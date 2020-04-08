Farman trendline

FARMAN TREND V12 – 超高速マルチタイムフレーム・トレンドエンジン (クリスマスセール)

FARMAN TREND V12は、フラクタル市場構造と出来高（ボリューム）に敏感な計算に基づいた、プロフェッショナルな適応型トレンドインジケーターです。
真のマルチタイムフレームエンジンにより、すべての時間足で高速、スムーズ、かつ信頼性の高いトレンド検出を実現します。

✔ 適応型ダイナミックモード
✔ リアル・マルチタイムフレーム分析
✔ リペイントなし (No Repaint) – ラグなし
✔ 超高速＆バックテスト最適化済み
✔ スキャルピング＆プロップトレーディングに最適

🔥 FARMAN TREND V12 – 超高速マルチタイムフレーム・トレンドエンジン
FARMAN TREND V12は、精度、スピード、適応性を求めるトレーダーのために設計された次世代のトレンド分析インジケーターです。

従来の移動平均線や静的なインジケーターとは異なり、FARMAN V12は「適応型フラクタルアルゴリズム」を使用し、市場のボラティリティと出来高の挙動に動的に反応することで、よりきれいなトレンドと早期の確認を提供します。

🧠 適応型計算エンジン
FARMAN V12は2つのプロフェッショナルな計算モードを提供します：

📊 スタティックモード (静的モード)
固定された計算期間
バックテストや安定した市場環境に最適
完全に再現可能な結果

🧠 ダイナミックモード (動的モード - 推奨)
リアルタイムの出来高に基づいて計算期間を自動的に調整
アクティビティが高い時はより速く反応
流動性が低い時はノイズを除去
プロの裁量トレンド分析を模倣

⏱️ 真のマルチタイムフレーム技術 (MTF)
FARMAN TREND V12は、視覚的なシミュレーションではなく、実際のMTFエンジンで構築されています。
✔ M1からMN1まで、任意の基準タイムフレームを選択可能
✔ 下位足のチャートに上位足のトレンドを表示
✔ 支配的なトレンドの方向にトレード
✔ リペイントなし、遅延なし

🎨 スマートな色分けトレンドライン
🟢 緑 – 上昇トレンド (価格がFARMANラインの上)
🔴 赤 – 下降トレンド (価格がFARMANラインの下)
🟡 金 – 中立 / 移行フェーズ
チャートを乱雑にすることなく、瞬時に視覚的に明確化。

 超高速＆最適化されたパフォーマンス
新しいバーのみを計算
上位足データのキャッシュ機能
ストラテジーテスター向けに最適化
低スペックのシステムでもスムーズな動作

以下に最適：
スキャルピング
デイトレーディング
プロップファームのチャレンジ (Prop firm challenges)
マルチチャート設定

📊 プロフェッショナル・ライブコントロールパネル
ライブ取引モードでは、FARMAN V12は高度なコントロールパネルを提供します：
ワンクリックでのタイムフレーム選択
スタティック / ダイナミックモードの切り替え
以下のライブ表示：
フラクタル次元
アルファ係数
総計算数
処理ステータスLED
これにより、トレーダーは単にシグナルを見るだけでなく、市場構造を理解することができます。

🎯 このインジケーターは誰のため？
✔ プロフェッショナル＆上級トレーダー
✔ スキャルパー＆デイトレーダー
✔ プロップファームトレーダー
✔ スマートマネー＆プライスアクショントレーダー
✔ ラグのあるインジケーターにうんざりしている人

 主な機能の概要
✔ 適応型フラクタルトレンドアルゴリズム
✔ 出来高ベースのダイナミック期間
✔ 真のマルチタイムフレームエンジン
✔ リペイントなし
✔ 超高速＆安定
✔ コントロールパネル内蔵
✔ MetaTrader 5 対応

