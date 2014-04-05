Farman trendline

FARMAN TREND V12 – Ultraschnelle Multi-Timeframe Trend-Engine (Weihnachtsangebot)

FARMAN TREND V12 ist ein professioneller adaptiver Trendindikator, der auf fraktaler Marktstruktur und volumensensitiven Berechnungen basiert.
Er liefert eine schnelle, glatte und zuverlässige Trenderkennung über alle Zeitrahmen hinweg mit einer echten Multi-Timeframe-Engine.

✔ Adaptiver dynamischer Modus
✔ Echte Multi-Timeframe-Analyse
✔ Kein Repainting – Kein Lag (Verzögerung)
✔ Ultraschnell & für Backtests optimiert
✔ Perfekt für Scalping & Prop-Trading

🔥 FARMAN TREND V12 – ULTRASCHNELLE MULTI-TIMEFRAME TREND-ENGINE
FARMAN TREND V12 ist ein Trendanalyse-Indikator der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit verlangen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten und statischen Indikatoren verwendet FARMAN V12 einen adaptiven fraktalen Algorithmus, der dynamisch auf Marktvolatilität und Volumenverhalten reagiert und so sauberere Trends und frühere Bestätigungen liefert.

🧠 Adaptive Berechnungs-Engine
FARMAN V12 bietet zwei professionelle Berechnungsmodi:

📊 STATISCHER MODUS (STATIC MODE)
Feste Berechnungsperiode
Ideal für Backtesting und stabile Marktbedingungen
Vollständig reproduzierbare Ergebnisse

🧠 DYNAMISCHER MODUS (DYNAMIC MODE - Empfohlen)
Passt seine Berechnungsperiode automatisch basierend auf dem Echtzeit-Volumen an
Schnellere Reaktion bei hoher Aktivität
Rauschfilterung bei geringer Liquidität
Ahmt professionelle diskretionäre Trendanalyse nach

⏱️ Echte Multi-Timeframe-Technologie
FARMAN TREND V12 basiert auf einer echten MTF-Engine, nicht auf visueller Simulation.
✔ Wählen Sie einen beliebigen Referenzzeitrahmen von M1 bis MN1
✔ Zeigen Sie den Trend des höheren Zeitrahmens auf Charts mit niedrigerem Zeitrahmen an
✔ Handeln Sie in Richtung des dominanten Trends
✔ Kein Repainting, keine Verzögerungen

🎨 Intelligente farbcodierte Trendlinie
🟢 Grün – Bullischer Trend (Preis über der FARMAN-Linie)
🔴 Rot – Bärischer Trend (Preis unter der FARMAN-Linie)
🟡 Gold – Neutral / Übergangsphase
Sofortige visuelle Klarheit ohne Chart-Überladung.

 Ultraschnelle & optimierte Leistung
Berechnet nur neue Balken
Caching von Daten höherer Zeitrahmen
Optimiert für den Strategietester
Reibungslose Leistung auch auf leistungsschwächeren Systemen

Perfekt für:
Scalping
Daytrading
Prop-Firm-Challenges
Multi-Chart-Setups

📊 Professionelles Live-Kontrollpanel
Im Live-Trading-Modus bietet FARMAN V12 ein erweitertes Kontrollpanel:
Zeitrahmenauswahl mit einem Klick
Umschaltung zwischen Statisch / Dynamisch
Live-Anzeige von:
Fraktale Dimension
Alpha-Koeffizient
Gesamtberechnungen
Verarbeitungsstatus-LED
Dies ermöglicht Tradern, die Marktstruktur zu verstehen, anstatt nur Signale zu sehen.

🎯 Für wen ist dieser Indikator geeignet?
✔ Professionelle & fortgeschrittene Trader
✔ Scalper & Intraday-Trader
✔ Prop-Firm-Trader
✔ Smart Money & Price Action Trader
✔ Jeden, der genug von verzögerten Indikatoren hat

 Zusammenfassung der Hauptfunktionen
✔ Adaptiver fraktaler Trendalgorithmus
✔ Volumenbasierte dynamische Periode
✔ Echte Multi-Timeframe-Engine
✔ Kein Repainting
✔ Ultraschnell & Stabil
✔ Eingebautes Kontrollpanel
✔ Kompatibel mit MetaTrader 5

FARMAN TREND V12 ist nicht nur ein Indikator —
es ist ein professionelles Trend-Intelligenzsystem.


