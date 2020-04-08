Farman trendline

FARMAN TREND V12 – Сверхбыстрый мульти-таймфреймовый трендовый движок (Рождественская скидка)

FARMAN TREND V12 — это профессиональный адаптивный индикатор тренда, основанный на фрактальной структуре рынка и расчетах, чувствительных к объему.
Он обеспечивает быстрое, плавное и надежное определение тренда на всех таймфреймах с помощью настоящего движка мульти-таймфрейма.

✔ Адаптивный динамический режим
✔ Настоящий мульти-таймфреймовый анализ
✔ Без перерисовки (No Repaint) – Без задержек (No Lag)
✔ Сверхбыстрый и оптимизированный для бэктестов
✔ Идеально подходит для скальпинга и проп-трейдинга

🔥 FARMAN TREND V12 – СВЕРХБЫСТРЫЙ МУЛЬТИ-ТАЙМФРЕЙМОВЫЙ ТРЕНДОВЫЙ ДВИЖОК
FARMAN TREND V12 — это индикатор анализа тренда нового поколения, созданный для трейдеров, требующих точности, скорости и адаптивности.

В отличие от традиционных скользящих средних и статических индикаторов, FARMAN V12 использует адаптивный фрактальный алгоритм, который динамически реагирует на волатильность рынка и поведение объема, обеспечивая более чистые тренды и ранние подтверждения.

🧠 Адаптивный расчетный движок
FARMAN V12 предлагает два профессиональных режима расчета:

📊 СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (STATIC MODE)
Фиксированный период расчета
Идеально для бэктестинга и стабильных рыночных условий
Полностью повторяемые результаты

🧠 ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (DYNAMIC MODE - Рекомендуется)
Автоматически настраивает период расчета на основе реального объема
Быстрая реакция во время высокой активности
Фильтрация шума при низкой ликвидности
Имитирует профессиональный дискреционный анализ тренда

⏱️ Настоящая технология мульти-таймфрейма
FARMAN TREND V12 построен на реальном движке MTF, а не на визуальной симуляции.
✔ Выберите любой опорный таймфрейм от M1 до MN1
✔ Отображайте тренд старшего таймфрейма на графиках младшего таймфрейма
✔ Торгуйте в направлении доминирующего тренда
✔ Никакой перерисовки, никаких задержек

🎨 Умная цветовая кодировка линии тренда
🟢 Зеленый – Бычий тренд (цена выше линии FARMAN)
🔴 Красный – Медвежий тренд (цена ниже линии FARMAN)
🟡 Золотой – Нейтральная / переходная фаза
Мгновенная визуальная ясность без загромождения графика.

 Сверхбыстрая и оптимизированная производительность
Рассчитывает только новые бары
Кэширование данных старших таймфреймов
Оптимизирован для тестера стратегий
Плавная работа даже на слабых системах

Идеально подходит для:
Скальпинга
Дей-трейдинга
Челленджей проп-фирм (Prop Firm)
Мульти-чарт сетапов

📊 Профессиональная панель управления (Live Control Panel)
В режиме реальной торговли FARMAN V12 предоставляет расширенную панель управления:
Выбор таймфрейма в один клик
Переключение режимов Static / Dynamic
Отображение в реальном времени:
Фрактальная размерность
Коэффициент альфа
Всего расчетов
LED статус обработки
Это позволяет трейдерам понимать структуру рынка, а не просто видеть сигналы.

🎯 Для кого этот индикатор?
✔ Профессиональные и продвинутые трейдеры
✔ Скальперы и интрадей-трейдеры
✔ Трейдеры проп-фирм
✔ Трейдеры Smart Money и Price Action
✔ Все, кто устал от запаздывающих индикаторов

 Сводка ключевых функций
✔ Адаптивный фрактальный алгоритм тренда
✔ Динамический период на основе объема
✔ Настоящий движок мульти-таймфрейма
✔ Без перерисовки
✔ Сверхбыстрый и стабильный
✔ Встроенная панель управления
✔ Совместим с MetaTrader 5

FARMAN TREND V12 — это не просто индикатор,
это профессиональная система трендовой разведки.


