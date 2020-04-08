Farman trendline

FARMAN TREND V12 – Motor de Tendência Multi-Timeframe Ultra Rápido (Oferta de Natal)

O FARMAN TREND V12 é um indicador de tendência adaptativo profissional baseado na estrutura fractal do mercado e em cálculos sensíveis ao volume.
Ele oferece detecção de tendências rápida, suave e confiável em todos os tempos gráficos com um verdadeiro motor multi-timeframe.

✔ Modo Dinâmico Adaptativo
✔ Análise Multi-Timeframe Real
✔ Sem Repintura (No Repaint) – Sem Lag
✔ Ultra Rápido & Otimizado para Backtest
✔ Perfeito para Scalping e Prop Trading (Mesas Proprietárias)

🔥 FARMAN TREND V12 – MOTOR DE TENDÊNCIA MULTI-TIMEFRAME ULTRA RÁPIDO
O FARMAN TREND V12 é um indicador de análise de tendência de última geração, projetado para traders que exigem precisão, velocidade e adaptabilidade.

Ao contrário das médias móveis tradicionais e indicadores estáticos, o FARMAN V12 usa um Algoritmo Fractal Adaptativo que reage dinamicamente à volatilidade do mercado e ao comportamento do volume, fornecendo tendências mais limpas e confirmações antecipadas.

🧠 Motor de Cálculo Adaptativo
O FARMAN V12 oferece dois modos de cálculo profissionais:

📊 MODO ESTÁTICO
Período de cálculo fixo
Ideal para backtesting e condições de mercado estáveis
Resultados totalmente repetíveis

🧠 MODO DINÂMICO (Recomendado)
Ajusta automaticamente seu período de cálculo com base no volume em tempo real
Resposta mais rápida durante alta atividade
Filtragem de ruído durante baixa liquidez
Imita a análise de tendência discricionária profissional

⏱️ Verdadeira Tecnologia Multi-Timeframe
O FARMAN TREND V12 é construído com um motor MTF real, não uma simulação visual.
✔ Selecione qualquer tempo gráfico de referência de M1 a MN1
✔ Exiba a tendência do tempo gráfico superior em gráficos de tempo gráfico inferior
✔ Opere na direção da tendência dominante
✔ Sem repintura, sem atrasos

🎨 Linha de Tendência com Código de Cores Inteligente
🟢 Verde – Tendência de Alta (preço acima da linha FARMAN)
🔴 Vermelho – Tendência de Baixa (preço abaixo da linha FARMAN)
🟡 Dourado – Neutro / fase de transição
Clareza visual instantânea sem poluir o gráfico.

 Desempenho Ultra Rápido & Otimizado
Calcula apenas novas barras
Cache de dados de tempos gráficos superiores
Otimizado para o Testador de Estratégia
Desempenho suave mesmo em sistemas modestos

Perfeito para:
Scalping
Day trading
Desafios de mesas proprietárias (Prop firms)
Configurações de múltiplos gráficos

📊 Painel de Controle Profissional ao Vivo
No modo de negociação ao vivo, o FARMAN V12 fornece um painel de controle avançado:
Seleção de tempo gráfico com um clique
Alternância de modo Estático / Dinâmico
Exibição ao vivo de:
Dimensão Fractal
Coeficiente Alpha
Cálculos totais
LED de status de processamento
Isso permite que os traders entendam a estrutura do mercado, não apenas vejam sinais.

🎯 Para quem é este indicador?
✔ Traders profissionais e avançados
✔ Scalpers e day traders
✔ Traders de Prop Firms
✔ Traders de Smart Money e Price Action
✔ Qualquer pessoa cansada de indicadores com lag

 Resumo das Principais Características
✔ Algoritmo de Tendência Fractal Adaptativo
✔ Período Dinâmico Baseado em Volume
✔ Verdadeiro Motor Multi-Timeframe
✔ Sem Repintura
✔ Ultra Rápido & Estável
✔ Painel de Controle Integrado
✔ Compatível com MetaTrader 5

O FARMAN TREND V12 não é apenas um indicador —
é um sistema profissional de inteligência de tendências


