Farman trendline
- Индикаторы
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Версия: 12.2
- Активации: 5
FARMAN TREND V12 – Сверхбыстрый мульти-таймфреймовый трендовый движок (Рождественская скидка)
FARMAN TREND V12 — это профессиональный адаптивный индикатор тренда, основанный на фрактальной структуре рынка и расчетах, чувствительных к объему.
Он обеспечивает быстрое, плавное и надежное определение тренда на всех таймфреймах с помощью настоящего движка мульти-таймфрейма.
✔ Адаптивный динамический режим
✔ Настоящий мульти-таймфреймовый анализ
✔ Без перерисовки (No Repaint) – Без задержек (No Lag)
✔ Сверхбыстрый и оптимизированный для бэктестов
✔ Идеально подходит для скальпинга и проп-трейдинга
🔥 FARMAN TREND V12 – СВЕРХБЫСТРЫЙ МУЛЬТИ-ТАЙМФРЕЙМОВЫЙ ТРЕНДОВЫЙ ДВИЖОК
FARMAN TREND V12 — это индикатор анализа тренда нового поколения, созданный для трейдеров, требующих точности, скорости и адаптивности.
В отличие от традиционных скользящих средних и статических индикаторов, FARMAN V12 использует адаптивный фрактальный алгоритм, который динамически реагирует на волатильность рынка и поведение объема, обеспечивая более чистые тренды и ранние подтверждения.
🧠 Адаптивный расчетный движок
FARMAN V12 предлагает два профессиональных режима расчета:
📊 СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (STATIC MODE)
Фиксированный период расчета
Идеально для бэктестинга и стабильных рыночных условий
Полностью повторяемые результаты
🧠 ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (DYNAMIC MODE - Рекомендуется)
Автоматически настраивает период расчета на основе реального объема
Быстрая реакция во время высокой активности
Фильтрация шума при низкой ликвидности
Имитирует профессиональный дискреционный анализ тренда
⏱️ Настоящая технология мульти-таймфрейма
FARMAN TREND V12 построен на реальном движке MTF, а не на визуальной симуляции.
✔ Выберите любой опорный таймфрейм от M1 до MN1
✔ Отображайте тренд старшего таймфрейма на графиках младшего таймфрейма
✔ Торгуйте в направлении доминирующего тренда
✔ Никакой перерисовки, никаких задержек
🎨 Умная цветовая кодировка линии тренда
🟢 Зеленый – Бычий тренд (цена выше линии FARMAN)
🔴 Красный – Медвежий тренд (цена ниже линии FARMAN)
🟡 Золотой – Нейтральная / переходная фаза
Мгновенная визуальная ясность без загромождения графика.
⚡ Сверхбыстрая и оптимизированная производительность
Рассчитывает только новые бары
Кэширование данных старших таймфреймов
Оптимизирован для тестера стратегий
Плавная работа даже на слабых системах
Идеально подходит для:
Скальпинга
Дей-трейдинга
Челленджей проп-фирм (Prop Firm)
Мульти-чарт сетапов
📊 Профессиональная панель управления (Live Control Panel)
В режиме реальной торговли FARMAN V12 предоставляет расширенную панель управления:
Выбор таймфрейма в один клик
Переключение режимов Static / Dynamic
Отображение в реальном времени:
Фрактальная размерность
Коэффициент альфа
Всего расчетов
LED статус обработки
Это позволяет трейдерам понимать структуру рынка, а не просто видеть сигналы.
🎯 Для кого этот индикатор?
✔ Профессиональные и продвинутые трейдеры
✔ Скальперы и интрадей-трейдеры
✔ Трейдеры проп-фирм
✔ Трейдеры Smart Money и Price Action
✔ Все, кто устал от запаздывающих индикаторов
✅ Сводка ключевых функций
✔ Адаптивный фрактальный алгоритм тренда
✔ Динамический период на основе объема
✔ Настоящий движок мульти-таймфрейма
✔ Без перерисовки
✔ Сверхбыстрый и стабильный
✔ Встроенная панель управления
✔ Совместим с MetaTrader 5
FARMAN TREND V12 — это не просто индикатор,
это профессиональная система трендовой разведки.