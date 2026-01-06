Noctra

A oferta especial está disponível por 45$
  Apenas 9  cópias restantes a esse preço - Próximo preço 62$

Noctra – Visão Geral  

O **Noctra** é um robô de negociação de ponta meticulosamente projetado para operar especificamente dentro do par de moedas UK100,US500 na faixa de tempo M30 . Aproveitando mais de 20 anos de dados de preço extensivos, nosso algoritmo foi desenvolvido e treinado para identificar e capitalizar padrões de negociação altamente eficientes únicos para este par de moedas.  

Principais recursos do Expert Advisor (EA):

1. Sistema Avançado de Reconhecimento de Padrões: Utilizando tecnologia de ponta, o Noctra apresenta um sistema avançado de reconhecimento de padrões que escaneia dados históricos e em tempo real, garantindo uma rápida e precisa identificação das tendências emergentes do mercado.  

2. Sistema de Negociação de Níveis Dinâmicos: O robô emprega um sistema de negociação de níveis dinâmicos que se adapta às condições de mercado em mudança, permitindo otimizar pontos de entrada e saída para máxima lucratividade.  

3. Utilização de Opções de Comércio Avançadas: Para melhorar o desempenho da negociação, o Noctra integra opções de comércio avançadas como stops móveis e estratégias de martingale. Isso permite maior flexibilidade no desempenho enquanto gerencia os riscos de forma eficaz.  

4. Geração de Sinais Originais: Ao contrário de sistemas típicos que dependem de estratégias de Martingale ou Grid, o Noctra gera seus sinais através de um sistema proprietário adaptado especificamente para UK100,US500. Essa abordagem não dependente aumenta sua confiabilidade e eficácia.  

5. Foco na Faixa de Tempo M30 : O robô é ajustado finamente para negociar dentro da faixa de tempo M30 , capturando movimentos de preços de curto prazo e executando negociações com precisão para maximizar retornos.  

6. Especialização em UK100,US500: Projetado exclusivamente para o par de moedas UK100,US500, o Noctra passou por rigoroso treinamento e otimização, tornando-se um especialista em navegar pelas dinâmicas de mercado únicas deste símbolo.  

Em resumo, o Noctra combina tecnologia sofisticada e amplos insights de mercado, fornecendo aos traders uma ferramenta poderosa para alcançar sucesso consistente na negociação de UK100,US500. Com seus recursos exclusivos e abordagem especializada, ele se destaca como uma solução premium tanto para traders novatos quanto experientes que buscam otimizar suas estratégias de negociação.

POR FAVOR NOTAR: Ao adquirir o produto, envie uma mensagem privada para receber informações completas.

    Como posso obter mais informações sobre o EA?

    Canal de suporte: https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

    Descrição das entradas: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612

    Recomendações:
    •  Par de moedas: Basta anexar o EA ao gráfico UK100
    •  Faixa de tempo: M30
    •  Depósito mínimo: $100
    •  Tipo de conta: ECN, Raw, ou contas com spreads baixos.
    •  Corretores adequados: Corretores padrão e PropFirms
    •  IMPORTANTE: Leia a documentação atentamente!
    •  Tipo de conta: Hedge




