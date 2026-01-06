Trend Zone Force

 Ne yapar


Hareketli ortalamaları kullanarak ana trendi belirler.
Volatiliteye dayalı dinamik pullback bölgeleri çizer.
Fiyatın yönsel akışını gösterir (alış veya satış baskısı).
Daha hassas işlemler için piyasa bağlamını okumaya yardımcı olur.



 Kimler için

Gün içi işlem, scalping ve swing trade yapan traderlar.
Trend içinde pullback işlemleri yapanlar.
Akış onayı arayan MT5 kullanıcıları.
Price action veya işlem panelleri kullanan traderlar.
Temiz ve objektif göstergeleri tercih edenler.

 Nasıl kullanılır

Fiyatın pullback bölgesine dönmesini bekleyin.
Akışı doğrulayın:
Mavi akış → alış baskısı
Kırmızı akış → satış baskısı
Onay mumu üzerinde işleme girin.
Her zaman uygun risk yönetimi kullanın.

 Ne yapmaz

Otomatik alım veya satım sinyalleri üretmez.
Piyasayı tahmin etmez.
Risk yönetiminin yerine geçmez.
Gerçek hacim veya işlem deltası kullanmaz.
Ek filtre olmadan yatay piyasalarda iyi çalışmaz.

⚠️ Risk uyarısı

Bu gösterge bir karar destek aracıdır ve sonuçları garanti etmez.
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve maddi kayıplara yol açabilir.
Gerçek para ile işlem yapmadan önce mutlaka stop loss, risk yönetimi kullanın ve demo hesapta test edin.
