Noctra

La oferta especial está disponible por 45$
  Solo quedan 9 copias a este precio - El siguiente precio es 62$

Noctra – Descripción general  

El **Noctra** es un robot de trading de última generación diseñado meticulosamente para operar específicamente dentro del par de divisas UK100,US500 en el marco temporal M30 . Aprovechando más de 20 años de datos de precios extensos, nuestro algoritmo ha sido desarrollado y entrenado expertamente para identificar y capitalizar patrones de trading altamente eficientes únicos para este par de divisas.  

Características clave del Asesor Experto (EA):

1. Sistema Avanzado de Reconocimiento de Patrones: Utilizando tecnología de vanguardia, el Noctra presenta un sistema avanzado de reconocimiento de patrones que escanea datos históricos y en tiempo real, asegurando una identificación rápida y precisa de las tendencias emergentes del mercado.  

2. Sistema de Trading de Niveles Dinámicos: El robot emplea un sistema de trading de niveles dinámicos que se adapta a las condiciones cambiantes del mercado, permitiendo optimizar los puntos de entrada y salida para maximizar la rentabilidad.  

3. Utilización de Opciones de Trading Avanzadas: Para mejorar el rendimiento del trading, el Noctra integra opciones de trading avanzadas como stops dinámicos y estrategias martingala. Esto permite una mayor flexibilidad en el rendimiento mientras se gestionan los riesgos de manera efectiva.  

4. Generación de Señales Originales: A diferencia de los sistemas típicos que dependen de estrategias Martingala o de Grid, el Noctra genera sus señales a través de un sistema propietario adaptado específicamente para UK100,US500. Este enfoque no dependiente mejora su fiabilidad y efectividad.  

5. Enfoque en el Marco Temporal M30 : El robot está finamente ajustado para operar dentro del marco temporal M30 , capturando movimientos de precios a corto plazo y ejecutando operaciones con precisión para maximizar los retornos.  

6. Especialización en UK100,US500: Diseñado exclusivamente para el par de divisas UK100,US500, el Noctra ha pasado por un riguroso entrenamiento y optimización, convirtiéndose en un experto en navegar por la dinámica única del mercado de este símbolo.  

En resumen, el Noctra combina tecnología sofisticada y amplios conocimientos del mercado, proporcionando a los traders una herramienta poderosa para lograr un éxito constante en el trading de UK100,US500. Con sus características únicas y su enfoque especializado, se destaca como una solución premium tanto para traders novatos como experimentados que buscan optimizar sus estrategias de trading.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: Al comprar el producto, envíe un mensaje privado para recibir información completa.

    ¿Cómo puedo obtener más información sobre el EA?

    Canal de soporte : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

    Descripción de entradas: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612

    Recomendaciones:
    •  Par de divisas: Simplemente adjunte el EA al gráfico de UK100
    •  Marco temporal: M30
    •  Depósito mínimo: $100
    •  Tipo de cuenta: ECN, Raw o cuentas con bajos spreads.
    •  Corredores adecuados: Corredores estándar y PropFirms
    •  IMPORTANTE: ¡Lea detenidamente la documentación!
    •  Tipo de cuenta: Hedge


