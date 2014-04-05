Farman trendline

FARMAN TREND V12 – 초고속 멀티 타임프레임 트렌드 엔진 (크리스마스 할인)

FARMAN TREND V12는 프랙탈 시장 구조와 거래량(볼륨) 기반 계산을 바탕으로 한 전문적인 적응형 추세 지표입니다.

진정한 멀티 타임프레임 엔진을 통해 모든 시간대에서 빠르고 부드러우며 신뢰할 수 있는 추세 탐지를 제공합니다.

✔ 적응형 다이내믹 모드

✔ 리얼 멀티 타임프레임 분석 (MTF)

✔ 리페인팅 없음 (No Repaint) – 랙 없음 (No Lag)

✔ 초고속 및 백테스트 최적화

✔ 스캘핑(Scalping) 및 프랍 트레이딩(Prop Trading)에 최적

🔥 FARMAN TREND V12 – 초고속 멀티 타임프레임 트렌드 엔진

FARMAN TREND V12는 정밀성, 속도, 적응성을 요구하는 트레이더를 위해 설계된 차세대 추세 분석 지표입니다.

기존의 이동 평균이나 정적 지표와 달리, FARMAN V12는 시장 변동성과 거래량 행동에 동적으로 반응하는 '적응형 프랙탈 알고리즘'을 사용하여 더 명확한 추세와 빠른 확인을 제공합니다.

🧠 적응형 계산 엔진

FARMAN V12는 두 가지 전문 계산 모드를 제공합니다:

📊 정적 모드 (STATIC MODE)

고정된 계산 주기

백테스팅 및 안정적인 시장 상황에 이상적

완벽하게 반복 가능한 결과

🧠 다이내믹 모드 (DYNAMIC MODE - 권장)

실시간 거래량을 기반으로 계산 주기를 자동으로 조정

활동이 많을 때 더 빠른 반응

유동성이 낮을 때 노이즈 필터링

전문적인 재량적 추세 분석을 모방

⏱️ 진정한 멀티 타임프레임 기술

FARMAN TREND V12는 시각적 시뮬레이션이 아닌 실제 MTF 엔진으로 구축되었습니다.

✔ M1에서 MN1까지 모든 참조 타임프레임 선택 가능

✔ 낮은 타임프레임 차트에 높은 타임프레임 추세 표시

✔ 지배적인 추세 방향으로 거래

✔ 리페인팅 없음, 지연 없음

🎨 스마트 컬러 코딩 트렌드 라인

🟢 녹색 – 상승 추세 (가격이 FARMAN 라인 위에 있음)

🔴 빨간색 – 하락 추세 (가격이 FARMAN 라인 아래에 있음)

🟡 금색 – 중립 / 전환 단계

차트를 복잡하게 하지 않으면서 즉각적인 시각적 명확성을 제공합니다.

⚡ 초고속 및 최적화된 성능

새로운 바(Bar)만 계산

상위 타임프레임 데이터 캐싱

전략 테스터(Strategy Tester)에 최적화

저사양 시스템에서도 부드러운 성능

다음 용도에 완벽합니다:

스캘핑

데이 트레이딩

프랍 펌 챌린지 (Prop firm challenges)

멀티 차트 설정

📊 전문 라이브 제어 패널

라이브 트레이딩 모드에서 FARMAN V12는 고급 제어 패널을 제공합니다:

원클릭 타임프레임 선택

정적 / 다이내믹 모드 전환

실시간 표시:

프랙탈 차원

알파 계수

총 계산

처리 상태 LED

이를 통해 트레이더는 단순히 신호만 보는 것이 아니라 시장 구조를 이해할 수 있습니다.

🎯 이 지표는 누구를 위한 것인가요?

✔ 전문 및 고급 트레이더

✔ 스캘퍼 및 인트라데이 트레이더

✔ 프랍 펌 트레이더

✔ 스마트 머니 및 프라이스 액션 트레이더

✔ 지연되는 지표에 지친 모든 분들

✅ 주요 기능 요약

✔ 적응형 프랙탈 추세 알고리즘

✔ 거래량 기반 다이내믹 주기

✔ 진정한 멀티 타임프레임 엔진

✔ 리페인팅 없음

✔ 초고속 및 안정성

✔ 내장 제어 패널

✔ MetaTrader 5 호환

FARMAN TREND V12는 단순한 지표가 아닙니다 —

전문적인 트렌드 인텔리전스 시스템입니다.