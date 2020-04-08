Farman trendline

FARMAN TREND V12 – 超快多周期趋势引擎 (圣诞特惠)

FARMAN TREND V12 是一款基于分形市场结构和交易量敏感计算的专业自适应趋势指标。
它通过真正的多周期引擎，在所有时间框架内提供快速、平滑且可靠的趋势检测。

✔ 自适应动态模式
✔ 真正的多周期分析 (MTF)
✔ 不重绘 (No Repaint) – 无延迟 (No Lag)
✔ 超快且针对回测进行了优化
✔ 非常适合剥头皮交易 (Scalping) 和自营交易 (Prop Trading)

🔥 FARMAN TREND V12 – 超快多周期趋势引擎
FARMAN TREND V12 是下一代趋势分析指标，专为追求精确、速度和适应性的交易者设计。

与传统的移动平均线和静态指标不同，FARMAN V12 使用自适应分形算法，能够动态反应市场波动和交易量行为，提供更清晰的趋势和更早的确认。

🧠 自适应计算引擎
FARMAN V12 提供两种专业计算模式：

📊 静态模式 (STATIC MODE)
固定计算周期
适合回测和稳定的市场条件
完全可重复的结果

🧠 动态模式 (DYNAMIC MODE - 推荐)
根据实时交易量自动调整计算周期
在高活跃期间反应更快
在低流动性期间过滤噪音
模拟专业的主观趋势分析

⏱️ 真正的多周期技术
FARMAN TREND V12 基于真实的 MTF 引擎构建，而非视觉模拟。
✔ 选择从 M1 到 MN1 的任何参考时间框架
✔ 在低时间框架图表上显示高时间框架趋势
✔ 顺应主导趋势方向进行交易
✔ 无重绘，无延迟

🎨 智能颜色编码趋势线
🟢 绿色 – 看涨趋势 (价格在 FARMAN 线上方)
🔴 红色 – 看跌趋势 (价格在 FARMAN 线下方)
🟡 金色 – 中性 / 过渡阶段
瞬间视觉清晰，图表不杂乱。

 超快且优化的性能
仅计算新柱
缓存高时间框架数据
针对策略测试器进行了优化
即使在低端系统上也能流畅运行

非常适合：
剥头皮交易 (Scalping)
日内交易 (Day trading)
自营公司挑战 (Prop firm challenges)
多图表设置

📊 专业实时控制面板
在实时交易模式下，FARMAN V12 提供高级控制面板：
一键选择时间框架
静态 / 动态模式切换
实时显示：
分形维数
Alpha 系数
总计算量
处理状态 LED
这让交易者能够理解市场结构，而不仅仅是看到信号。

🎯 此指标适合谁？
✔ 专业和高级交易者
✔ 剥头皮和日内交易者
✔ 自营公司交易者 (Prop firm traders)
✔ 聪明钱 (Smart Money) 和价格行为 (Price Action) 交易者
✔ 任何厌倦了滞后指标的人

 主要功能摘要
✔ 自适应分形趋势算法
✔ 基于交易量的动态周期
✔ 真正的多周期引擎
✔ 不重绘
✔ 超快且稳定
✔ 内置控制面板
✔ 兼容 MetaTrader 5