FARMAN TREND V12は単なるインジケーターではありません —
それはプロフェッショナルなトレンドインテリジェンスシステムです。


作者のその他のプロダクト
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
インディケータ
Nirvana Trend — マルチタイムフレーム確認とリスク管理支援機能を備えたトレンド・インジケーター 概要 Nirvana Trend は、フィルタリングされたシグナル、マルチタイムフレームでの確認、ボラティリティ（ATR）に基づく自動ストップ/エグジット水準を提供し、取引の意思決定プロセスをより体系的にする分析用インジケーターです。日次/累計ドローダウンの制限などがある環境で運用する場合、本ツールは個人のルールおよびリスク管理フレームワークの遵守をサポートします。 利用シーン フィルタ済みシグナルに基づくエントリー/エグジットの構築 複数時間足間でのシグナル整合 市場ボラティリティに応じたストップロス（SL）距離の標準化により、事前定義リスクに合わせたポジションサイズ調整 設定可能なターゲットによる段階的なエグジット計画 主な機能 マーケットノイズをフィルタした方向性トレンドシグナル 上位時間足との整合を確認できるカスタマイズ可能なマルチタイムフレーム・ダッシュボード ATR に基づく自動ストップロス（SL）計算と、ポジションサイズ算出に役立つ SL/ターゲット距離（pip
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
インディケータ
プロトレーダーおよび評価型アカウント（Prop）向けリスク管理・制限監視インジケーター 本ツールは、リスク管理と各種リミットに関する情報をチャート上に表示するのみで、より集中した意思決定をサポートします。インジケーターはポジションの新規/決済/変更を行わず、エキスパートアドバイザー（EA）と干渉しません. 機能 日次および累計ドローダウンの監視 残高（Balance）または有効証拠金（Equity）を基準に日次/累計DDを計算・表示（設定可能）。 設定したリミットまでの残り割合を表示。 チャート上のクリーンでプロフェッショナルなパネル サマリー表：Balance、Equity、現在のP/L、日次/累計DD、アラート閾値。 判断に集中できる読みやすいUI。 リスクに基づくポジションサイズ パーセンテージ/固定金額のリスクと設定したストップロスに基づき概算ロットを算出。 R:R（リスクリワード）比とエントリー、SL、TPをチャートに表示。 アラートと通知 日次/累計DDの閾値に近づいた際にアラート（閾値は設定可能）。 価格がSL/TPに到達、またはその他の定義済みイベント発生時に通知。
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
ユーティリティ
スキャルピングの速度；体系的規律   ニルヴァーナで決断；計算と安全ブレーキは我々が。 驚かないでください；金融市場で最大の柔軟性を提供する最先端かつ知的な資本管理ツールです。 勝つトレードは「良い分析」だけではありません；「スムーズな実行」と「規律」が鍵です。ニルヴァーナは実行アシスタント：リアルタイムリスク/ボリューム計算、ワンクリックでR:R設定、リスクと利益のライブプレビュー、「日次リスクロック」は安全キーのようなもの。結果？繰り返しの計算から解放され、決断の質に集中できます。 ツールの心理学 メンタルノイズの低減：リスク％に基づく自動ロット計算、クリック前の躊躇なし。 結果ではなくプロセスに焦点：エントリー前にR:Rを確認し、計画に従って修正、感情ではない。 悪い日の自動ブレーキ：日次リスクロックは損失限界に近づくと全てを閉じ、指定時間まで取引をブロック。 小さくても高コストなミス防止：800msの注文クリックデバウンスで意図しないダブルクリックを防止。 意思決定のスピードをどう上げるか？ リスク％に基づくポジションサイズ：エントリーとSLから安全にロットを計算、リアルタイム
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
ユーティリティ
