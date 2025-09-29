XpertTrader OBV

XpertTrader OBV - Advanced Volume-Based Trading EA
XpertTrader OBV - Advanced Volume-Based Trading EA v1.03

🎯 Professional Volume Analysis Expert Advisor

Advanced OBV-based trading system with multi-strategy signal processing, intelligent risk management, and comprehensive trailing stop functionality.

🚀 Key Features

🎯 Multi-Strategy OBV Analysis

  • 5 Enhanced Strategies: Movement, Strength, Trend Confirmation, Divergence Detection, EMA Crossover
  • Configurable Requirements: Set minimum strategies (1-5) that must align
  • Smart Processing: Blocks conflicting signals to prevent over-trading
  • Real-time Display: Live UI showing signal status and blocking reasons

🛡️ Advanced Risk Management

  • 3-Layer Entry Gate: Extension Guard, Structure Confirmation, Regime Switch
  • EMA Trend Filter: Optional trend confirmation using moving averages
  • Grid Trading: Martingale, Sum, and Fixed lot sizing options
  • Cooldown Systems: EA-level and trade-level cooldown periods

📈 Professional Trailing Stop

  • Multiple Types: Fixed distance, ATR-based, profit-based trailing
  • Breakeven Management: Automatic breakeven with configurable triggers
  • Partial Close: Close percentage of position at profit targets
  • Time Controls: Optional time restrictions for trailing activation

🎛️ Comprehensive UI Panel

  • Live Signals: Real-time OBV signal display with diagnostics
  • Manual Trading: Buy/Sell buttons with configurable lot sizes
  • Position Management: Close individual directions or all positions
  • Visual Targets: Dynamic take profit visualization

⚙️ Trading Logic

Signal Generation Process

  1. OBV Analysis: Evaluates volume flow using 5 different strategies
  2. Filter Validation: Applies EMA trend filter and entry gate conditions
  3. Signal Confirmation: Requires minimum number of strategies to align
  4. Conflict Resolution: Blocks trades when conflicting signals are detected

Entry Types

  • Base Entries: Primary trades based on signal confirmation
  • Grid Entries: Additional trades at predetermined distances
  • Manual Entries: User-initiated trades via UI panel

⚙️ Configuration Options

Category Key Settings Description
General Magic Number, Lot Size, Slippage Basic EA identification and execution parameters
Trade Direction Both/Buy Only/Sell Only Control which directions the EA can trade
OBV Filter 5 Strategies, Strength Settings, Divergence Configure volume analysis parameters
Risk Management Stop Loss, Take Profit, Grid Settings Position sizing and risk controls
Trailing Stop ATR-based, Breakeven, Partial Close Advanced position management
Cooldown EA-level, Trade-level, Time/Bar based Prevent over-trading with time restrictions

📊 System Requirements

  • Platform: MetaTrader 5
  • Symbols: Any symbol with volume data
  • Timeframes: All timeframes supported
  • Account Types: Standard, ECN, STP

💡 Recommended Settings

Optimal Configuration

  • Timeframe: 5M, 15M, 1H
  • Symbols: Major pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
  • Lot Size: Start with 0.01 for testing
  • OBV Strategies: Enable 3-4 strategies minimum
  • Trailing Stop: Enable ATR-based trailing

🔧 Performance Features

  • Optimized Code: High-performance MQL5 implementation
  • Memory Efficient: Minimal resource usage
  • Fast Execution: Optimized for real-time trading
  • Debug Support: Comprehensive logging and diagnostic information

📞 Support & Information

Developer: Divyansh Ingle
Website: https://www.compilexpert.com
Version: 1.03
Last Updated: 2025

⚠️ Important Disclaimer

This EA is designed for educational and research purposes. Past performance does not guarantee future results. Always test thoroughly on demo accounts before live trading. Use proper risk management and never risk more than you can afford to lose.

Ready for Professional Trading on MT5 Platform

Comprehensive documentation and professional-grade features included!

İncelemeler 1
Godfather Trading
8
Godfather Trading 2025.09.30 05:12 
 

Awesome EA, Very Intelligent on taking trades. Highly recommend this EA to all. I am using it on M5 timeframe and it is giving 40-50 USD on daily basis easily. Those who want small profit with low risk can use this EA. Thank You Developer.