FARMAN TREND V12 不仅仅是一个指标 —
它是一个专业的趋势情报系统。


推荐产品
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
指标
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Smart Trendlines MT5
Suvashish Halder
5 (3)
指标
Smart Trendlines – No.1 Trendlines Indicator Smart Trendlines is a precision tool that automatically draws trendlines based on every valid pivot point, helping traders identify key support and resistance zones. It continuously adjusts as new market pivots form, providing a live and accurate reflection of price structure. Whether you’re tracking trends, preparing for reversals, or anticipating breakouts — this indicator keeps you one step ahead. It works seamlessly across all assets including For
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
指标
The   Key level wedge MT5   indicator automatically draws rising wedge pattern and falling wedge pattern for you on the chart. This pattern is really good when used as a confirmation entry at key support & resistance, supply & demand and reversal zones. Advantages  The   Key level wedge MT5   block DOES NOT RE-PAINT, giving you confidence when a signal appears and also helps when looking back.  The   Key level wedge MT5   includes an on/off button on the chart to easily keep the charts clean
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
指标
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technical analysis tool that automatically draws Fibonacci levels for 4H, Daily, Weekly, and Monthly sessions. AUTOMATIC FIBONACCI RETRACEMENTS (7 CLASSIC LEVELS): - 0.0% (Previous session Low - support level) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - early entry level) - 38.2% (Strong retracement level) - 50.0% (Key pivot level highlighted in YELLOW - market equilibrium) - 61.8% (Main Golden Ratio - critical decision level) - 78.6% (Deep retracement level) - 100.0
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
指标
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
指标
指标技术说明 – Delta Profile for MetaTrader 5 Delta Profile 是为 MetaTrader 5 开发的一款指标，用于在指定的 K 线区间内对成交量流进行详细分析。它能够在不同的价格水平上对正向成交量（与上涨相关）和负向成交量（与下跌相关）的不平衡进行结构化和可视化展示。最终，用户可以清晰地识别图表中成交最为集中的区域，以及真实的市场不平衡形成的位置。 以下是该指标的主要技术特征与参数说明。 核心概念 指标会识别 价格水平 ，并将其分类为正向成交量、负向成交量，以及净 Delta（正负成交量的差值）。 每个价格水平会在图表中以 水平条形 显示，帮助用户直观观察市场活跃区和不平衡区域。 用户可自由控制 分析的 K 线数量 、 价格精度（小数位数） 、 显示的最大水平数量 以及 可视化样式 。 主要功能 价格水平映射 ：根据设定的精度对价格进行四舍五入，并累计对应 K 线的成交量。 净 Delta 计算 ：显示正负成交量的差值，提供每个价格区间的客观数值。 最强 Delta 水平突出显示 ：自动识别 Delta 绝对值最大的价格水平，并用特殊颜色标
HiqIndi
Ratul Goswami
指标
It is 1 Minute Strategy. When Indicator Gives Signal Then Put on Buy. It's Best Work on Crash 300 & Crash 500. If you want to know anything details please Contact Me on Telegram In this Link:  https://t.me/+mi_52VwFp3E4MGNl It is very nice for scalping & for who not gives enough time on market. N/B: Please be carefully it's only for scalping & not trade all the day. It's only 10 or maximum 15 trade per day. Thanks everyone.
