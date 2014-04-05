Farman trendline
FARMAN TREND V12 – Ultraschnelle Multi-Timeframe Trend-Engine (Weihnachtsangebot)
FARMAN TREND V12 ist ein professioneller adaptiver Trendindikator, der auf fraktaler Marktstruktur und volumensensitiven Berechnungen basiert.
Er liefert eine schnelle, glatte und zuverlässige Trenderkennung über alle Zeitrahmen hinweg mit einer echten Multi-Timeframe-Engine.
✔ Adaptiver dynamischer Modus
✔ Echte Multi-Timeframe-Analyse
✔ Kein Repainting – Kein Lag (Verzögerung)
✔ Ultraschnell & für Backtests optimiert
✔ Perfekt für Scalping & Prop-Trading
🔥 FARMAN TREND V12 – ULTRASCHNELLE MULTI-TIMEFRAME TREND-ENGINE
FARMAN TREND V12 ist ein Trendanalyse-Indikator der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit verlangen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten und statischen Indikatoren verwendet FARMAN V12 einen adaptiven fraktalen Algorithmus, der dynamisch auf Marktvolatilität und Volumenverhalten reagiert und so sauberere Trends und frühere Bestätigungen liefert.
🧠 Adaptive Berechnungs-Engine
FARMAN V12 bietet zwei professionelle Berechnungsmodi:
📊 STATISCHER MODUS (STATIC MODE)
Feste Berechnungsperiode
Ideal für Backtesting und stabile Marktbedingungen
Vollständig reproduzierbare Ergebnisse
🧠 DYNAMISCHER MODUS (DYNAMIC MODE - Empfohlen)
Passt seine Berechnungsperiode automatisch basierend auf dem Echtzeit-Volumen an
Schnellere Reaktion bei hoher Aktivität
Rauschfilterung bei geringer Liquidität
Ahmt professionelle diskretionäre Trendanalyse nach
⏱️ Echte Multi-Timeframe-Technologie
FARMAN TREND V12 basiert auf einer echten MTF-Engine, nicht auf visueller Simulation.
✔ Wählen Sie einen beliebigen Referenzzeitrahmen von M1 bis MN1
✔ Zeigen Sie den Trend des höheren Zeitrahmens auf Charts mit niedrigerem Zeitrahmen an
✔ Handeln Sie in Richtung des dominanten Trends
✔ Kein Repainting, keine Verzögerungen
🎨 Intelligente farbcodierte Trendlinie
🟢 Grün – Bullischer Trend (Preis über der FARMAN-Linie)
🔴 Rot – Bärischer Trend (Preis unter der FARMAN-Linie)
🟡 Gold – Neutral / Übergangsphase
Sofortige visuelle Klarheit ohne Chart-Überladung.
⚡ Ultraschnelle & optimierte Leistung
Berechnet nur neue Balken
Caching von Daten höherer Zeitrahmen
Optimiert für den Strategietester
Reibungslose Leistung auch auf leistungsschwächeren Systemen
Perfekt für:
Scalping
Daytrading
Prop-Firm-Challenges
Multi-Chart-Setups
📊 Professionelles Live-Kontrollpanel
Im Live-Trading-Modus bietet FARMAN V12 ein erweitertes Kontrollpanel:
Zeitrahmenauswahl mit einem Klick
Umschaltung zwischen Statisch / Dynamisch
Live-Anzeige von:
Fraktale Dimension
Alpha-Koeffizient
Gesamtberechnungen
Verarbeitungsstatus-LED
Dies ermöglicht Tradern, die Marktstruktur zu verstehen, anstatt nur Signale zu sehen.
🎯 Für wen ist dieser Indikator geeignet?
✔ Professionelle & fortgeschrittene Trader
✔ Scalper & Intraday-Trader
✔ Prop-Firm-Trader
✔ Smart Money & Price Action Trader
✔ Jeden, der genug von verzögerten Indikatoren hat
✅ Zusammenfassung der Hauptfunktionen
✔ Adaptiver fraktaler Trendalgorithmus
✔ Volumenbasierte dynamische Periode
✔ Echte Multi-Timeframe-Engine
✔ Kein Repainting
✔ Ultraschnell & Stabil
✔ Eingebautes Kontrollpanel
✔ Kompatibel mit MetaTrader 5
FARMAN TREND V12 ist nicht nur ein Indikator —
es ist ein professionelles Trend-Intelligenzsystem.