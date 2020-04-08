Farman trendline

FARMAN TREND V12 – Сверхбыстрый мульти-таймфреймовый трендовый движок (Рождественская скидка)

FARMAN TREND V12 — это профессиональный адаптивный индикатор тренда, основанный на фрактальной структуре рынка и расчетах, чувствительных к объему.

Он обеспечивает быстрое, плавное и надежное определение тренда на всех таймфреймах с помощью настоящего движка мульти-таймфрейма.

✔ Адаптивный динамический режим

✔ Настоящий мульти-таймфреймовый анализ

✔ Без перерисовки (No Repaint) – Без задержек (No Lag)

✔ Сверхбыстрый и оптимизированный для бэктестов

✔ Идеально подходит для скальпинга и проп-трейдинга

🔥 FARMAN TREND V12 – СВЕРХБЫСТРЫЙ МУЛЬТИ-ТАЙМФРЕЙМОВЫЙ ТРЕНДОВЫЙ ДВИЖОК

FARMAN TREND V12 — это индикатор анализа тренда нового поколения, созданный для трейдеров, требующих точности, скорости и адаптивности.

В отличие от традиционных скользящих средних и статических индикаторов, FARMAN V12 использует адаптивный фрактальный алгоритм, который динамически реагирует на волатильность рынка и поведение объема, обеспечивая более чистые тренды и ранние подтверждения.

🧠 Адаптивный расчетный движок

FARMAN V12 предлагает два профессиональных режима расчета:

📊 СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (STATIC MODE)

Фиксированный период расчета

Идеально для бэктестинга и стабильных рыночных условий

Полностью повторяемые результаты

🧠 ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (DYNAMIC MODE - Рекомендуется)

Автоматически настраивает период расчета на основе реального объема

Быстрая реакция во время высокой активности

Фильтрация шума при низкой ликвидности

Имитирует профессиональный дискреционный анализ тренда

⏱️ Настоящая технология мульти-таймфрейма

FARMAN TREND V12 построен на реальном движке MTF, а не на визуальной симуляции.

✔ Выберите любой опорный таймфрейм от M1 до MN1

✔ Отображайте тренд старшего таймфрейма на графиках младшего таймфрейма

✔ Торгуйте в направлении доминирующего тренда

✔ Никакой перерисовки, никаких задержек

🎨 Умная цветовая кодировка линии тренда

🟢 Зеленый – Бычий тренд (цена выше линии FARMAN)

🔴 Красный – Медвежий тренд (цена ниже линии FARMAN)

🟡 Золотой – Нейтральная / переходная фаза

Мгновенная визуальная ясность без загромождения графика.

⚡ Сверхбыстрая и оптимизированная производительность

Рассчитывает только новые бары

Кэширование данных старших таймфреймов

Оптимизирован для тестера стратегий

Плавная работа даже на слабых системах

Идеально подходит для:

Скальпинга

Дей-трейдинга

Челленджей проп-фирм (Prop Firm)

Мульти-чарт сетапов

📊 Профессиональная панель управления (Live Control Panel)

В режиме реальной торговли FARMAN V12 предоставляет расширенную панель управления:

Выбор таймфрейма в один клик

Переключение режимов Static / Dynamic

Отображение в реальном времени:

Фрактальная размерность

Коэффициент альфа

Всего расчетов

LED статус обработки

Это позволяет трейдерам понимать структуру рынка, а не просто видеть сигналы.

🎯 Для кого этот индикатор?

✔ Профессиональные и продвинутые трейдеры

✔ Скальперы и интрадей-трейдеры

✔ Трейдеры проп-фирм

✔ Трейдеры Smart Money и Price Action

✔ Все, кто устал от запаздывающих индикаторов

✅ Сводка ключевых функций

✔ Адаптивный фрактальный алгоритм тренда

✔ Динамический период на основе объема

✔ Настоящий движок мульти-таймфрейма

✔ Без перерисовки

✔ Сверхбыстрый и стабильный

✔ Встроенная панель управления

✔ Совместим с MetaTrader 5

FARMAN TREND V12 — это не просто индикатор,

это профессиональная система трендовой разведки.