Рекомендуем также
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Индикаторы
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Smart Trendlines MT5
Suvashish Halder
5 (3)
Индикаторы
Smart Trendlines – No.1 Trendlines Indicator Smart Trendlines is a precision tool that automatically draws trendlines based on every valid pivot point, helping traders identify key support and resistance zones. It continuously adjusts as new market pivots form, providing a live and accurate reflection of price structure. Whether you’re tracking trends, preparing for reversals, or anticipating breakouts — this indicator keeps you one step ahead. It works seamlessly across all assets including For
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Индикаторы
The   Key level wedge MT5   indicator automatically draws rising wedge pattern and falling wedge pattern for you on the chart. This pattern is really good when used as a confirmation entry at key support & resistance, supply & demand and reversal zones. Advantages  The   Key level wedge MT5   block DOES NOT RE-PAINT, giving you confidence when a signal appears and also helps when looking back.  The   Key level wedge MT5   includes an on/off button on the chart to easily keep the charts clean
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Индикаторы
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technical analysis tool that automatically draws Fibonacci levels for 4H, Daily, Weekly, and Monthly sessions. AUTOMATIC FIBONACCI RETRACEMENTS (7 CLASSIC LEVELS): - 0.0% (Previous session Low - support level) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - early entry level) - 38.2% (Strong retracement level) - 50.0% (Key pivot level highlighted in YELLOW - market equilibrium) - 61.8% (Main Golden Ratio - critical decision level) - 78.6% (Deep retracement level) - 100.0
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Индикаторы
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
HiqIndi
Ratul Goswami
Индикаторы
It is 1 Minute Strategy. When Indicator Gives Signal Then Put on Buy. It's Best Work on Crash 300 & Crash 500. If you want to know anything details please Contact Me on Telegram In this Link:  https://t.me/+mi_52VwFp3E4MGNl It is very nice for scalping & for who not gives enough time on market. N/B: Please be carefully it's only for scalping & not trade all the day. It's only 10 or maximum 15 trade per day. Thanks everyone.
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Индикаторы
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Индикаторы
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner
Mehdi Ghorbani Saeidian
Утилиты
ATTENTION ! Utilities do not have a good functionality on backtest mode. For Having a Demo Trial, message me from message box and receive 3 days trial. Our Team Services: If you are want to see our products click the link:   LINK If you have an idea you'd like to develop into an application, click the link:   LINK Instant on-chart stop & target levels, from 1:1 up to 1:6. Trade Ratio Lines MT5 draws an open stop line and objective lines (take-profit) at fixed R-multiples relative to your entry
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
Индикаторы
This indicator automatically draws trendlines, Fibonacci levels, support and resistance zones, and identifies BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character) patterns on the chart. Just by placing it on the graph, it handles the essential technical analysis tasks for traders, providing a streamlined, effective trading tool this tools is alway make every one easy for trading.
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Индикаторы
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Flag Pattern Scan v5
Elif Kaya
5 (1)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 40% Discount (It is 49$ now)   Contact me for instruction, any questions! Related Product:  Gold Trade Expert MT5  ,  Professor EA - Non-repaint - Lifetime update free I just sell my products in   Elif Kaya Profile , any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Introduction Flag patterns are an important tool for technical traders. Flags are generally considered to be a period of consolidation where the price of a security is caught in a r
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Индикаторы
After working during many months, with the help of Neural Networks, we have perfected the ultimate tool you are going to need for identifying key price levels (Supports and Resistances) and Supply and Demand zones. Perfectly suitable to trigger your trades, set up your future actions, decide your Take Profit and Stop Loss levels, and confirm the market direction. Price will always move between those levels, bouncing or breaking; from one zone to another, all the remaining movements are just mark