製品名：Close all position by ARAN（MT5ユーティリティ） 概要 Close all position by ARANは、MetaTrader 5で複数ポジションの同時クローズを管理するための軽量でカスタマイズ可能なツールです。ユーザーが設定したP/Lしきい値（正または負）に基づいて、すべてのポジションをクローズできます。本製品はシグナルや相場予測を提供せず、いかなる結果も保証しません。 機能 正のP/Lしきい値で一括クローズ：総損益が設定した正の値に達した場合、すべてのポジションをクローズします。 負のP/Lしきい値で一括クローズ：総損益が設定した負の値に達した場合、すべてのポジションをクローズします。 モードごとの独立制御：正/負の一括クローズモードを個別にオン/オフ可能。 AutoTradingをオフにせずEAを一時停止：ポジション管理の柔軟性を向上。 起動時にチャートのグリッドを自動で非表示（任意）：チャートを見やすく。 最適化された実行とシンプルなUI：様々な経験レベルのユーザーに適合。 使い方 MT5でEAをチャートに適用します。 必要に応じて正
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
インディケータ
Nirvana Trend — ATRベースのリスク管理フレームを備えたトレンド・インジケーター 注意：本ツールは分析情報のみを提供し、利益・収入や特定の結果（評価／チャレンジ合格を含む）を一切保証・約束・示唆しません。利用に関する判断と責任はユーザーにあります。 概要 Nirvana Trendは、意思決定プロセスの標準化とトレード規律の強化を目的としたテクニカル分析インジケーターです。フィルタ済みシグナル、マルチタイムフレーム確認、ATRに基づく推奨ストップロス（SL）距離、段階的な利確レベル（TP1/TP2/TP3）を提供し、より構造的なトレード計画を支援します。本製品は結果を保証せず、ユーザーの専門的判断の代替ではありません。 対象 日次／総ドローダウン制限などの厳格なリスク管理ルールで運用するトレーダー エントリー／エグジットの明確な枠組みと計画の文書化を求めるユーザー 主な機能 感度調整可能なトレンド／モメンタムフィルター マルチタイムフレーム確認：上位足（例：H1、H4）の方向整合の表示 ATRベースの推奨SL：現在のボラティリティに応じたSL距離の自動推定 段階的利確
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
インディケータ
本インジケーターは、厳格なプロップ取引ルールの下で活動するトレーダー向けに設計され、リスクと各種制限を透明にモニタリングできます。本ツールは情報提供のみを目的としており、取引に介入せず、分析とトレード計画の実行に集中できるよう支援します。 主な機能 日次および合計ドローダウンの監視：チャート上の分かりやすいパネルで上限と現在値を正確に計算・表示。定義された上限までの余裕を常に把握できます。 プロップルールに準拠した設計：純粋なインジケーター／アラートであり、ポジションの新規・決済・管理は行いません。手動取引やExpert Advisor（EA）と干渉せず、EAが許可されていない環境でも使用できます。 エントリー・損切り（SL）・利確（TP）レベル：ユーザー設定（1トレード当たりのリスク、R:R比など）に基づき計算されたレベルをチャートに明瞭に表示。過去チャートでこれらのレベルやアラートの確認も可能です。 クリーンでプロフェッショナルなチャート：重要情報をチャート横の折りたたみ可能なパネルに整理し、意思決定に集中できます。 ひと目で分かるリスク管理：トレード当たりのリスク、リスクリワー
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
インディケータ
Session Start Breakout - セッション開始のハンター 詳細説明 トレーダーの芸術とは、**「始点」**を見つけることです。主要で強力な市場の動きの多くは、重要な取引セッション（アジア、ロンドン、ニューヨーク）の開始時の初期の興奮が収まった直後に形作られます。 Session Start Breakout   インジケーターは、まさにこれらの重要な瞬間と潜在的な機会を特定するのに役立つように設計された高度な分析ツールです。 このツールは強力な分析アシスタントであり、自動売買システムや魔法のロボットではありません。その目的は、日々の転換点における市場構造をより良く理解する力をトレーダーに与えることです。 インジケーターのロジックと機能性 インジケーターの機能は、シンプルでありながら非常に効果的な3ステップのロジックに基づいています： 初期セッション範囲の特定：   有効にした各取引セッションの開始時に、インジケーターは指定した番号に基づいてローソク足の範囲を特定します（デフォルトでは5分足）。 決定ゾーンの描画：   これらの初期のローソク足の最高値と最安値は、
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