Empfohlene Produkte
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Ich stelle Ihnen Order Blocks Breaker vor, eine brandneue Methode zur Identifizierung und Nutzung von Orderblöcken in Ihrer Handelsstrategie. Nachdem ich mehrere Orderblock-Tools mit einzigartigen Konzepten entwickelt habe, bin ich stolz darauf, dieses Tool zu präsentieren, das die Dinge auf die nächste Stufe hebt. Im Gegensatz zu früheren Tools identifiziert Order Blocks Breaker nicht nur Orderblöcke, sondern hebt auch Breaker Order Blocks hervor - Schlüsselbereiche , in denen der Preis nach ei
Smart Trendlines MT5
Suvashish Halder
5 (3)
Indikatoren
Smart Trendlines - Trendlinien-Indikator Nr. 1 Smart Trendlines ist ein Präzisionsinstrument, das automatisch Trendlinien auf der Grundlage jedes gültigen Pivot-Punktes zeichnet und Händlern hilft, wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. Der Indikator passt sich kontinuierlich an, wenn sich neue Markt-Pivotpunkte bilden, und spiegelt so die Preisstruktur live und präzise wider. Ob Sie nun Trends verfolgen, sich auf Umkehrungen vorbereiten oder Ausbrüche antizipieren - mi
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indikatoren
Der MT5-Indikator Key Level Wedge zeichnet automatisch steigende Keilmuster und fallende Keilmuster für Sie auf dem Chart. Dieses Muster ist wirklich gut, wenn es als Bestätigung für den Einstieg an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen, Angebots- und Nachfragezonen und Umkehrzonen verwendet wird. Vorteile Der Key Level Wedge MT5-Block wird NICHT WIEDERGEBEN, was Ihnen Vertrauen gibt, wenn ein Signal erscheint, und auch beim Rückblick hilft. Der Key Level Wedge MT5 verfügt über eine
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indikatoren
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-Levels für 4H-, Tages-, Wochen- und Monatssitzungen zeichnet. AUTOMATISCHE FIBONACCI-RETRACEMENTS (7 KLASSISCHE NIVEAUS): - 0,0% (Tief der vorherigen Sitzung - Unterstützungsniveau) - 23,6% (Goldener Fibonacci-Ratio - frühes Einstiegsniveau) - 38,2% (Starkes Retracement-Niveau) - 50,0% (in GELB hervorgehobenes Schlüssel-Niveau - Marktgleichgewicht) - 61,8% (Goldener Hauptquotient - kritisches Entscheidungsn
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
HiqIndi
Ratul Goswami
Indikatoren
Es ist eine 1-Minuten-Strategie. Wenn der Indikator ein Signal gibt, setzen Sie auf Kaufen. Es ist am besten Arbeit auf Crash 300 & Crash 500. Wenn Sie etwas Details wissen wollen, kontaktieren Sie mich bitte auf Telegram in diesem Link: https: //t.me/+mi_52VwFp3E4MGNl Es ist sehr schön für Scalping & für die nicht gibt genug Zeit auf dem Markt. N/B: Bitte seien Sie vorsichtig, es ist nur für Scalping und nicht den ganzen Tag handeln. Es ist nur 10 oder maximal 15 Handel pro Tag. Vielen Dank a
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Fibo Daily Channel-Indikator Der Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument für Händler, das präzise tägliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Fibonacci-Retracement- und Erweiterungsberechnungen liefert. Dieser Indikator zeichnet automatisch wichtige Pivot-Punkte (PP, R1, R2, S1, S2) sowie zusätzliche Ausdehnungsniveaus (R3, R4, S3, S4) ein und hilft Händlern, potenzielle Umkehr- und Ausbruchszonen einfach zu identifizieren. Der Indikator enthält anpassbare Alarme
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner
Mehdi Ghorbani Saeidian
Utilitys