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Индикаторы
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
PAM Scalper PRO FX
Jesper Christensen
4.71 (17)
Эксперты
PAM SCALPER (Price action momentum scalper) analyses historical price data to identify supply and demand zones where liquidity is high and enters with momentum of the institutional money flow. The EA extrapolates areas to either buy or sell from historical price action and volume data.  If you want to backtest this EA or any other scalper EA, you must use high quality tick data. The historical data your broker provides through MT5 will give inacurate test results. You can follow my guide how to
Updown v6
Guner Koca
Индикаторы
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
Mini Chart Indicators
Flavio Javier Jarabeck
Индикаторы
The Metatrader 5 has a hidden jewel called Chart Object, mostly unknown to the common users and hidden in a sub-menu within the platform. Called Mini Chart, this object is a miniature instance of a big/normal chart that could be added/attached to any normal chart, this way the Mini Chart will be bound to the main Chart in a very minimalist way saving a precious amount of real state on your screen. If you don't know the Mini Chart, give it a try - see the video and screenshots below. This is a gr
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Индикаторы
"Hunttern harmonic pattern finder" base on the dynamic zigzag with the notification and prediction mode This version of the indicator identifies 11 harmonic patterns and predicts them in real-time before they are completely formed. It offers the ability to calculate the error rate of Zigzag patterns depending on a risk threshold. It moreover sends out a notification once the pattern is complete. The supported patterns: ABCD BAT ALT BAT BUTTERFLY GARTLEY CRAB DEEP CRAB CYPHER SHARK THREE DRIV
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Индикаторы
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
Индикаторы
Smart FVG Indicator MT5 – Обнаружение Fair Value Gap и Imbalance в MetaTrader 5 Smart FVG Indicator MT5 — это профессиональный инструмент для выявления зон Fair Value Gap (FVG) и Imbalance на графике в платформе MetaTrader 5 . Он разработан для трейдеров, использующих Smart Money Concepts (SMC) и ICT -анализ для понимания структуры рынка, ликвидности и неэффективности цены. Индикатор автоматически сканирует ценовое движение, чтобы определить действительные зоны Fair Value Gap и Imbalance , а зат
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Индикаторы
Беспокоитесь о следующей сделке? Устали не знать, работает ли ваша стратегия? С CRT Liquidity Pro вы торгуете с реальными статистическими данными, а не эмоциями. Знайте свои вероятности, отслеживайте свою производительность и торгуйте уверенно — на основе "Силы 3", умного обнаружения ликвидности и подтверждений CRT. Хотите увидеть реальность стратегии CRT Liquidity? После покупки свяжитесь с нами , и мы предоставим вам один из наших других продуктов бесплатно. Ознакомьтесь с нашими другими про
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Индикаторы
* В связи с достоверностью данных по всем основным валютам, рекомендуется использовать графики в режиме реального времени. Что такое UEX Pure USD Euro Index : Описание на английском языке:    https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Откройте для себя реальный пульс рынка Форекс с Pure USD & Euro Index — инновационным индикатором, который действительно выявляет скрытые сильные и слабые стороны двух самых влиятельных валют мира. Вместо того, чтобы полагаться на одну пару, например, EURU
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Индикаторы
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Другие продукты этого автора
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Индикаторы
Nirvana Trend — Индикатор тренда с подтверждением на нескольких таймфреймах и инструментами управления рисками Введение Nirvana Trend — это аналитический индикатор, который делает процесс принятия торговых решений более структурированным, предоставляя отфильтрованные сигналы, подтверждение на нескольких таймфреймах и автоматические уровни остановки/выхода, основанные на волатильности (ATR). Если вы работаете в условиях ограничений, таких как дневные/общие лимиты по просадке, этот инструмент пом
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Утилиты
Скорость скальпинга; систематическая дисциплина   Решайте с Nirvana; расчеты и тормоз безопасности за нами. Не удивляйтесь; перед вами самый продвинутый и умный инструмент управления капиталом, обеспечивающий максимальную гибкость на финансовых рынках. Успешная сделка — это не только «хороший анализ»; «плавное исполнение» и «дисциплина» — ключ к успеху. Nirvana — ваш помощник: мгновенный расчет риска/объема, настройка R:R одним кликом, предпросмотр риска и прибыли в реальном времени, а «ежедневн