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
指标
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
指标
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
指标
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner
Mehdi Ghorbani Saeidian
实用工具
ATTENTION ! Utilities do not have a good functionality on backtest mode. For Having a Demo Trial, message me from message box and receive 3 days trial. Our Team Services: If you are want to see our products click the link:   LINK If you have an idea you'd like to develop into an application, click the link:   LINK Instant on-chart stop & target levels, from 1:1 up to 1:6. Trade Ratio Lines MT5 draws an open stop line and objective lines (take-profit) at fixed R-multiples relative to your entry
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
指标
This indicator automatically draws trendlines, Fibonacci levels, support and resistance zones, and identifies BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character) patterns on the chart. Just by placing it on the graph, it handles the essential technical analysis tasks for traders, providing a streamlined, effective trading tool this tools is alway make every one easy for trading.
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
指标
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Flag Pattern Scan v5
Elif Kaya
5 (1)
指标
- Real price is 80$ - 40% Discount (It is 49$ now)   Contact me for instruction, any questions! Related Product:  Gold Trade Expert MT5  ,  Professor EA - Non-repaint - Lifetime update free I just sell my products in   Elif Kaya Profile , any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Introduction Flag patterns are an important tool for technical traders. Flags are generally considered to be a period of consolidation where the price of a security is caught in a r
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
指标
Auto Optimized RSI   是一款智能且易于使用的箭头指标，旨在实现精准交易。它利用基于历史数据的模拟，自动识别当前品种和时间周期中最有效的 RSI 买入和卖出水平。 该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以结合您的其他交易策略一起使用。尤其适合日内交易者使用。 与传统 RSI 指标使用固定的 70/30 水平不同， Auto Optimized RSI   会根据真实的价格行为和回测结果动态调整水平。它会跟踪胜率、回撤和平均盈亏等关键指标，从而适应市场当前的走势，并基于“实际有效”的逻辑发出信号。 当 RSI 穿越经过优化的关键区域时，指标会在图表上显示 Buy 和 Sell 箭头，帮助交易者找到成功率更高的进场机会。 购买后请务必联系我，以获取额外赠送的工具和专属交易建议！ 祝您交易顺利，稳步盈利！
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
指标