ACHTUNG ! Utilities haben keine gute Funktionalität im Backtest-Modus. Um eine Demo-Testversion zu haben, senden Sie mir eine Nachricht über das Nachrichtenfeld und erhalten Sie 3 Tage Testversion. Unser Team Dienstleistungen: Wenn Sie unsere Produkte sehen wollen, klicken Sie auf den Link: LINK Wenn Sie eine Idee haben, die Sie zu einer Anwendung entwickeln möchten, klicken Sie auf den Link: LINK Sofortige Stop- und Target-Levels auf dem Chart, von 1:1 bis zu 1:6. Trade Ratio Lines MT5 zeichn
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, Fibonacci-Levels, Unterstützungs- und Widerstandszonen und identifiziert BOS- (Break of Structure) und CHOCH- (Change of Character) Muster auf dem Chart. Indem er einfach auf dem Diagramm platziert wird, erledigt er die wesentlichen Aufgaben der technischen Analyse für Händler und bietet ein rationalisiertes, effektives Handelswerkzeug, das jedem den Handel erleichtert.
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Flag Pattern Scan v5
Elif Kaya
5 (1)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 40% Rabatt (Es ist 49$ jetzt ) Kontaktieren Sie mich für Anweisung, alle Fragen! Verwandtes Produkt: Gold Trade Expert MT5 , Professor EA - Nicht nachmalen - Lebenslanges kostenloses Update Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil , alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Einführung Flaggenmuster sind ein wichtiges Instrument für technische Trader. Flaggen werden im Allgemeinen als eine Konsolidierungsphase
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indikatoren
In monatelanger Arbeit haben wir mit Hilfe von Neuronalen Netzen das ultimative Tool entwickelt, das Sie zur Identifizierung von wichtigen Kursniveaus (Unterstützungen und Widerstände) sowie von Angebots- und Nachfragezonen benötigen. Perfekt geeignet, um Ihre Trades auszulösen, Ihre zukünftigen Aktionen festzulegen, Ihre Take Profit- und Stop Loss-Niveaus zu bestimmen und die Marktrichtung zu bestätigen. Der Preis wird sich immer zwischen diesen Niveaus bewegen, abprallen oder brechen; von eine
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indikatoren
Der SMMA-Bands-Indikator ist ein fortschrittliches, volatilitätsbasiertes Handelsinstrument, das 6 dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um eine von zwei geglätteten gleitenden Durchschnitten (SMMA) gebildete Hüllkurve erzeugt. Dieser Indikator kombiniert die Zuverlässigkeit der SMMA-Trend-Identifikation mit der Präzision von Standardabweichungs-basierten Volatilitätsbändern, wodurch er sich sowohl für Trendfolge- als auch für Mean-Reversion-Strategien eignet. Jedes Band hat seinen
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
PAM Scalper PRO FX
Jesper Christensen
4.71 (17)
Experten
PAM SCALPER (Price Action Momentum Scalper) analysiert historische Kursdaten, um Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren, in denen die Liquidität hoch ist und mit dem Momentum des institutionellen Geldflusses eintritt. Der EA extrapoliert aus den historischen Kurs- und Volumendaten Bereiche, in denen entweder gekauft oder verkauft werden sollte. Wenn Sie diesen EA oder einen anderen Scalper EA backtesten möchten, müssen Sie qualitativ hochwertige Tickdaten verwenden. Die historischen Date
Updown v6
Guner Koca
Indikatoren
up down v6 für mt5 ist kein repaint alle timeframe und alle Paare Indikator. rot Histogramm cros Trigger, die bis Punkt ist, und legte einen roten Punkt auf Histogramm. und blauen Histogramm cros Trigger, die tief point.and setzen blauen Punkt auf Histogramm ist. dieser Indikator müssen manchmal heraus zu zoomen. für diese pres + Taste. wenn neu kommt Signal ist zu hoch macht vor unsichtbar.rote und blaue Punkte sind there.to die Signale zu sehen. Indikator ist keine repaint und kann alle Zeitra
Mini Chart Indicators
Flavio Javier Jarabeck
Indikatoren
