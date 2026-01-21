Flow Color Delta Risk Signals
- Göstergeler
- Joas Da Silva Veiga
- Sürüm: 2.2
- Güncellendi: 21 Ocak 2026
- Etkinleştirmeler: 20
trend göstergesi, piyasa yönü, trend gücü, piyasa gücü, renkli mumlar, mum gücü, trend analizi, yatay piyasa, range tespiti, trend filtresi, piyasa yapısı, trading paneli, mt5 göstergesi
NE YAPAR
Flow Color Delta Risk Signals, piyasayı gözlemleme ve yorumlama biçiminizi dönüştüren gelişmiş bir teknik analiz sistemidir. 8 farklı teknolojiyi tek bir araçta birleştirerek, fiyat davranışını gerçek zamanlı olarak net, objektif ve profesyonel bir şekilde sunar.
ANA ÖZELLİKLER
AKILLI RENKLİ MUM ÇUBUKLARI
-
Sistem, piyasanın gücünü ve yönünü temsil etmek için birden fazla renk kullanır.
-
Her mum, genel bir piyasa hesaplaması değil, yalnızca mevcut mumun durumunu yansıtır.
-
Güç değişimlerini ve olası dönüş noktalarını otomatik olarak vurgular.
Mum yorumlaması:
-
Açık Mavi: Zayıf alış mumu.
-
Açık Kırmızı: Zayıf satış mumu.
-
Koyu Mavi: Agresif alış mumu.
-
Koyu Kırmızı: Agresif satış mumu.
SİNYAL OKLARI SİSTEMİ (ÖZEL)
-
Yeşil ve kırmızı oklar, olası alış ve satış fırsatlarını gösterir.
-
Sinyaller yalnızca üç faktör aynı anda uyum sağladığında üretilir:
-
Trend
-
Piyasa gücü
-
İstatistiksel onay (Z-Score)
-
-
Yeni sinyaller oluştuğunda görsel ve sesli uyarılar devreye girer.
AKILLI KANAL TESPİTİ
-
Konsolidasyon ve yatay piyasa dönemlerini otomatik olarak tespit eder.
-
Daha yüksek doğruluk için Z-Score tabanlı istatistiksel analiz kullanır.
-
Grafikte dinamik destek ve direnç çizgileri gösterir.
GERÇEK ZAMANLI PİYASA GÜCÜ ANALİZİ
-
Ekranda gösterilen yüzde, grafikte oluşan her yeni mumun yüzde cinsinden gücünü temsil eder.
-
Bu değer yalnızca mevcut mum için geçerlidir, ortalama veya birikimli bir değer değildir.
-
Mevcut mumun güç kazanıp kazanmadığını anında değerlendirmenizi sağlar.
DELTA RISK ANALİZİ (RİSK AKIŞI)
-
Delta Risk, alış ve satış gücü arasındaki dengeyi ölçer.
-
Delta Risk pozitifken piyasa satış davranışı göstermeye başlarsa, pozitif değerlerin kademeli olarak azalması şunları gösterir:
-
Alış gücü zayıflıyor
-
Satış gücü giderek daha baskın hale geliyor
-
-
Bu davranış, olası dönüşleri veya trend devamlılığının zayıflamasını önceden tahmin etmeye yardımcı olur.
GERÇEK ZAMANLI BİLGİ PANELİ
-
Mevcut mum yüzdesi
-
Piyasa gücü yüzdesi
-
Hareketin baskın yönü
-
Delta Risk değeri
-
Z-Score tabanlı istatistiksel skor
-
Diverjans (DVG) göstergesi
DVG – DİVERJANS
DVG, Diverjans’ın kısaltmasıdır.
Fiyat hareketinin iç göstergelerle uyuşmadığı durumları gösterir ve mevcut trendin zayıflayabileceğini veya gelecekte yön değiştirebileceğini işaret eder.
YÜZDE
Anlamı:
Önceki mum ile mevcut mum arasındaki fark, önceki muma kıyasla artmıştır.
Etkisi:
Hareketin yukarı mı yoksa aşağı mı hızlandığını gösterir ve mevcut yönde fiyat gücünün arttığını ifade eder.
GÜÇ
Güç, mevcut sinyalin yoğunluğunu ve güvenilirliğini değerlendiren çok faktörlü ve bileşik bir ölçümdür. Rastgele bir sayı değil, birden fazla göstergeye dayalı olarak hesaplanan bir puandır.