After working during many months, with the help of Neural Networks, we have perfected the ultimate tool you are going to need for identifying key price levels (Supports and Resistances) and Supply and Demand zones. Perfectly suitable to trigger your trades, set up your future actions, decide your Take Profit and Stop Loss levels, and confirm the market direction. Price will always move between those levels, bouncing or breaking; from one zone to another, all the remaining movements are just mark
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
指标
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
PAM Scalper PRO FX
Jesper Christensen
4.71 (17)
专家
PAM SCALPER (Price action momentum scalper) analyses historical price data to identify supply and demand zones where liquidity is high and enters with momentum of the institutional money flow. The EA extrapolates areas to either buy or sell from historical price action and volume data.  If you want to backtest this EA or any other scalper EA, you must use high quality tick data. The historical data your broker provides through MT5 will give inacurate test results. You can follow my guide how to
Updown v6
Guner Koca
指标
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
Mini Chart Indicators
Flavio Javier Jarabeck
指标
The Metatrader 5 has a hidden jewel called Chart Object, mostly unknown to the common users and hidden in a sub-menu within the platform. Called Mini Chart, this object is a miniature instance of a big/normal chart that could be added/attached to any normal chart, this way the Mini Chart will be bound to the main Chart in a very minimalist way saving a precious amount of real state on your screen. If you don't know the Mini Chart, give it a try - see the video and screenshots below. This is a gr
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
指标
"Hunttern harmonic pattern finder" base on the dynamic zigzag with the notification and prediction mode This version of the indicator identifies 11 harmonic patterns and predicts them in real-time before they are completely formed. It offers the ability to calculate the error rate of Zigzag patterns depending on a risk threshold. It moreover sends out a notification once the pattern is complete. The supported patterns: ABCD BAT ALT BAT BUTTERFLY GARTLEY CRAB DEEP CRAB CYPHER SHARK THREE DRIV
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
指标
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
指标
Smart FVG Indicator MT5 – MetaTrader 5中的Fair Value Gap与Imbalance检测 Smart FVG Indicator MT5 是一款专业的 Fair Value Gap (FVG) 与 Imbalance 区域检测工具，专为使用 Smart Money Concepts (SMC) 和 ICT 分析的交易者设计，帮助识别市场结构、流动性和价格低效区域。 指标会自动扫描价格走势，识别有效的 FVG 与 Imbalance 区域，并在图表上实时绘制和更新。帮助交易者直观地看到价格位移与潜在流动性区域。 主要特征 检测FVG与Imbalance： 根据K线结构检测有效的缺口和不平衡区域。 Imbalance过滤： 识别由价格快速移动或流动性变化形成的区域。 Body Average过滤： 比较K线实体大小，过滤掉弱势结构。 动态区域管理： 当价格填补或突破区域时自动更新或移除。 自定义外观： 可调整颜色、透明度、线条样式等。 提醒功能： 当新FVG出现或现有区域关闭时提供通知。 使用方法 将指标加载到任何图表，选择时间周期。 根据交易风