Der Metatrader 5 verfügt über ein verstecktes Juwel namens Chart-Objekt, das den meisten Nutzern unbekannt ist und in einem Untermenü der Plattform versteckt ist. Dieses Objekt, das Mini Chart genannt wird, ist eine Miniaturinstanz eines großen/normalen Charts, die zu jedem normalen Chart hinzugefügt/angehängt werden kann. Auf diese Weise wird der Mini Chart auf sehr minimalistische Weise an den Hauptchart gebunden und spart eine wertvolle Menge an realem Platz auf Ihrem Bildschirm. Wenn Sie das
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Indikatoren
"Hunttern harmonic pattern finder" auf der Grundlage des dynamischen Zickzackkurses mit dem Benachrichtigungs- und Vorhersagemodus Diese Version des Indikators identifiziert 11 harmonische Muster und prognostiziert sie in Echtzeit, bevor sie vollständig ausgebildet sind. Er bietet die Möglichkeit, die Fehlerquote von Zigzag-Mustern in Abhängigkeit von einer Risikoschwelle zu berechnen. Darüber hinaus sendet er eine Benachrichtigung, sobald das Muster vollständig ist. Die unterstützten Muster
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
Indikatoren
Smart FVG Indicator MT5 – Erkennung von Fair Value Gap und Imbalance in MetaTrader 5 Der Smart FVG Indicator MT5 ist ein professionelles Werkzeug zur Erkennung von Fair Value Gaps (FVG) und Imbalance -Zonen direkt im MetaTrader 5 . Er richtet sich an Trader, die mit Smart Money Concepts (SMC) und ICT -Analysen arbeiten, um Marktstruktur und Liquidität besser zu verstehen. Der Indikator scannt automatisch die Kursbewegung, um gültige FVG- und Imbalance-Zonen zu identifizieren, und zeigt diese dir
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Weitere Produkte dieses Autors
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indikatoren
Nirvana Trend — Trendindikator mit Multi‑Timeframe‑Bestätigung und Hilfen fürs Risikomanagement Einführung Nirvana Trend ist ein analytischer Indikator, der den Trading‑Entscheidungsprozess strukturierter macht, indem er gefilterte Signale, Bestätigungen über mehrere Zeiteinheiten und automatische Stopp‑/Ausstiegsniveaus auf Basis der Volatilität (ATR) bereitstellt. Wenn Sie in Umgebungen mit Beschränkungen wie täglichen/gesamt Drawdown‑Limits handeln, kann dieses Tool die Einhaltung Ihrer pers
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilitys
Schnelligkeit beim Scalping; systematische Disziplin   Entscheiden Sie mit Nirvana; Berechnungen und Sicherheitsbremse übernehmen wir. Wundern Sie sich nicht; Sie haben es mit dem fortschrittlichsten und intelligentesten Kapitalmanagement-Tool zu tun, das maximale Flexibilität an den Finanzmärkten bietet. Ein erfolgreicher Trade ist nicht nur „gute Analyse“; „reibungslose Ausführung“ und „Disziplin“ sind der Schlüssel. Nirvana ist Ihr Ausführungsassistent: Echtzeit-Risiko/Volumen-Berechnung, R:R
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilitys
Produktname: Close all position by ARAN (MT5-Utility) Einführung Close all position by ARAN ist ein leichtgewichtiges, konfigurierbares Tool zur gleichzeitigen Schließung von Positionen in MetaTrader 5. Es ermöglicht das Schließen aller Trades auf Basis von benutzerdefinierten P/L-Schwellenwerten (positiv oder negativ). Dieses Produkt liefert keine Signale oder Marktprognosen und gibt keinerlei Garantien für Ergebnisse. Funktionen Alles schließen bei positiver P/L-Schwelle: Erreicht der Gesamtg
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indikatoren
