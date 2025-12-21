Farman trendline

FARMAN TREND V12 – Moteur de Tendance Multi-Timeframe Ultra Rapide (Offre de Noël)

FARMAN TREND V12 est un indicateur de tendance adaptatif professionnel basé sur la structure fractale du marché et des calculs sensibles au volume.

Il offre une détection de tendance rapide, fluide et fiable sur toutes les unités de temps grâce à un véritable moteur multi-timeframe.

✔ Mode Dynamique Adaptatif

✔ Analyse Multi-Timeframe Réelle (MTF)

✔ Sans Repeinture (No Repaint) – Sans Lag

✔ Ultra Rapide & Optimisé pour le Backtest

✔ Parfait pour le Scalping & le Prop Trading

🔥 FARMAN TREND V12 – MOTEUR DE TENDANCE MULTI-TIMEFRAME ULTRA RAPIDE

FARMAN TREND V12 est un indicateur d'analyse de tendance de nouvelle génération conçu pour les traders exigeant précision, vitesse et adaptabilité.

Contrairement aux moyennes mobiles traditionnelles et aux indicateurs statiques, FARMAN V12 utilise un Algorithme Fractal Adaptatif qui réagit dynamiquement à la volatilité du marché et au comportement du volume, offrant des tendances plus nettes et des confirmations plus précoces.

🧠 Moteur de Calcul Adaptatif

FARMAN V12 offre deux modes de calcul professionnels :

📊 MODE STATIQUE

Période de calcul fixe

Idéal pour le backtesting et les conditions de marché stables

Résultats entièrement reproductibles

🧠 MODE DYNAMIQUE (Recommandé)

Ajuste automatiquement sa période de calcul en fonction du volume en temps réel

Réponse plus rapide lors d'une forte activité

Filtrage du bruit lors d'une faible liquidité

Imite l'analyse de tendance discrétionnaire professionnelle

⏱️ Véritable Technologie Multi-Timeframe

FARMAN TREND V12 est construit avec un véritable moteur MTF, pas une simulation visuelle.

✔ Sélectionnez n'importe quelle unité de temps de référence de M1 à MN1

✔ Affichez la tendance de l'unité de temps supérieure sur les graphiques inférieurs

✔ Tradez dans la direction de la tendance dominante

✔ Pas de repeinture, pas de délais

🎨 Ligne de Tendance à Code Couleur Intelligent

🟢 Vert – Tendance Haussière (prix au-dessus de la ligne FARMAN)

🔴 Rouge – Tendance Baissière (prix en dessous de la ligne FARMAN)

🟡 Or – Neutre / phase de transition

Clarté visuelle instantanée sans encombrer le graphique.

⚡ Performance Ultra Rapide & Optimisée

Calcule uniquement les nouvelles barres

Mise en cache des données des unités de temps supérieures

Optimisé pour le Testeur de Stratégie

Performance fluide même sur les systèmes modestes

Parfait pour :

Le Scalping

Le Day trading

Les challenges Prop Firm (Trading pour compte propre)

Les configurations multi-graphiques

📊 Panneau de Contrôle Live Professionnel

En mode de trading réel, FARMAN V12 fournit un panneau de contrôle avancé :

Sélection de l'unité de temps en un clic

Basculement entre mode Statique / Dynamique

Affichage en direct de :

Dimension Fractale

Coefficient Alpha

Calculs totaux

LED de statut de traitement

Cela permet aux traders de comprendre la structure du marché, pas seulement de voir des signaux.

🎯 Pour qui est cet indicateur ?

✔ Traders professionnels & avancés

✔ Scalpers & traders intraday

✔ Traders de Prop Firms

✔ Traders Smart Money & Price Action

✔ Quiconque est fatigué des indicateurs en retard

✅ Résumé des Fonctionnalités Clés

✔ Algorithme de Tendance Fractal Adaptatif

✔ Période Dynamique Basée sur le Volume

✔ Véritable Moteur Multi-Timeframe

✔ Sans Repeinture

✔ Ultra Rapide & Stable

✔ Panneau de Contrôle Intégré

✔ Compatible MetaTrader 5

FARMAN TREND V12 n'est pas juste un indicateur —

c'est un système professionnel d'intelligence de tendance.