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失衡高亮 (Imba
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
指标
担心您的下一笔交易？厌倦了不知道您的策略是否有效？ 使用 CRT Liquidity Pro，您将凭借真实数据而非情绪进行交易。了解您的概率，跟踪您的表现，并基于“3的力量”、智能流动性检测和 CRT 确认自信地交易。 您想看到 CRT Liquidity 策略的真实情况吗？购买后 联系我们 ，我们将免费为您提供我们的另一款产品。 查看我们的其他产品 ，获取更多真实策略，并 加入 Real Trades 社区 ，自信交易并与真实交易者建立联系！ 为什么使用 CRT Liquidity Pro： 智能流动性检测 – 自动识别前几期、日、周和月级别的流动性区域。 “3的力量”(PO3) 集成 – 查看更高时间框架的当前K线，实时轻松观察主要趋势。了解市场何时进入积累、操纵和扩展阶段。 精准流动性信号 – 获取带有最多3个止盈和1个止损的买卖信号，仅在关键流动性水平之上触发。 交易确认系统 – 通过等待流动性抓取，避免虚假设置后再确认入场。 实时统计面板 – 跟踪每笔交易、胜率、风险回报比和点数，让您了解自己的概率。 杀戮区焦点 – 将信号限制在高概率交易时段以提高胜算，同时 在图表上绘制
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
指标
* 由于所有主要货币数据的真实性，——建议使用实时图表。 什么是纯美元欧元指数： 英文说明： https://www.mql5.com/en/market/product/152936 使用纯美元欧元指数，探索外汇市场的真实脉搏 ——这是一个创新指标，能够真正揭示全球两种最强势货币之间隐藏的优势和劣势。 与欧元美元等单一货币对不同，此工具衡量美元和欧元在多个主要货币对中的总体表现 ，从而提供清晰、均衡的真实市场情绪视角。 通过整合所有核心美元和欧元货币对的数据， 此指标构建了同步的指数图表，能够反映真实的货币走势 ——而不仅仅是单一货币对的波动。 当美元占据主导地位、欧元反击时，您将立即看到并收到通知， 并在两者之间的平衡发生变化时获得洞察力，这通常比市场做出反应提前几分钟。 这一概念将成为您应对市场的可靠抓手。 纯美元和欧元指数使交易者能够预测趋势变化， 过滤虚假信号，并根据真实的市场间流动调整他们的策略。 无论您是手动交易还是使用自动系统，它都能提供透明的确认工具， ——适用于所有时间范围和市场条件。 这不是一个重新绘制的噱头，也不是单一价格信息的衍生品， ——它是
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
指标
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
指标
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內， EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
指标
矩阵箭头指标 MT5   是一种独特的 10 合 1 趋势，遵循   100% 非重绘多时间框架指标 ，可用于所有符号/工具： 外汇 、 商品 、 加密货币 、 指数 、 股票 。 Matrix Arrow Indicator MT5 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是： 平均定向运动指数 (ADX) 商品渠道指数 (CCI) 经典 Heiken Ashi 蜡烛 移动平均线 移动平均收敛散度 (MACD) 相对活力指数 (RVI) 相对强弱指数 (RSI) 抛物线SAR 随机振荡器 威廉姆斯的百分比范围 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一根蜡烛/柱线开盘时，指示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。 Matrix Arrow Indicator MT5 仅从选定的指标中收集信息，并仅根据其数据打印箭头。   Matrix Arrow Indicator MT5   还可以为所有新信号发送终端、推送通知或电子邮件警报。无论您是黄牛、日内交易者还是波段交易者， Mat
作者的更多信息
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
指标
Nirvana Trend — 具备多周期确认与风险管理辅助的趋势指标 简介 Nirvana Trend 是一款分析型指标，通过提供过滤后的信号、多周期确认，以及基于波动性（ATR）的自动止损/退出水平，帮助更有条理地进行交易决策。如果你在存在每日/总体回撤限制等约束的环境中交易，本工具可帮助你更好地遵循个人规则和风险管理框架。 适用场景 基于过滤信号来结构化进场/出场 在多个周期之间对齐信号 根据市场波动性标准化止损（SL）距离，以便按预设风险进行仓位规模控制 通过可配置目标实现分批出场规划 核心功能 过滤市场噪音的趋势方向信号 可自定义的多周期看板，用于检查与更高周期的同向性 基于 ATR 的自动止损（SL）计算，并以点/点值显示 SL/目标距离，便于计算仓位规模 三个可配置的退出目标（Target 1/2/3），便于分步管理仓位 警报：警报窗口、推送通知与电子邮件（需在平台中启用） 自定义选项：信号灵敏度、ATR 参数、看板参考周期、颜色与显示样式 建议用法 定义固定风险（如账户权益的一定百分比），并根据建议的 SL 距离来确定进场手数。 为增强纪律性，仅在看板显示高周期具备可
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
