Equity Firewall, MT5 için tasarlanmış bir yardımcı programdır ve hesap düzeyinde otomatik zarar kontrolü ve risk yönetimi sağlar. Birden fazla uzman danışman (EA) aynı hesapta işlem yaparken, pozisyonların ani artışı veya zarar riski durumunda sermayeyi korur.

Equity Firewall, maksimum toplam zarar, günlük kayıp limiti ve kar hedefi belirlemenize olanak tanır ve limitlere ulaşıldığında yapılacak işlemi seçebilirsiniz: tüm pozisyon ve emirleri kapatmak, tüm grafikleri kapatmak veya her iki işlemi aynı anda gerçekleştirmek.

Program, limitler tetiklendiğinde seçilen işlemi otomatik olarak uygular ve birden fazla EA aynı anda işlem yaparken bile tamamen uyumludur. Program, limit tetiklemeleri için push ve e-posta bildirimlerini destekler ve mevcut zararı, günlük kayıpları ve hedeflere ilerlemeyi net bir kontrol panelinde gösterir.

Kullanım Durumları

• Prop trading ve çoklu EA hesapları: birden fazla uzman danışmanın aynı anda işlem yaptığı durumlarda risk kontrolü.

• Sermaye koruması: sermaye hedefi gerçekleştiğinde veya maksimum zarar oluştuğunda tam işlem durdurma.

İpuçları ve Öneriler

• Program, strateji test cihazında çalışır. Lot büyüklüğünü ve işlem yönünü belirleyin — test cihazında uzman danışman başlatıldığında işlem açılacaktır. Panelin nasıl çalıştığını görmek ve limitlerin doğru uygulandığını doğrulamak için görsel test modunu kullanın.

• Senaryonuzu mutlaka bir demo hesapta test edin.

• Bakiye işlemleri otomatik olarak dikkate alınmaz — tüm hesaplamalar mevcut bakiye (equity) üzerinden yapılır. Para yatırma veya çekme işlemlerinden önce program ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

• Program, tüm pozisyonları kapatma ve tüm emirleri silme komutları gönderir, ancak broker bunları tamamen gerçekleştiremeyebilir. Sonuçları izlemek için bildirimleri kullanın.

Equity Firewall, riskleri yönetmesi ve sermayeyi koruması gereken traderlar için profesyonel bir araçtır. Birden fazla uzman danışman aynı anda işlem yapsa bile zararları kontrol edin, karları güvence altına alın ve kayıpları minimize edin.