Güç, 0 ile 100 arasında bir puan olup şu bileşenleri içerir:
-
Hareket büyüklüğü (yüzdesel değişim)
-
Momentum (ivme)
-
Hacim onayı (uygulanabilirse)
-
Kanal bağlamı (kanal içinde mi, kırılımda mı)
-
Z-Score bilgileri
DELTA RISK
DELTA RISK GERÇEKTE NEYİ ÖLÇER?
-
GÜÇ DENGESİZLİĞİ:
-
Pozitif değerler: Alıcılar kapanışları kontrol ediyor
-
Negatif değerler: Satıcılar kapanışları kontrol ediyor
-
Sıfıra yakın: Güç dengesi
-
YÖNSEL “RİSK”:
Geleneksel anlamda risk değil, şunları ifade eder:
-
Mevcut yönde devam etme olasılığı
-
Hareketin arkasındaki örtük güç
-
Piyasa katılımcılarının inancı
-
BİRİKİM / DAĞITIM:
-
Artan pozitif Delta Risk = Birikim (akıllı para alıyor)
-
Artan negatif Delta Risk = Dağıtım (akıllı para satıyor)
Z-SCORE
-
Gri (kanal): Net yön yok, yatay piyasa
-
Yeşil (kırılım): Güçlü yükseliş trendi, devam ihtimali
-
Kırmızı (aşırı kırılım): Aşırı düşüş piyasası, olası tükenme
Z-Score istatistiksel durumu gösterir, ancak kesin giriş zamanını vermez.
Güçlü trendlerde uzun süre uç değerlerde kalabilir ve seçilen periyoda bağlıdır.
-
Kısa periyotlar: Daha hassas, daha fazla yanlış sinyal
-
Uzun periyotlar: Daha yumuşak, daha az sinyal
Z-Score, piyasanın yatay mı yoksa trend halinde mi olduğunu belirlemek ve trading stratejinizi buna göre ayarlamak için özellikle faydalıdır.
BU ARAÇ KİMLER İÇİN?
İDEAL KULLANIM:
-
Tek bir göstergede piyasaya bütüncül bakış isteyen trader’lar
-
Çoklu zaman dilimi kullananlar (M5 – D1)
-
Net ve görsel analiz tercih edenler
-
Grafikteki gösterge sayısını azaltmak isteyenler
-
İşleme girmeden önce çoklu onay arayanlar
ÖNERİLMEZ:
-
Temel trading bilgisi olmayan tamamen yeni başlayanlar
-
Otomatik sinyal veya kâr garantisi arayanlar
-
Risk yönetimi kullanmayanlar
-
Aracın mantığını öğrenmek istemeyenler
SİNYAL OKLARI
Yeşil Ok (ALIŞ) şu durumlarda görünür:
-
Yüzde pozitif
-
Mevcut mum gücü 30/100 üzerinde
-
Z-Score hareketi onaylar
Kırmızı Ok (SATIŞ) şu durumlarda görünür:
-
Yüzde negatif
-
Mevcut mum gücü 30/100 üzerinde
-
Z-Score hareketi onaylar
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ÖNERİLEN AYARLAR
-
Önerilen zaman dilimi: H1 veya H4
-
Ayarların çoğunu varsayılan bırakın
-
Sadece gerekli uyarıları aktif edin
-
Gerçek parayla işlem yapmadan önce 1–2 hafta gözlemleyin
BU ARAÇ NE YAPMAZ
ÖNEMLİ SINIRLAMALAR:
-
BİR TRADING ROBOTU DEĞİLDİR – otomatik emir vermez
-
SONUÇ GARANTİSİ YOKTUR – bir analiz aracıdır
-
%100 DOĞRU ÇALIŞMAZ – hatalı sinyaller olabilir
-
İNSAN ANALİZİNİN YERİNİ ALMAZ
-
SİHİRLİ ÇÖZÜM DEĞİLDİR – disiplin ve çalışma gerektirir
-
YENİDEN BOYAYABİLİR – düşük zaman dilimlerinde (M1–M5)
KULLANMAYIN EĞER:
-
Hızlı zengin olmayı hedefliyorsanız
-
Trading öğrenmek istemiyorsanız
-
Stop loss kullanmıyorsanız
-
Mantığını anlamadan sinyalleri takip ediyorsanız
ZORUNLU RİSK UYARISI
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek sermaye kaybı riski içerir.
Bu gösterge yalnızca teknik analiz desteği sağlar ve kâr garantisi vermez.
Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Tüm trading kararlarından kullanıcı sorumludur.
Gerçek para ile işlem yapmadan önce mutlaka demo hesapta test ediniz.
Tamamen kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmayın.
Uygun risk yönetimi kullanın (işlem başına %1–%2 önerilir).