面向专业交易者与评估账户（Prop）的风险管理与限制监控指标 本工具仅在图表上展示风险管理与限制相关的精确信息，帮助你更专注地做出决策。该指标不执行开仓/平仓/修改操作，也不会与智能交易系统（EA）产生干扰。 功能 监控日内与总回撤 基于余额（Balance）或净值（Equity）计算并显示日内/总回撤（可配置）。 显示距离预设限制的剩余百分比。 清晰专业的图表面板 摘要表：余额、净值、当前盈亏、日内/总回撤、预警阈值。 简洁易读的界面，便于专注决策。 基于风险的仓位大小 根据百分比/固定金额风险和所选止损距离计算大致手数。 在图表上显示风险回报比（R:R）以及入场、止损（SL）、止盈（TP）水平。 警报与通知 接近日内/总回撤阈值时触发警报（阈值百分比可设置）。 价格触及 SL/TP 或其他自定义事件时发送通知。 支持向桌面和移动端推送通知。 兼容性与非干预 指标仅用于信息展示，不执行或管理订单。 可同时用于多个图表与品种。 即使在不允许 EA 的环境中也可使用。 使用方法 将指标加载到所需品种与时间周期上。 设置日内/总限制、计算基准（Balance/Equity）以及时区或每日
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
实用工具
剥头皮交易速度；系统化纪律   用Nirvana做决定；计算与安全刹车由我们负责。 别惊讶；您面对的是最先进、最智能的资本管理工具，为金融市场提供最大灵活性。 成功的交易不仅是“优秀分析”；“流畅执行”和“纪律”是关键。Nirvana是您的执行助手：实时风险/交易量计算器，单点R:R设置，实时风险和利润预览，“每日风险锁定”如同安全钥匙。结果？您的思维从重复计算中解放，专注于决策质量。 工具的心理学 减少心理干扰警方：基于风险百分比自动计算手数，点击前无犹豫。 专注于过程而非结果：在进入前查看R:R，按计划调整，而非情绪。 坏日自动刹车：每日风险锁定在接近损失限额时关闭所有交易，禁止交易至指定时间。 避免小而昂贵的错误：800毫秒订单点击防抖，防止意外双击。 如何加速决策？ 基于风险百分比的仓位规模：根据入场点和止损点安全计算手数，实时显示Risk/Lot和Reward/Lot。 单点设置R:R：R:R字段支持+/-或“1:2”“2.5”等输入，TP根据经纪商最小距离智能调整。 拖动线时实时预览：拖动SL/TP时，指标实时更新，风险一目了然。 账户适配安全：检查最小订单距离，支持Net
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
实用工具
产品名称：Close all position by ARAN（MT5 工具） 简介 Close all position by ARAN 是一款轻量且可配置的工具，用于在 MetaTrader 5 中管理多笔持仓的同时平仓。它可根据用户自定义的盈亏（P/L）阈值（正或负）关闭所有订单。本产品不提供交易信号或市场预测，也不对任何结果作出保证. 功能 达到正向 P/L 阈值时全部平仓：当账户总盈亏达到设定的正值时，关闭所有持仓。 达到负向 P/L 阈值时全部平仓：当账户总盈亏达到设定的负值时，关闭所有持仓。 各模式独立控制：可分别启用/禁用正向与负向的“全部平仓”模式。 无需关闭 AutoTrading 即可暂时停用 EA：提升持仓管理的灵活性。 启动时自动关闭图表网格（可选）：获得更清爽的图表视图。 优化执行与简洁界面：适合不同经验水平的用户。 使用方法 在 MT5 中将 EA 附加到一个图表。 根据需要设置正向和负向的 P/L 阈值（以账户货币计）。 分别独立切换正/负“全部平仓”模式。 如有需要，启用自动关闭网格选项。 在 EA 运行期间保持图表打开，以便持续监控条件。 注意与兼
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
指标
Nirvana Trend — 基于ATR的趋势指标与风险管理框架 说明：本工具仅提供分析性信息，不保证、承诺或暗示任何利润、收入或特定结果（包括通过各类评估/挑战）。使用决策与责任由用户自行承担。 简介 Nirvana Trend 是一款用于标准化决策流程、提升交易纪律性的技术分析指标。它提供过滤信号、多周期确认、基于ATR的建议止损（SL）距离计算，以及分批止盈水平（TP1/TP2/TP3），帮助您更有条理地规划交易。本产品不对任何结果作出保证，也不能替代用户的专业判断. 适用人群 在严格风险管理规则（如日内/总回撤限制）下进行交易的用户 需要清晰的入场/出场框架并希望将交易计划文档化的用户 核心功能 可调灵敏度的趋势与动能过滤 多周期确认：显示在更高周期（如 H1、H4）的方向一致性 基于ATR的建议止损（SL）：依据当前波动率自动估算SL距离 分批止盈水平（TP1/TP2/TP3）：用于仓位管理与分步了结 状态面板（Dashboard）：信号概要、周期一致性、距离关键水平 图表内可视化提醒，适用于合格信号 可配置参数，适配不同风格与交易品种 建议用法 选择主要交易品种与基准周
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
本指标专为在严格的自营交易（Prop）规则下交易的用户设计，用于透明地监控风险与各项限制。该工具仅用于信息展示，不会干预您的交易，帮助您专注于分析与交易计划的执行。 核心功能 日内与总回撤监控：在图表侧边的清晰面板中精准计算并显示限制阈值与当前数值，随时了解距离既定上限还有多少空间。 符合自营交易规则的设计：纯指标/提醒工具，不会开仓、平仓或管理持仓。不会与手动交易或 EA（Expert Advisor）冲突，即使在不允许 EA 的平台上也可使用。 入场、止损（SL）、止盈（TP）水平：根据您设定的参数（每笔交易风险、R:R 比等），将计算出的价位清晰显示在图表上；也可在历史图表中回看这些价位与提醒。 干净专业的图表：关键信息整合于图表旁的可折叠面板，便于专注决策。 一目了然的风险控制：设置每笔交易风险、风险收益比，并根据输入自动计算仓位大小。SL/TP 距离、仓位大小等关键数据透明呈现。 智能通知：当满足预设条件（如按您的规则生成信号或触及 SL/TP）时，向桌面/手机推送通知。无需一直盯盘。 多图表同时使用：可在多个品种与周期上同时运行该指标，互不干扰。 不干预交易：该工具仅提供
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