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Утилиты
Название продукта: Close all position by ARAN (утилита MT5) Введение Close all position by ARAN — это легкий и настраиваемый инструмент для управления одновременным закрытием сделок в MetaTrader 5. Он позволяет закрывать все позиции на основе заданных пользователем порогов P/L (положительных или отрицательных). Продукт не предоставляет торговые сигналы или прогнозы рынка и не гарантирует никаких результатов. Возможности Закрыть все при положительном пороге P/L: когда общая прибыль/убыток достиг
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Индикаторы
Nirvana Trend — индикатор тренда и ATR‑ориентированная рамка управления риском Примечание: Инструмент предоставляет только аналитическую информацию и не гарантирует, не обещает и не подразумевает получение прибыли, дохода или конкретных результатов (включая прохождение оценок/челленджей). Решение об использовании и ответственность лежат на пользователе. Введение Nirvana Trend — индикатор технического анализа, созданный для стандартизации принятия решений и укрепления торговой дисциплины. Он пре
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Этот индикатор разработан для трейдеров, работающих по строгим правилам проп-фирм, и обеспечивает прозрачный мониторинг рисков и лимитов. Инструмент носит исключительно информационный характер, не вмешивается в сделки и помогает сосредоточиться на анализе и исполнении торгового плана. Ключевые возможности Мониторинг дневной и общей просадки (drawdown): точный расчет и наглядное отображение лимитов и текущих значений в панели на графике — вы всегда видите, сколько остается до заданных ограничени
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Session Start Breakout - Охотник за началом сессии Полное описание Искусство трейдера — найти   «точку старта» . Многие основные и мощные движения рынка формируются сразу после того, как спадает первоначальное волнение в начале ключевых торговых сессий (Азия, Лондон и Нью-Йорк). Индикатор   Session Start Breakout   — это продвинутый аналитический инструмент, разработанный именно для того, чтобы помочь вам определить эти критические моменты и потенциальные возможности. Этот инструмент — мощный
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Утилиты
Скорость скальпинга; систематическая дисциплина Решайте с Nirvana; расчеты и тормоз безопасности за нами. Не удивляйтесь; перед вами самый продвинутый и умный инструмент управления капиталом, обеспечивающий максимальную гибкость на финансовых рынках. Успешная сделка — это не только «хороший анализ»; «плавное исполнение» и «дисциплина» — ключ к успеху. Nirvana — ваш помощник: мгновенный расчет риска/объема, настройка R:R одним кликом, предпросмотр риска и прибыли в реальном времени, а «ежедневная
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Эксперты
АКЦИЯ ЗА 30 ДОЛЛАРОВ НА ПЕРВУЮ ЗАГРУЗКУ ВСЕГО НА ВСЮ ЖИЗНЬ ДО 80% И ОДИН МЕСЯЦ ДО 50%   Торговый робот для Нью-Йоркской сессии – Охотник за золотыми свечами Если вы ищете инструмент, который отслеживает рынок как профессиональный охотник, этот робот создан именно для вас! Этот советник (Expert Advisor) интеллектуально начинает свою работу с момента открытия Нью-Йоркской сессии. Его внутренний алгоритм разработан для того, чтобы: Считать свечи с самых первых секунд рынка. Опред
Golden Aegis EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Эксперты
GoldenAegis: Специализированный советник для торговли золотом и прохождения челленджей в проп-фирмах GoldenAegis, ведущий советник из серии Nirvana, — это систематический торговый инструмент, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) и для трейдеров, стремящихся успешно пройти отбор в проп-фирмах. Основная стратегия и философия Этот советник является результатом более чем десятилетнего практического опыта на рынке. Основная философия заключается в автоматизации проверенной и дисцип
Farman Feractal Trend M T F
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Здравствуйте, я здесь, чтобы решить одну из самых больших проблем трейдеров. Когда я открываю ценовой график и начинаю его анализ, возникает БОЛЬШАЯ проблема. Я переключаюсь между разными окнами и таймфреймами в MetaTrader 5 и начинаю рисовать линии тренда, блоки ордеров, а также различные статические и динамические линии, чтобы понять рынок. Это было БОЛЬШИМ неудобством, и иногда это вводило меня в заблуждение, поэтому я подумал о создании системы, которая решила бы все эти проблемы и показы
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв