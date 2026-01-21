trend göstergesi, piyasa yönü, trend gücü, piyasa gücü, renkli mumlar, mum gücü, trend analizi, yatay piyasa, range tespiti, trend filtresi, piyasa yapısı, trading paneli, mt5 göstergesi





ÖNEMLİ UYARI: Gösterge yüklendikten sonra bazı varlıklarda mum renklendirmesi görünmesinde hafif bir gecikme olabilir; bazı varlıklarda ise renklendirme gözükmeyebilir. Ancak panel normal şekilde çalışıyor ve BTCUSD varlığında her şey düzgün. Bu rahatsızlıktan dolayı özür dilerim — hâlâ bu sorunu düzeltmek için çalışıyorum. ÖNEMLİ UYARI: Gösterge yüklendikten sonra bazı varlıklarda mum renklendirmesi görünmesinde hafif bir gecikme olabilir; bazı varlıklarda ise renklendirme gözükmeyebilir. Ancak panel normal şekilde çalışıyor ve BTCUSD varlığında her şey düzgün. Bu rahatsızlıktan dolayı özür dilerim — hâlâ bu sorunu düzeltmek için çalışıyorum.







NE YAPAR

Flow Color Delta Risk Signals, piyasayı gözlemleme ve yorumlama biçiminizi dönüştüren gelişmiş bir teknik analiz sistemidir. 8 farklı teknolojiyi tek bir araçta birleştirerek, fiyat davranışını gerçek zamanlı olarak net, objektif ve profesyonel bir şekilde sunar.

ANA ÖZELLİKLER

AKILLI RENKLİ MUM ÇUBUKLARI

Sistem, piyasanın gücünü ve yönünü temsil etmek için birden fazla renk kullanır.

Her mum, genel bir piyasa hesaplaması değil, yalnızca mevcut mumun durumunu yansıtır.

Güç değişimlerini ve olası dönüş noktalarını otomatik olarak vurgular.

Mum yorumlaması:

Açık Mavi: Zayıf alış mumu.

Açık Kırmızı: Zayıf satış mumu.

Koyu Mavi: Agresif alış mumu.

Koyu Kırmızı: Agresif satış mumu.

SİNYAL OKLARI SİSTEMİ (ÖZEL)

Yeşil ve kırmızı oklar, olası alış ve satış fırsatlarını gösterir.

Sinyaller yalnızca üç faktör aynı anda uyum sağladığında üretilir: Trend Piyasa gücü İstatistiksel onay (Z-Score)

Yeni sinyaller oluştuğunda görsel ve sesli uyarılar devreye girer.

AKILLI KANAL TESPİTİ

Konsolidasyon ve yatay piyasa dönemlerini otomatik olarak tespit eder.

Daha yüksek doğruluk için Z-Score tabanlı istatistiksel analiz kullanır.

Grafikte dinamik destek ve direnç çizgileri gösterir.

GERÇEK ZAMANLI PİYASA GÜCÜ ANALİZİ

Ekranda gösterilen yüzde, grafikte oluşan her yeni mumun yüzde cinsinden gücünü temsil eder.

Bu değer yalnızca mevcut mum için geçerlidir , ortalama veya birikimli bir değer değildir.

Mevcut mumun güç kazanıp kazanmadığını anında değerlendirmenizi sağlar.

DELTA RISK ANALİZİ (RİSK AKIŞI)

Delta Risk, alış ve satış gücü arasındaki dengeyi ölçer.

Delta Risk pozitifken piyasa satış davranışı göstermeye başlarsa, pozitif değerlerin kademeli olarak azalması şunları gösterir: Alış gücü zayıflıyor Satış gücü giderek daha baskın hale geliyor

Bu davranış, olası dönüşleri veya trend devamlılığının zayıflamasını önceden tahmin etmeye yardımcı olur.

GERÇEK ZAMANLI BİLGİ PANELİ

Mevcut mum yüzdesi

Piyasa gücü yüzdesi

Hareketin baskın yönü

Delta Risk değeri

Z-Score tabanlı istatistiksel skor

Diverjans (DVG) göstergesi

DVG – DİVERJANS

DVG, Diverjans’ın kısaltmasıdır.

Fiyat hareketinin iç göstergelerle uyuşmadığı durumları gösterir ve mevcut trendin zayıflayabileceğini veya gelecekte yön değiştirebileceğini işaret eder.

YÜZDE

Anlamı:

Önceki mum ile mevcut mum arasındaki fark, önceki muma kıyasla artmıştır.

Etkisi:

Hareketin yukarı mı yoksa aşağı mı hızlandığını gösterir ve mevcut yönde fiyat gücünün arttığını ifade eder.

