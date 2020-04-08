Farman trendline

FARMAN TREND V12 – 超快多周期趋势引擎 (圣诞特惠)

FARMAN TREND V12 是一款基于分形市场结构和交易量敏感计算的专业自适应趋势指标。

它通过真正的多周期引擎，在所有时间框架内提供快速、平滑且可靠的趋势检测。

✔ 自适应动态模式

✔ 真正的多周期分析 (MTF)

✔ 不重绘 (No Repaint) – 无延迟 (No Lag)

✔ 超快且针对回测进行了优化

✔ 非常适合剥头皮交易 (Scalping) 和自营交易 (Prop Trading)

🔥 FARMAN TREND V12 – 超快多周期趋势引擎

FARMAN TREND V12 是下一代趋势分析指标，专为追求精确、速度和适应性的交易者设计。

与传统的移动平均线和静态指标不同，FARMAN V12 使用自适应分形算法，能够动态反应市场波动和交易量行为，提供更清晰的趋势和更早的确认。

🧠 自适应计算引擎

FARMAN V12 提供两种专业计算模式：

📊 静态模式 (STATIC MODE)

固定计算周期

适合回测和稳定的市场条件

完全可重复的结果

🧠 动态模式 (DYNAMIC MODE - 推荐)

根据实时交易量自动调整计算周期

在高活跃期间反应更快

在低流动性期间过滤噪音

模拟专业的主观趋势分析

⏱️ 真正的多周期技术

FARMAN TREND V12 基于真实的 MTF 引擎构建，而非视觉模拟。

✔ 选择从 M1 到 MN1 的任何参考时间框架

✔ 在低时间框架图表上显示高时间框架趋势

✔ 顺应主导趋势方向进行交易

✔ 无重绘，无延迟

🎨 智能颜色编码趋势线

🟢 绿色 – 看涨趋势 (价格在 FARMAN 线上方)

🔴 红色 – 看跌趋势 (价格在 FARMAN 线下方)

🟡 金色 – 中性 / 过渡阶段

瞬间视觉清晰，图表不杂乱。

⚡ 超快且优化的性能

仅计算新柱

缓存高时间框架数据

针对策略测试器进行了优化

即使在低端系统上也能流畅运行

非常适合：

剥头皮交易 (Scalping)

日内交易 (Day trading)

自营公司挑战 (Prop firm challenges)

多图表设置

📊 专业实时控制面板

在实时交易模式下，FARMAN V12 提供高级控制面板：

一键选择时间框架

静态 / 动态模式切换

实时显示：

分形维数

Alpha 系数

总计算量

处理状态 LED

这让交易者能够理解市场结构，而不仅仅是看到信号。

🎯 此指标适合谁？

✔ 专业和高级交易者

✔ 剥头皮和日内交易者

✔ 自营公司交易者 (Prop firm traders)

✔ 聪明钱 (Smart Money) 和价格行为 (Price Action) 交易者

✔ 任何厌倦了滞后指标的人

✅ 主要功能摘要

✔ 自适应分形趋势算法

✔ 基于交易量的动态周期

✔ 真正的多周期引擎

✔ 不重绘

✔ 超快且稳定

✔ 内置控制面板

✔ 兼容 MetaTrader 5

FARMAN TREND V12 不仅仅是一个指标 —

它是一个专业的趋势情报系统。