Session Start Breakout - 时段开启猎手 完整描述 交易员的艺术在于找到**“起点”**。许多主要且强大的市场波动，都形成于关键交易时段（亚洲、伦敦和纽约）开盘初期的兴奋情绪平息之后。 Session Start Breakout   指标是一款先进的分析工具，旨在精确帮助您识别这些关键时刻和潜在机会。 该工具是一个强大的分析助手，而不是一个自动交易系统或神奇的机器人。其目的是让您能够更好地理解每日转折点的市场结构。 指标逻辑与功能 该指标的功能基于一个简单但高效的三步逻辑： 识别初始时段范围：   在您启用的每个交易时段开始时，该指标会根据您指定的编号（默认为5分钟时间周期）识别一个蜡烛图范围。 绘制决策区：   这些初始蜡烛图的最高价和最低价被标记为一个关键的“决策区”，并用一个 紫色方框 表示。该区域代表了该时段内买家和卖家之间的初始力量平衡。 可视化突破场景：   一旦第一根蜡烛图收盘于此紫色方框之外，该指标会自动在图表上绘制一个交易场景。该场景包括一条 入场线、一条止损线 以及根据您期望的风险回报比设定的 三个止盈位 。 主要特点与优势 智能蜡烛图
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
实用工具
剥头皮交易速度；系统化纪律 用Nirvana做决定；计算与安全刹车由我们负责。 别惊讶；您面对的是最先进、最智能的资本管理工具，为金融市场提供最大灵活性。 成功的交易不仅是“优秀分析”；“流畅执行”和“纪律”是关键。Nirvana是您的执行助手：实时风险/交易量计算器，单点R:R设置，实时风险和利润预览，“每日风险锁定”如同安全钥匙。结果？您的思维从重复计算中解放，专注于决策质量。 工具的心理学 减少心理干扰警方：基于风险百分比自动计算手数，点击前无犹豫。 专注于过程而非结果：在进入前查看R:R，按计划调整，而非情绪。 坏日自动刹车：每日风险锁定在接近损失限额时关闭所有交易，禁止交易至指定时间。 避免小而昂贵的错误：800毫秒订单点击防抖，防止意外双击。 如何加速决策？ 基于风险百分比的仓位规模：根据入场点和止损点安全计算手数，实时显示Risk/Lot和Reward/Lot。 单点设置R:R：R:R字段支持+/-或“1:2”“2.5”等输入，TP根据经纪商最小距离智能调整。 拖动线时实时预览：拖动SL/TP时，指标实时更新，风险一目了然。 账户适配安全：检查最小订单距离，支持Netti
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
专家
首次下载 30 次即可享受终身最高 80% 折扣，一个月最高 50% 折扣   纽约时段交易机器人 – 黄金K线猎手 如果您正在寻找一个能像专业猎手一样监控市场的工具，那么这款机器人正是为您设计的！ 这款智能交易系统（EA）从纽约交易时段开始的那一刻起，便智能地开始工作。其内部算法设计如下： 从市场开盘的第一秒开始计算K线。 识别并筛选出最佳的K线。 分析市场交易量和结构。 根据K线形态和流动性的流向，决定从哪个方向入场交易（买入或卖出）。   核心特点： 专属纽约时段策略   – 专注于市场最强劲的时刻。 K线选择的分析智能   – 只考虑重要且有影响力的K线。 可控回撤，高盈利潜力   – 算法旨在管理风险，让账户得以增长。 灵活的资金管理   – 从小额账户到大型自营交易账户，机器人性能保持稳定。 动态决策结构   – 如同专业交易员，机器人不仅分析数字，还分析K线的行为和市场交易量。 所有测试（回测和前瞻性测试）均使用真实跳动点数据（Real Tick Data）进行，旨在为您提供机器人真实表现的最透明画面。 一切都像
Golden Aegis EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
专家
80% off for 2026 new year gift GoldenAegis：专为黄金交易与自营公司挑战设计的EA GoldenAegis是Nirvana系列的顶级智能交易系统（EA），是一款专为黄金（XAUUSD）交易和旨在通过自营交易公司（Prop Firm）挑战的交易者设计的系统化交易工具。 核心策略与理念 该EA凝聚了超过十年的实盘市场经验。其核心理念是自动化一个经过验证且纪律严明的交易策略，从而将情绪化决策从交易过程中剔除。GoldenAegis不仅仅是一个机器人，它是一个战略框架，旨在基于M30时间周期执行系统化的交易。 主要特点 为自营公司优化：   EA的逻辑经过专门校准，以满足自营公司评估的典型要求，侧重于稳定增长和严格的资金回撤控制。它也完全适用于个人真实账户。 战略性时间周期（M30）：   专门在黄金的30分钟图表上运行，该时间周期的选择旨在平衡清晰的信号生成与过滤短期市场噪音。 通用兼容性：   适用于任何MT5经纪商，支持ECN和标准账户类型。没有任何隐藏的限制。 即装即用：   软件包中包含由作者提供的预优化设置文件（.set）。附有详细的说
Farman Feractal Trend M T F
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
大家好，我來這裡是為了解決交易者面臨的一大難題。 當我打開價格圖表並開始分析時，會遇到一個大問題。 我需要在 MetaTrader 5 的不同視窗和時間框架之間切換，繪製趨勢線、訂單區塊以及各種靜態和動態線來了解市場。 這非常麻煩，而且有時會誤導我。因此，我萌生了設計一個系統的想法，它可以解決所有這些問題，並在給定的時間框架內顯示我需要的所有資訊。 現在，這個系統已經可以供您使用。您只需點擊價格圖表，即可輕鬆查看您喜歡的時間範圍內的趨勢線和訂單區塊 (OB)。 價格圖表上會顯示兩張表格。一個表格提供您所需的基本信息，另一個表格則讓您只需點擊圖表即可輕鬆訪問工具的各項功能。 法曼趨勢線 - 在動態模式下，它會基於包括平均真實波幅 (ATR)、持倉流動性和訂單區塊在內的多個參數進行極其複雜的計算，並將其與更高和更低時間框架進行比較，最終顯示在價格圖表上。 - 此工具的訊號僅供參考。您可以在設定表中關閉訊號，以便根據指標和計算結果仔細查看您的分析系統。      FARMAN PRO v9 – 智能资金交易系统 FARMAN PRO v9 是一款为 MetaTrader 5
筛选:
无评论
回复评论