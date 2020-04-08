FARMAN TREND V12 – 超高速マルチタイムフレーム・トレンドエンジン (クリスマスセール)

FARMAN TREND V12は、フラクタル市場構造と出来高（ボリューム）に敏感な計算に基づいた、プロフェッショナルな適応型トレンドインジケーターです。

真のマルチタイムフレームエンジンにより、すべての時間足で高速、スムーズ、かつ信頼性の高いトレンド検出を実現します。

✔ 適応型ダイナミックモード

✔ リアル・マルチタイムフレーム分析

✔ リペイントなし (No Repaint) – ラグなし

✔ 超高速＆バックテスト最適化済み

✔ スキャルピング＆プロップトレーディングに最適

🔥 FARMAN TREND V12 – 超高速マルチタイムフレーム・トレンドエンジン

FARMAN TREND V12は、精度、スピード、適応性を求めるトレーダーのために設計された次世代のトレンド分析インジケーターです。

従来の移動平均線や静的なインジケーターとは異なり、FARMAN V12は「適応型フラクタルアルゴリズム」を使用し、市場のボラティリティと出来高の挙動に動的に反応することで、よりきれいなトレンドと早期の確認を提供します。

🧠 適応型計算エンジン

FARMAN V12は2つのプロフェッショナルな計算モードを提供します：

📊 スタティックモード (静的モード)

固定された計算期間

バックテストや安定した市場環境に最適

完全に再現可能な結果

🧠 ダイナミックモード (動的モード - 推奨)

リアルタイムの出来高に基づいて計算期間を自動的に調整

アクティビティが高い時はより速く反応

流動性が低い時はノイズを除去

プロの裁量トレンド分析を模倣

⏱️ 真のマルチタイムフレーム技術 (MTF)

FARMAN TREND V12は、視覚的なシミュレーションではなく、実際のMTFエンジンで構築されています。

✔ M1からMN1まで、任意の基準タイムフレームを選択可能

✔ 下位足のチャートに上位足のトレンドを表示

✔ 支配的なトレンドの方向にトレード

✔ リペイントなし、遅延なし

🎨 スマートな色分けトレンドライン

🟢 緑 – 上昇トレンド (価格がFARMANラインの上)

🔴 赤 – 下降トレンド (価格がFARMANラインの下)

🟡 金 – 中立 / 移行フェーズ

チャートを乱雑にすることなく、瞬時に視覚的に明確化。

⚡ 超高速＆最適化されたパフォーマンス

新しいバーのみを計算

上位足データのキャッシュ機能

ストラテジーテスター向けに最適化

低スペックのシステムでもスムーズな動作

以下に最適：

スキャルピング

デイトレーディング

プロップファームのチャレンジ (Prop firm challenges)

マルチチャート設定

📊 プロフェッショナル・ライブコントロールパネル

ライブ取引モードでは、FARMAN V12は高度なコントロールパネルを提供します：

ワンクリックでのタイムフレーム選択

スタティック / ダイナミックモードの切り替え

以下のライブ表示：

フラクタル次元

アルファ係数

総計算数

処理ステータスLED

これにより、トレーダーは単にシグナルを見るだけでなく、市場構造を理解することができます。

🎯 このインジケーターは誰のため？

✔ プロフェッショナル＆上級トレーダー

✔ スキャルパー＆デイトレーダー

✔ プロップファームトレーダー

✔ スマートマネー＆プライスアクショントレーダー

✔ ラグのあるインジケーターにうんざりしている人

✅ 主な機能の概要

✔ 適応型フラクタルトレンドアルゴリズム

✔ 出来高ベースのダイナミック期間

✔ 真のマルチタイムフレームエンジン

✔ リペイントなし

✔ 超高速＆安定

✔ コントロールパネル内蔵

✔ MetaTrader 5 対応

FARMAN TREND V12は単なるインジケーターではありません —

それはプロフェッショナルなトレンドインテリジェンスシステムです。