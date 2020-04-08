Farman trendline

FARMAN TREND V12 – Motor de Tendencia Multi-Temporal Ultrarrápido (Oferta de Navidad)

FARMAN TREND V12 es un indicador de tendencia adaptativo profesional basado en la estructura fractal del mercado y cálculos sensibles al volumen.

Ofrece una detección de tendencias rápida, suave y fiable en todos los marcos temporales con un verdadero motor multi-temporal.

✔ Modo Dinámico Adaptativo

✔ Análisis Multi-Temporal Real (MTF)

✔ No Repinta – Sin Retraso (No Lag)

✔ Ultrarrápido y Optimizado para Backtest

✔ Perfecto para Scalping y Prop Trading

🔥 FARMAN TREND V12 – MOTOR DE TENDENCIA MULTI-TEMPORAL ULTRARRÁPIDO

FARMAN TREND V12 es un indicador de análisis de tendencias de próxima generación diseñado para traders que exigen precisión, velocidad y adaptabilidad.

A diferencia de las medias móviles tradicionales y los indicadores estáticos, FARMAN V12 utiliza un Algoritmo Fractal Adaptativo que reacciona dinámicamente a la volatilidad del mercado y al comportamiento del volumen, proporcionando tendencias más limpias y confirmaciones más tempranas.

🧠 Motor de Cálculo Adaptativo

FARMAN V12 ofrece dos modos de cálculo profesionales:

📊 MODO ESTÁTICO

Período de cálculo fijo

Ideal para backtesting y condiciones de mercado estables

Resultados totalmente repetibles

🧠 MODO DINÁMICO (Recomendado)

Ajusta automáticamente su período de cálculo basado en el volumen en tiempo real

Respuesta más rápida durante alta actividad

Filtrado de ruido durante baja liquidez

Imita el análisis de tendencias discrecional profesional

⏱️ Verdadera Tecnología Multi-Temporal

FARMAN TREND V12 está construido con un motor MTF real, no una simulación visual.

✔ Seleccione cualquier marco temporal de referencia desde M1 hasta MN1

✔ Muestre la tendencia del marco temporal superior en gráficos de marco temporal inferior

✔ Opere en la dirección de la tendencia dominante

✔ Sin repintado, sin retrasos

🎨 Línea de Tendencia con Código de Colores Inteligente

🟢 Verde – Tendencia Alcista (precio por encima de la línea FARMAN)

🔴 Rojo – Tendencia Bajista (precio por debajo de la línea FARMAN)

🟡 Dorado – Neutral / fase de transición

Claridad visual instantánea sin saturar el gráfico.

⚡ Rendimiento Ultrarrápido y Optimizado

Calcula solo las barras nuevas

Caché de datos de marcos temporales superiores

Optimizado para el Probador de Estrategias

Rendimiento fluido incluso en sistemas de gama baja

Perfecto para:

Scalping

Day trading

Desafíos de cuentas de fondeo (Prop firms)

Configuraciones de múltiples gráficos

📊 Panel de Control Profesional en Vivo

En el modo de trading en vivo, FARMAN V12 proporciona un panel de control avanzado:

Selección de marco temporal con un clic

Cambio de modo Estático / Dinámico

Visualización en vivo de:

Dimensión Fractal

Coeficiente Alpha

Cálculos totales

LED de estado de procesamiento

Esto permite a los traders entender la estructura del mercado, no solo ver señales.

🎯 ¿Para quién es este indicador?

✔ Traders profesionales y avanzados

✔ Scalpers y traders intradía

✔ Traders de Prop Firms

✔ Traders de Smart Money y Price Action

✔ Cualquiera cansado de indicadores con retraso

✅ Resumen de Características Clave

✔ Algoritmo de Tendencia Fractal Adaptativo

✔ Período Dinámico Basado en Volumen

✔ Verdadero Motor Multi-Temporal

✔ No Repinta

✔ Ultrarrápido y Estable

✔ Panel de Control Integrado

✔ Compatible con MetaTrader 5

FARMAN TREND V12 no es solo un indicador —

es un sistema profesional de inteligencia de tendencias.