GÜÇ

Güç, mevcut sinyalin yoğunluğunu ve güvenilirliğini değerlendiren çok faktörlü ve bileşik bir ölçümdür. Rastgele bir sayı değil, birden fazla göstergeye dayalı olarak hesaplanan bir puandır.

Güç, 0 ile 100 arasında bir puan olup şu bileşenleri içerir:

Hareket büyüklüğü (yüzdesel değişim)

Momentum (ivme)

Hacim onayı (uygulanabilirse)

Kanal bağlamı (kanal içinde mi, kırılımda mı)

Z-Score bilgileri

DELTA RISK

DELTA RISK GERÇEKTE NEYİ ÖLÇER?

GÜÇ DENGESİZLİĞİ:

Pozitif değerler: Alıcılar kapanışları kontrol ediyor

Negatif değerler: Satıcılar kapanışları kontrol ediyor

Sıfıra yakın: Güç dengesi

YÖNSEL “RİSK”:

Geleneksel anlamda risk değil, şunları ifade eder:

Mevcut yönde devam etme olasılığı

Hareketin arkasındaki örtük güç

Piyasa katılımcılarının inancı

BİRİKİM / DAĞITIM:

Artan pozitif Delta Risk = Birikim (akıllı para alıyor)

Artan negatif Delta Risk = Dağıtım (akıllı para satıyor)

Z-SCORE

Gri (kanal): Net yön yok, yatay piyasa

Yeşil (kırılım): Güçlü yükseliş trendi, devam ihtimali

Kırmızı (aşırı kırılım): Aşırı düşüş piyasası, olası tükenme

Z-Score istatistiksel durumu gösterir, ancak kesin giriş zamanını vermez.

Güçlü trendlerde uzun süre uç değerlerde kalabilir ve seçilen periyoda bağlıdır.

Kısa periyotlar: Daha hassas, daha fazla yanlış sinyal

Uzun periyotlar: Daha yumuşak, daha az sinyal

Z-Score, piyasanın yatay mı yoksa trend halinde mi olduğunu belirlemek ve trading stratejinizi buna göre ayarlamak için özellikle faydalıdır.

BU ARAÇ KİMLER İÇİN?

İDEAL KULLANIM:

Tek bir göstergede piyasaya bütüncül bakış isteyen trader’lar

Çoklu zaman dilimi kullananlar (M5 – D1)

Net ve görsel analiz tercih edenler

Grafikteki gösterge sayısını azaltmak isteyenler

İşleme girmeden önce çoklu onay arayanlar

ÖNERİLMEZ:

Temel trading bilgisi olmayan tamamen yeni başlayanlar

Otomatik sinyal veya kâr garantisi arayanlar

Risk yönetimi kullanmayanlar

Aracın mantığını öğrenmek istemeyenler

SİNYAL OKLARI

Yeşil Ok (ALIŞ) şu durumlarda görünür:

Yüzde pozitif

Mevcut mum gücü 30/100 üzerinde

Z-Score hareketi onaylar

Kırmızı Ok (SATIŞ) şu durumlarda görünür:

Yüzde negatif

Mevcut mum gücü 30/100 üzerinde

Z-Score hareketi onaylar

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ÖNERİLEN AYARLAR

Önerilen zaman dilimi: H1 veya H4

Ayarların çoğunu varsayılan bırakın

Sadece gerekli uyarıları aktif edin

Gerçek parayla işlem yapmadan önce 1–2 hafta gözlemleyin

BU ARAÇ NE YAPMAZ

ÖNEMLİ SINIRLAMALAR:

BİR TRADING ROBOTU DEĞİLDİR – otomatik emir vermez

SONUÇ GARANTİSİ YOKTUR – bir analiz aracıdır

%100 DOĞRU ÇALIŞMAZ – hatalı sinyaller olabilir

İNSAN ANALİZİNİN YERİNİ ALMAZ

SİHİRLİ ÇÖZÜM DEĞİLDİR – disiplin ve çalışma gerektirir

YENİDEN BOYAYABİLİR – düşük zaman dilimlerinde (M1–M5)

KULLANMAYIN EĞER:

Hızlı zengin olmayı hedefliyorsanız

Trading öğrenmek istemiyorsanız

Stop loss kullanmıyorsanız

Mantığını anlamadan sinyalleri takip ediyorsanız

ZORUNLU RİSK UYARISI

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek sermaye kaybı riski içerir.

Bu gösterge yalnızca teknik analiz desteği sağlar ve kâr garantisi vermez.

Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Tüm trading kararlarından kullanıcı sorumludur.

Gerçek para ile işlem yapmadan önce mutlaka demo hesapta test ediniz.

Tamamen kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmayın.

Uygun risk yönetimi kullanın (işlem başına %1–%2 önerilir).