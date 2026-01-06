L'offre spéciale est disponible à 45$

Il ne reste que 9 copies à ce prix - Prochain prix 62$

Noctra – Aperçu



Le **Noctra** est un robot de trading à la pointe de la technologie, conçu minutieusement pour fonctionner spécifiquement dans la paire de devises UK100,US500 sur le cadre temporel M30 . Tirant parti de plus de 20 ans de données de prix étendues, notre algorithme a été expertement développé et formé pour identifier et capitaliser sur des modèles de trading hautement efficaces uniques à cette paire de devises.



Caractéristiques clés du conseiller expert (EA) :



1. Système avancé de reconnaissance de motifs : Utilisant une technologie de pointe, le Noctra dispose d'un système avancé de reconnaissance de motifs qui analyse les données historiques et en temps réel, garantissant une identification rapide et précise des tendances émergentes du marché.



2. Système de trading à niveaux dynamiques : Le robot utilise un système de trading à niveaux dynamiques qui s'adapte aux conditions changeantes du marché, lui permettant d'optimiser les points d'entrée et de sortie pour une rentabilité maximale.



3. Utilisation d'options de trading avancées : Pour améliorer les performances de trading, le Noctra intègre des options de trading avancées telles que des stops suiveurs et des stratégies de martingale. Cela permet une plus grande flexibilité dans la performance tout en gérant le risque de manière efficace.



4. Génération de signaux originale : Contrairement aux systèmes typiques qui s'appuient sur des stratégies de martingale ou de grille, le Noctra génère ses signaux par le biais d'un système propriétaire spécifiquement adapté à UK100,US500. Cette approche non dépendante renforce sa fiabilité et son efficacité.



5. Concentration sur le cadre temporel M30 : Le robot est finement réglé pour trader dans le cadre temporel M30 , capturant les mouvements de prix à court terme et exécutant les trades avec précision pour maximiser les retours.



6. Spécialisation dans UK100,US500 : Conçu uniquement pour la paire de devises UK100,US500, le Noctra a subi un entraînement et une optimisation rigoureux, faisant de lui un expert dans la navigation des dynamiques de marché uniques de ce symbole.



En résumé, le Noctra combine une technologie sophistiquée et des insights de marché étendus, fournissant aux traders un outil puissant pour réussir régulièrement dans le trading de UK100,US500. Avec ses caractéristiques uniques et son approche spécialisée, il se démarque comme une solution premium pour les traders novices et expérimentés cherchant à optimiser leurs stratégies de trading.





VEUILLEZ NOTER : Après l'achat du produit, veuillez envoyer un message privé pour recevoir des informations complètes.

Comment obtenir plus d'informations sur l'EA ?

Canal de support : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights Description des entrées : https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612