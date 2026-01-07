FXNinjatrend for BTCUSD and XAUUSD

FXNinjaTrend - EA Professionale di Trend Following per BTCUSD & XAUUSD

🎯 Panoramica

FXNinjaTrend è un sofisticato Expert Advisor di trend following, specificamente ottimizzato per il trading di criptovalute (BTCUSD) e metalli preziosi (XAUUSD). Costruito con gestione del rischio avanzata e sistemi di filtraggio intelligenti, questo EA identifica setup di continuazione del trend ad alta probabilità utilizzando principi collaudati di analisi tecnica.





🚀 Caratteristiche Principali

Rilevamento Intelligente del Trend





Sistema doppio incrocio EMA (periodi 12/26) per tempistiche di ingresso precise





Filtro trend EMA 100 elimina trade contro-trend





Conferma RSI (zona neutra 35-65) previene ingressi iper-estesi





Filtro volatilità basato su ATR garantisce trade solo in condizioni di mercato liquide





Gestione del Rischio Avanzata





Dimensionamento posizione dinamico basato su percentuale rischio conto (default 0.5%)





Calcolo stop loss e take profit basato su ATR





Protezione drawdown giornaliero (massimo 2% perdita giornaliera)





Sistema cooldown previene overtrading (minimo 5 barre tra i trade)





Controllo limite posizione (default 1 posizione)





Esecuzione Trade Intelligente





Filtraggio spread adattativo per mercati BTC e Oro





Requisito minimo ATR filtra periodi di bassa volatilità





Trailing stop basato su ATR blocca profitti durante i trend





Criteri di ingresso stringenti: Incrocio MA recente + Trend chiaro + Conferma RSI





Ottimizzazioni Prestazioni





Stop loss ridotto da 2.0 ATR a 1.0 ATR per controllo rischio più stringente





Rapporto Rischio/Rendimento fisso 2:1 per redditività consistente





Elimina segnali contrastanti (nessuna condizione rialzista/ribassista simultanea)





Gestione corretta prezzo tick previene errori esecuzione





📊 Strategia di Trading

Condizioni Ingresso (ACQUISTO)





EMA veloce (12) incrocia SOPRA EMA lenta (26)





Prezzo trading SOPRA EMA 100 (conferma trend)





RSI tra 35-65 (non ipercomprato/ipervenduto)





ATR sopra soglia minima (volatilità presente)





Spread entro limiti accettabili





Periodo cooldown trascorso (5 barre dall'ultimo trade)





Condizioni Ingresso (VENDITA)





EMA veloce (12) incrocia SOTTO EMA lenta (26)





Prezzo trading SOTTO EMA 100 (conferma trend)





RSI tra 35-65 (non ipercomprato/ipervenduto)





ATR sopra soglia minima





Spread entro limiti accettabili





Periodo cooldown trascorso





Strategia Uscita





Take Profit: 2x distanza Stop Loss (rapporto 2:1 R:R)





Stop Loss: 1.0 ATR dal punto di ingresso





Trailing Stop: Si attiva dopo 1.5 ATR di profitto, segue con 0.5 ATR





⚙️ Impostazioni Consigliate

Per BTCUSD (Bitcoin)





Timeframe: M5 o M15





Rischio per Trade: 0.5%





Rischio Giornaliero Max: 2%





Spread Massimo: 15.000 punti





Barre Min. tra Trade: 5





ATR Min. per Trade: 50





Per XAUUSD (Oro)





Timeframe: M5 o M15





Rischio per Trade: 0.5%





Rischio Giornaliero Max: 2%





Spread Massimo: 50 punti





Barre Min. tra Trade: 3





ATR Min. per Trade: 50





🛡️ Funzionalità Protezione Rischio

Limite Perdita Giornaliera: Ferma automaticamente il trading quando la perdita giornaliera raggiunge il 2% del capitale iniziale





Cooldown Trade: Previene il "revenge trading" con attesa obbligatoria di 5 barre tra i trade





Limite Posizione: Massimo 1 posizione aperta previene sovraesposizione





Filtro Spread: Rifiuta trade durante periodi di spread alto





Guardia Volatilità: Trade solo quando il mercato ha movimento sufficiente (filtro ATR)





📈 Cosa Rende FXNinjaTrend Diverso

Strategia Focalizzata: Singolo approccio collaudato (trend following) - nessuna strategia conflittuale





Rischio Conservativo: Rischio 0.5% per trade e massimo giornaliero 2% previene esplosione conto





Qualità sulla Quantità: 1-3 trade di alta qualità al giorno, non 10+ ingressi casuali





Specifico Mercato: Ottimizzato specificamente per pattern volatilità BTC e Oro





Nessun Martingale/Grid: Usa gestione rischio appropriata, non pericolosa mediazione posizione





Logica Trasparente: Regole chiare ingresso/uscita basate su analisi tecnica classica





⚠️ Note Importanti

Prima Testare: Testare sempre su conto demo prima del trading live





Requisiti Capitale: Minimo $500 raccomandato per adeguata gestione rischio





Timeframe: Ottimizzato per grafici M5 e M15





Simboli: Miglior performance su BTCUSD e XAUUSD





Broker: Richiede broker ECN con spread stretti per risultati ottimali





VPS Raccomandato: Garantisce funzionamento EA 24/7 senza interruzioni





📋 Parametri di Input

Impostazioni Strategia





Periodo EMA Veloce: 12





Periodo EMA Lenta: 26





Periodo Filtro Trend: 100





Periodo RSI: 14





Gestione Rischio





Rischio per Trade: 0.5%





Rischio Giornaliero Max: 2.0%





Moltiplicatore TP: 2.0 (R:R 2:1)





Moltiplicatore SL: 1.0 ATR





Filtri





Spread Max. BTC: 15.000 punti





Spread Max. Oro: 50 punti





Barre Min. tra Trade: 5





ATR Min. per Trade: 50





Protezione





Abilita Trailing Stop: Sì





Inizio Trailing: 1.5 ATR





Passo Trailing: 0.5 ATR





Posizioni Max: 1





🎓 Ideale Per

Trader che cercano sistema automatizzato di trend following





Utenti che preferiscono setup di qualità rispetto al trading alta frequenza





Specialisti Bitcoin e Oro





Trader che apprezzano gestione rischio rigorosa





Chiunque cerchi un EA conservativo e basato su regole





💡 Consigli per i Migliori Risultati

Utilizzare su VPS per funzionamento 24/7





Scegliere broker con spread stretti su BTC/Oro





Iniziare con impostazione rischio consigliata 0.5%





Monitorare performance giornaliera ma evitare sovra-ottimizzazione





Aspettarsi 1-3 trade al giorno, non ogni ora





Lasciare che l'EA lavori sia in serie vincenti che perdenti





Rivedere performance settimanalmente, non tick per tick





⚡ Cronologia Versioni

v2.0 (Attuale) - Versione Ottimizzata





Risolto bug calcolo prezzo (mostrava 0.000)





Aggiunto sistema cooldown trade (previene overtrading)





Criteri ingresso stringenti (riduce falsi segnali)





Parametri rischio ridotti (0.5% per trade, 2% max giornaliero)





Logica conteggio posizioni corretta





Filtraggio spread migliorato





Aggiunto requisito minimo ATR





Rimossa strategia conflittuale mean reversion





FXNinjaTrend - Segui il trend, gestisci il rischio, proteggi il tuo capitale. 🥷📈





Disclaimer: Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading comporta rischio di perdita. Testare sempre accuratamente su conti demo prima del trading live.



