) incrocia SOTTO EMA lenta (26)
Prezzo trading SOTTO EMA 100 (conferma trend)
RSI tra 35-65 (non ipercomprato/ipervenduto)
ATR sopra soglia minima
Spread entro limiti accettabili
Periodo cooldown trascorso
Strategia Uscita
Take Profit: 2x distanza Stop Loss (rapporto 2:1 R:R)
Stop Loss: 1.0 ATR dal punto di ingresso
Trailing Stop: Si attiva dopo 1.5 ATR di profitto, segue con 0.5 ATR
⚙️ Impostazioni Consigliate
Per BTCUSD (Bitcoin)
Timeframe: M5 o M15
Rischio per Trade: 0.5%
Rischio Giornaliero Max: 2%
Spread Massimo: 15.000 punti
Barre Min. tra Trade: 5
ATR Min. per Trade: 50
Per XAUUSD (Oro)
Timeframe: M5 o M15
Rischio per Trade: 0.5%
Rischio Giornaliero Max: 2%
Spread Massimo: 50 punti
Barre Min. tra Trade: 3
ATR Min. per Trade: 50
🛡️ Funzionalità Protezione Rischio
Limite Perdita Giornaliera: Ferma automaticamente il trading quando la perdita giornaliera raggiunge il 2% del capitale iniziale
Cooldown Trade: Previene il "revenge trading" con attesa obbligatoria di 5 barre tra i trade
Limite Posizione: Massimo 1 posizione aperta previene sovraesposizione
Filtro Spread: Rifiuta trade durante periodi di spread alto
Guardia Volatilità: Trade solo quando il mercato ha movimento sufficiente (filtro ATR)
📈 Cosa Rende FXNinjaTrend Diverso
Strategia Focalizzata: Singolo approccio collaudato (trend following) - nessuna strategia conflittuale
Rischio Conservativo: Rischio 0.5% per trade e massimo giornaliero 2% previene esplosione conto
Qualità sulla Quantità: 1-3 trade di alta qualità al giorno, non 10+ ingressi casuali
Specifico Mercato: Ottimizzato specificamente per pattern volatilità BTC e Oro
Nessun Martingale/Grid: Usa gestione rischio appropriata, non pericolosa mediazione posizione
Logica Trasparente: Regole chiare ingresso/uscita basate su analisi tecnica classica
⚠️ Note Importanti
Prima Testare: Testare sempre su conto demo prima del trading live
Requisiti Capitale: Minimo $500 raccomandato per adeguata gestione rischio
Timeframe: Ottimizzato per grafici M5 e M15
Simboli: Miglior performance su BTCUSD e XAUUSD
Broker: Richiede broker ECN con spread stretti per risultati ottimali
VPS Raccomandato: Garantisce funzionamento EA 24/7 senza interruzioni
📋 Parametri di Input
Impostazioni Strategia
Periodo EMA Veloce: 12
Periodo EMA Lenta: 26
Periodo Filtro Trend: 100
Periodo RSI: 14
Gestione Rischio
Rischio per Trade: 0.5%
Rischio Giornaliero Max: 2.0%
Moltiplicatore TP: 2.0 (R:R 2:1)
Moltiplicatore SL: 1.0 ATR
Filtri
Spread Max. BTC: 15.000 punti
Spread Max. Oro: 50 punti
Barre Min. tra Trade: 5
ATR Min. per Trade: 50
Protezione
Abilita Trailing Stop: Sì
Inizio Trailing: 1.5 ATR
Passo Trailing: 0.5 ATR
Posizioni Max: 1
🎓 Ideale Per
Trader che cercano sistema automatizzato di trend following
Utenti che preferiscono setup di qualità rispetto al trading alta frequenza
Specialisti Bitcoin e Oro
Trader che apprezzano gestione rischio rigorosa
Chiunque cerchi un EA conservativo e basato su regole
💡 Consigli per i Migliori Risultati
Utilizzare su VPS per funzionamento 24/7
Scegliere broker con spread stretti su BTC/Oro
Iniziare con impostazione rischio consigliata 0.5%
Monitorare performance giornaliera ma evitare sovra-ottimizzazione
Aspettarsi 1-3 trade al giorno, non ogni ora
Lasciare che l'EA lavori sia in serie vincenti che perdenti
Rivedere performance settimanalmente, non tick per tick
⚡ Cronologia Versioni
v2.0 (Attuale) - Versione Ottimizzata
Risolto bug calcolo prezzo (mostrava 0.000)
Aggiunto sistema cooldown trade (previene overtrading)
Criteri ingresso stringenti (riduce falsi segnali)
Parametri rischio ridotti (0.5% per trade, 2% max giornaliero)
Logica conteggio posizioni corretta
Filtraggio spread migliorato
Aggiunto requisito minimo ATR
Rimossa strategia conflittuale mean reversion
FXNinjaTrend - Segui il trend, gestisci il rischio, proteggi il tuo capitale. 🥷📈
Disclaimer: Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading comporta rischio di perdita. Testare sempre accuratamente su conti demo prima del trading live.