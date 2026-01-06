Noctra

```html
특별 할인은 45$에 제공됩니다.
  이 가격에 남아있는 9 복사본 - 다음 가격 62$

Noctra – 개요  

**Noctra**는 UK100,US500 통화 쌍에서 특정하게 작동하도록 정교하게 설계된 최첨단 거래 로봇입니다. 20년 이상의 방대한 가격 데이터를 활용하여, 우리의 알고리즘은 이 통화 쌍에 고유한 매우 효율적인 거래 패턴을 식별하고 활용하도록 전문가에 의해 개발되고 훈련되었습니다.  

전문가 고문(EA)의 주요 기능:

1. 고급 패턴 인식 시스템: 최첨단 기술을 활용하여, Noctra는 과거와 실시간 데이터를 스캔하여, 새로운 시장 트렌드의 빠르고 정확한 식별을 보장하는 고급 패턴 인식 시스템을 갖추고 있습니다.  

2. 동적 레벨 거래 시스템: 로봇은 변화하는 시장 조건에 적응하는 동적 레벨 거래 시스템을 사용하여, 최대의 수익성을 위해 진입 및 청산 포인트를 최적화할 수 있게 합니다.  

3. 고급 거래 옵션 활용: 거래 성능을 향상시키기 위해, Noctra는 트레일링 스탑 및 마틴게일 전략과 같은 고급 거래 옵션을 통합합니다. 이는 위험을 효과적으로 관리하면서 성능의 유연성을 높입니다.  

4. 원래 신호 생성: 마틴게일이나 그리드 전략에 의존하는 일반 시스템과 달리, Noctra는 UK100,US500에 맞춤형으로 설계된 독자적인 시스템을 통해 신호를 생성합니다. 이러한 비의존적 접근은 신뢰성과 효과성을 향상시킵니다.  

5. M30 시간 프레임 집중: 이 로봇은 M30 시간 프레임 내에서 거래하도록 세밀하게 조정되어, 단기 가격 변동을 포착하고 정밀하게 거래를 실행하여 수익을 극대화합니다.  

6. UK100,US500 전문화: UK100,US500 통화 쌍에만 설계된 Noctra는 철저한 훈련과 최적화를 거쳤으며, 이 기호의 고유한 시장 역학을 탐색하는 데 전문가입니다.  

요약하자면, Noctra는 정교한 기술과 방대한 시장 통찰력을 결합하여, 트레이더들에게 UK100,US500 거래에서 일관된 성공을 달성할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다. 고유한 기능과 전문화된 접근 방식으로, 거래 전략을 최적화하려는 초보자와 경험이 많은 트레이더 모두에게 프리미엄 솔루션으로 두드러집니다.

주의 사항: 제품 구매 후, 완전한 정보를 받기 위해 개인 메시지를 보내주십시오.

    EA에 대한 더 많은 정보를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?

    지원 채널: https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

    입력 설명: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612

    추천 사항:
    •  통화 쌍: EA를 UK100 차트에 단순히 붙입니다.
    •  시간 프레임: M30
    •  최소 예치금: $100
    •  계좌 유형: ECN, Raw 또는 낮은 스프레드를 가진 계좌.
    •  적합한 브로커: 표준 브로커 및 PropFirms
    •  중요: 문서를 철저히 읽으십시오!
    •  계좌 유형: 헤지




    ```
    제작자의 제품 더 보기
    Quantum Quotient
    Mohammadmahdi Sanei
    5 (3)
    Experts
    트레이더 및 PropFirms 지원자를 위한 Quantum Quotient를 소개합니다. 이 자동화 된 거래 시스템은 MARTINGALE 및 GRID 전술을 배제한 전략을 구현하며, 독자적인 기술적 및 기본적 지표를 사용하여 면밀하게 구축되었습니다. 이러한 방법론은 1년 이상의 엄격한 테스트와 수정을 거쳤습니다. Quantum Quotient 전략은 네 가지 주요 단계로 구성됩니다: 1. 공급 및 수요 분석: 먼저, 시스템은 공급 및 수요 수준을 계산하여 시장에서 정확한 진입 및 체출 지점을 파악합니다. 2. 유동성 활용: 고급 알고리즘을 활용하여 시스템은 거래 페어의 유동성 흡수를 평가하여 거래 실행을 최적화하고 슬리피지를 최소화합니다. 3. 일일 성과 평가: 이 전략은 거래 페어의 일일 상대적 성과를 철저히 평가하여 변화하는 시장 조건에 대응합니다. 4. 실시간 뉴스 영향 분석: 시스템은 현재 날짜의 거래 페어와 관련된 최신 뉴스의 영향을 동적으로 평가하여 반응적 거래 접근 방
    Pound Yen Trader
    Mohammadmahdi Sanei
    4.5 (2)
    Experts
    Pound Yen Trader – 개요   **Pound Yen Trader**는 M15 시간 프레임에서 GBPJPY 통화 쌍을 작동하도록 세심하게 설계된 최첨단 거래 로봇입니다. 20년 이상의 광범위한 가격 데이터를 활용하여, 저희 알고리즘은 이 통화 쌍에 고유한 고효율 거래 패턴을 식별하고 활용하기 위해 전문적으로 개발 및 훈련되었습니다.    주요 특징   1. **고급 패턴 인식 시스템**: 최첨단 기술을 활용하여 Pound Yen Trader에는 과거 및 실시간 데이터를 스캔하여 새롭게 발생하는 시장 트렌드를 신속하고 정확하게 식별하는 고급 패턴 인식 시스템이 장착되어 있습니다.   2. **동적 수준 거래 시스템**: 로봇은 변화하는 시장 조건에 적응하는 동적 수준 거래 시스템을 사용하여 최대 수익을 위해 진입 및 이탈 포인트를 최적화할 수 있습니다.   3. **고급 거래 옵션 활용**: 거래 성과를 향상시키기 위해 Pound Yen Trader는 진행 중인
    Zenith Zone Bot MT5
    Mohammadmahdi Sanei
    4.5 (4)
    Experts
    트레이더 및 PropFirms 도전자를 위한 Zenith Zone Bot을 소개합니다. 이 로봇은 개발자가 고유한 전략을 기반으로 한 기술적 및 기본적 인디케이터를 사용하여 1년 이상에 걸친 전문적인 연구와 개량을 통해 완성되었습니다. Zenith Zone 전략은 네 가지 포괄적인 단계로 진행됩니다: 검증된 공급 및 수요 수준: 로봇은 검증된 공급 및 수요 수준을 계산하여 시장에서 정확한 진입 및 청산 지점을 가능하게 합니다. 유동성 흡수: 고급 알고리즘을 활용하여 로봇은 거래 페어의 유동성을 평가하고 거래 실행을 최적화하며 슬리피지를 최소화합니다. 일일 상대 성능: 전략은 거래 페어의 일일 상대 성능을 강력하게 평가하여 변화하는 시장 조건에 대응합니다. 중요 뉴스 분석: Bot은 현재 날짜에 걸친 거래 페어와 관련된 중요 뉴스의 영향을 실시간으로 평가하여 동적이고 반응적인 거래 방식을 제공합니다. 이 거래 로봇을 독특하게 만드는 것은 사용자 정의 디자인된 인디케이터에서 파생된 심층
    필터:
    리뷰 없음
    리뷰 답변