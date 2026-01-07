FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD

FXNinjaTrend - EA Professionale di Trend Following per BTCUSD & XAUUSD
🎯 Panoramica
FXNinjaTrend è un sofisticato Expert Advisor di trend following, specificamente ottimizzato per il trading di criptovalute (BTCUSD) e metalli preziosi (XAUUSD). Costruito con gestione del rischio avanzata e sistemi di filtraggio intelligenti, questo EA identifica setup di continuazione del trend ad alta probabilità utilizzando principi collaudati di analisi tecnica.

🚀 Caratteristiche Principali
Rilevamento Intelligente del Trend

Sistema doppio incrocio EMA (periodi 12/26) per tempistiche di ingresso precise

Filtro trend EMA 100 elimina trade contro-trend

Conferma RSI (zona neutra 35-65) previene ingressi iper-estesi

Filtro volatilità basato su ATR garantisce trade solo in condizioni di mercato liquide

Gestione del Rischio Avanzata

Dimensionamento posizione dinamico basato su percentuale rischio conto (default 0.5%)

Calcolo stop loss e take profit basato su ATR

Protezione drawdown giornaliero (massimo 2% perdita giornaliera)

Sistema cooldown previene overtrading (minimo 5 barre tra i trade)

Controllo limite posizione (default 1 posizione)

Esecuzione Trade Intelligente

Filtraggio spread adattativo per mercati BTC e Oro

Requisito minimo ATR filtra periodi di bassa volatilità

Trailing stop basato su ATR blocca profitti durante i trend

Criteri di ingresso stringenti: Incrocio MA recente + Trend chiaro + Conferma RSI

Ottimizzazioni Prestazioni

Stop loss ridotto da 2.0 ATR a 1.0 ATR per controllo rischio più stringente

Rapporto Rischio/Rendimento fisso 2:1 per redditività consistente

Elimina segnali contrastanti (nessuna condizione rialzista/ribassista simultanea)

Gestione corretta prezzo tick previene errori esecuzione

📊 Strategia di Trading
Condizioni Ingresso (ACQUISTO)

EMA veloce (12) incrocia SOPRA EMA lenta (26)

Prezzo trading SOPRA EMA 100 (conferma trend)

RSI tra 35-65 (non ipercomprato/ipervenduto)

ATR sopra soglia minima (volatilità presente)

Spread entro limiti accettabili

Periodo cooldown trascorso (5 barre dall'ultimo trade)

Condizioni Ingresso (VENDITA)

EMA veloce (12) incrocia SOTTO EMA lenta (26)

Prezzo trading SOTTO EMA 100 (conferma trend)

RSI tra 35-65 (non ipercomprato/ipervenduto)

ATR sopra soglia minima

Spread entro limiti accettabili

Periodo cooldown trascorso

Strategia Uscita

Take Profit: 2x distanza Stop Loss (rapporto 2:1 R:R)

Stop Loss: 1.0 ATR dal punto di ingresso

Trailing Stop: Si attiva dopo 1.5 ATR di profitto, segue con 0.5 ATR

⚙️ Impostazioni Consigliate
Per BTCUSD (Bitcoin)

Timeframe: M5 o M15

Rischio per Trade: 0.5%

Rischio Giornaliero Max: 2%

Spread Massimo: 15.000 punti

Barre Min. tra Trade: 5

ATR Min. per Trade: 50

Per XAUUSD (Oro)

Timeframe: M5 o M15

Rischio per Trade: 0.5%

Rischio Giornaliero Max: 2%

Spread Massimo: 50 punti

Barre Min. tra Trade: 3

ATR Min. per Trade: 50

🛡️ Funzionalità Protezione Rischio
Limite Perdita Giornaliera: Ferma automaticamente il trading quando la perdita giornaliera raggiunge il 2% del capitale iniziale

Cooldown Trade: Previene il "revenge trading" con attesa obbligatoria di 5 barre tra i trade

Limite Posizione: Massimo 1 posizione aperta previene sovraesposizione

Filtro Spread: Rifiuta trade durante periodi di spread alto

Guardia Volatilità: Trade solo quando il mercato ha movimento sufficiente (filtro ATR)

📈 Cosa Rende FXNinjaTrend Diverso
Strategia Focalizzata: Singolo approccio collaudato (trend following) - nessuna strategia conflittuale

Rischio Conservativo: Rischio 0.5% per trade e massimo giornaliero 2% previene esplosione conto

Qualità sulla Quantità: 1-3 trade di alta qualità al giorno, non 10+ ingressi casuali

Specifico Mercato: Ottimizzato specificamente per pattern volatilità BTC e Oro

Nessun Martingale/Grid: Usa gestione rischio appropriata, non pericolosa mediazione posizione

Logica Trasparente: Regole chiare ingresso/uscita basate su analisi tecnica classica

⚠️ Note Importanti
Prima Testare: Testare sempre su conto demo prima del trading live

Requisiti Capitale: Minimo $500 raccomandato per adeguata gestione rischio

Timeframe: Ottimizzato per grafici M5 e M15

Simboli: Miglior performance su BTCUSD e XAUUSD

Broker: Richiede broker ECN con spread stretti per risultati ottimali

VPS Raccomandato: Garantisce funzionamento EA 24/7 senza interruzioni

📋 Parametri di Input
Impostazioni Strategia

Periodo EMA Veloce: 12

Periodo EMA Lenta: 26

Periodo Filtro Trend: 100

Periodo RSI: 14

Gestione Rischio

Rischio per Trade: 0.5%

Rischio Giornaliero Max: 2.0%

Moltiplicatore TP: 2.0 (R:R 2:1)

Moltiplicatore SL: 1.0 ATR

Filtri

Spread Max. BTC: 15.000 punti

Spread Max. Oro: 50 punti

Barre Min. tra Trade: 5

ATR Min. per Trade: 50

Protezione

Abilita Trailing Stop: Sì

Inizio Trailing: 1.5 ATR

Passo Trailing: 0.5 ATR

Posizioni Max: 1

🎓 Ideale Per
Trader che cercano sistema automatizzato di trend following

Utenti che preferiscono setup di qualità rispetto al trading alta frequenza

Specialisti Bitcoin e Oro

Trader che apprezzano gestione rischio rigorosa

Chiunque cerchi un EA conservativo e basato su regole

💡 Consigli per i Migliori Risultati
Utilizzare su VPS per funzionamento 24/7

Scegliere broker con spread stretti su BTC/Oro

Iniziare con impostazione rischio consigliata 0.5%

Monitorare performance giornaliera ma evitare sovra-ottimizzazione

Aspettarsi 1-3 trade al giorno, non ogni ora

Lasciare che l'EA lavori sia in serie vincenti che perdenti

Rivedere performance settimanalmente, non tick per tick

⚡ Cronologia Versioni
v2.0 (Attuale) - Versione Ottimizzata

Risolto bug calcolo prezzo (mostrava 0.000)

Aggiunto sistema cooldown trade (previene overtrading)

Criteri ingresso stringenti (riduce falsi segnali)

Parametri rischio ridotti (0.5% per trade, 2% max giornaliero)

Logica conteggio posizioni corretta

Filtraggio spread migliorato

Aggiunto requisito minimo ATR

Rimossa strategia conflittuale mean reversion

FXNinjaTrend - Segui il trend, gestisci il rischio, proteggi il tuo capitale. 🥷📈

Disclaimer: Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading comporta rischio di perdita. Testare sempre accuratamente su conti demo prima del trading live.