Nirvana Trend — Trendindikator und ATR‑basiertes Risikorahmenwerk Hinweis: Dieses Tool liefert ausschließlich analytische Informationen und garantiert, verspricht oder suggeriert weder Gewinne, Einkommen noch bestimmte Ergebnisse (einschließlich Bestehen von Bewertungen/Challenges). Entscheidung und Verantwortung für die Nutzung liegen beim Anwender. Einführung Nirvana Trend ist ein technischer Analyse‑Indikator, der den Entscheidungsprozess standardisieren und die Handelsdisziplin stärken soll
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für Trader entwickelt, die unter den strengen Regeln von Prop-Konten handeln und eine transparente Überwachung von Risiko und Limits benötigen. Das Tool dient ausschließlich Informationszwecken, greift nicht in Ihre Trades ein und unterstützt den Fokus auf Analyse und Umsetzung Ihres Plans. Zentrale Funktionen Überwachung von täglichem und gesamtem Drawdown: Präzise Berechnung und Anzeige der Limits und aktuellen Werte in einem klaren Panel auf dem Chart – Sie wissen stet
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Session Start Breakout - Der Jäger des Sitzungsbeginns Vollständige Beschreibung Die Kunst eines Händlers besteht darin, den   „Ausgangspunkt“   zu finden. Viele der wichtigsten und stärksten Marktbewegungen nehmen Gestalt an, sobald die anfängliche Aufregung zu Beginn der wichtigsten Handelssitzungen (Asien, London und New York) nachlässt. Der   Session Start Breakout   Indikator ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das genau dafür entwickelt wurde, Ihnen bei der Identifizierung dieser
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilitys
Schnelligkeit beim Scalping; systematische Disziplin Entscheiden Sie mit Nirvana; Berechnungen und Sicherheitsbremse übernehmen wir. Wundern Sie sich nicht; Sie haben es mit dem fortschrittlichsten und intelligentesten Kapitalmanagement-Tool zu tun, das maximale Flexibilität an den Finanzmärkten bietet. Ein erfolgreicher Trade ist nicht nur „gute Analyse“; „reibungslose Ausführung“ und „Disziplin“ sind der Schlüssel. Nirvana ist Ihr Ausführungsassistent: Echtzeit-Risiko/Volumen-Berechnung, R:R-E
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experten
GROSSER VERKAUF FÜR 30 ERSTEN DOWNLOAD NUR LEBENSLANG BIS ZU 80% UND EINEN MONAT BIS ZU 50%   New York Session Handelsroboter – Der Jäger der goldenen Kerzen Wenn Sie nach einem Tool suchen, das den Markt wie ein professioneller Jäger überwacht, ist dieser Roboter genau für Sie konzipiert! Dieser Expert Advisor beginnt seine Arbeit intelligent ab dem Start der New York-Session. Sein interner Algorithmus ist so gestaltet, dass er: Die Kerzen von den ersten Sekunden des Marktes an
Golden Aegis EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experten
80% off for 2026 new year gift GoldenAegis: Ein spezialisierter Gold-EA für Prop-Firm-Challenges GoldenAegis, ein erstklassiger Expert Advisor (EA) aus der Nirvana-Serie, ist ein systematisches Handelsinstrument, das speziell für Gold (XAUUSD) und für Trader entwickelt wurde, die die Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen meistern wollen. Kernstrategie und Philosophie Dieser EA ist das Ergebnis von über einem Jahrzehnt praktischer Markterfahrung. Die Kernphilosophie besteht darin, eine erpr
Farman Feractal Trend M T F
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Hallo, ich möchte eines der größten Probleme von Tradern lösen. Wenn ich den Kurschart öffne und mit der Analyse beginne, stoße ich auf ein großes Problem. Ich wechsle in MetaTrader 5 zwischen verschiedenen Fenstern und Zeitrahmen hin und her und zeichne Trendlinien, Orderblöcke und verschiedene statische und dynamische Linien ein, um den Markt zu verstehen. Das war sehr umständlich und führte mich manchmal in die Irre. Deshalb habe ich ein System entwickelt, das all diese Probleme löst und m