ユーティリティ
スキャルピングの速度；体系的規律 ニルヴァーナで決断；計算と安全ブレーキは我々が。 驚かないでください；金融市場で最大の柔軟性を提供する最先端かつ知的な資本管理ツールです。 勝つトレードは「良い分析」だけではありません；「スムーズな実行」と「規律」が鍵です。ニルヴァーナは実行アシスタント：リアルタイムリスク/ボリューム計算、ワンクリックでR:R設定、リスクと利益のライブプレビュー、「日次リスクロック」は安全キーのようなもの。結果？繰り返しの計算から解放され、決断の質に集中できます。 ツールの心理学 メンタルノイズの低減：リスク％に基づく自動ロット計算、クリック前の躊躇なし。 結果ではなくプロセスに焦点：エントリー前にR:Rを確認し、計画に従って修正、感情ではない。 悪い日の自動ブレーキ：日次リスクロックは損失限界に近づくと全てを閉じ、指定時間まで取引をブロック。 小さくても高コストなミス防止：800msの注文クリックデバウンスで意図しないダブルクリックを防止。 意思決定のスピードをどう上げるか？ リスク％に基づくポジションサイズ：エントリーとSLから安全にロットを計算、リアルタイムでR
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
エキスパート
初回ダウンロード限定30%オフの大セール！永久最大80%オフ、1ヶ月間最大50%オフ！   ニューヨークセッション取引ボット – 黄金のローソク足ハンター プロのハンターのように市場を監視するツールをお探しなら、このボットはまさにあなたのために設計されています！ このエキスパートアドバイザーは、ニューヨークセッションの開始と同時にインテリジェントに作業を開始します。その内部アルゴリズムは以下のように設計されています： 市場の開始直後からローソク足をカウントします。 最良のローソク足を特定し、選別します。 市場の出来高と構造を分析します。 ローソク足のフォーメーションと流動性の流れの方向に基づいて、どちら側から取引に入るか（買いまたは売り）を決定します。   主な特徴： ニューヨークセッション専用戦略   – 市場で最もパワフルな時間帯に集中します。 ローソク足選択における分析知能   – 重要で影響力のあるローソク足のみを考慮します。 制御されたドローダウン、高い利益ポテンシャル   – アルゴリズムはリスクを管理し、口座の成長を可能
Golden Aegis EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
エキスパート
80% off for 2026 new year gift GoldenAegis：プロップファームチャレンジに特化したゴールドEA Nirvanaシリーズの最高峰EAであるGoldenAegisは、ゴールド（XAUUSD）取引およびプロップファームのチャレンジ合格を目指すトレーダーのために特別に設計された、システマティックなトレーディングツールです。 基本戦略と哲学 このEAは、10年以上にわたる市場での実践経験の集大成です。その基本哲学は、テスト済みの規律ある取引戦略を自動化し、プロセスから感情的な意思決定を排除することです。GoldenAegisは単なるロボットではありません。M30タイムフレームにおいて体系的なアプローチに基づき取引を実行するために設計された、戦略的フレームワークです。 主な特徴 プロップファーム向けに最適化：   EAのロジックは、プロップファームの評価における一般的な要件を満たすように特別に調整されており、安定した成長と厳格なドローダウン管理に重点を置いています。個人のライブ口座にも最適です。 戦略的なタイムフレーム（M30）：   ゴールドの30分
Farman Feractal Trend M T F
Aiireza Arjmandi Nezhad
インディケータ
こんにちは。トレーダーにとって最大の悩みの一つを解決するために、ここに来ました。 価格チャートを開いて分析を始めると、大きな問題が発生します。 MetaTrader 5で様々なウィンドウや時間枠を切り替え、トレンドライン、注文ブロック、そして様々な静的・動的ラインを描画して市場を理解しようとします。 これは非常に面倒で、時には誤解を招くこともありました。そこで、これらの問題をすべて解決し、特定の時間枠で必要な情報をすべて表示するシステムを設計しようと考えました。 このシステムを使えば、価格チャートをクリックするだけで、お好みの時間枠で様々な時間枠のトレンドや注文ブロック（OB）を簡単に確認できます。 価格チャートには2つの表が表示されます。1つは必要な一般情報を提供し、もう1つはチャートをクリックするだけでツールの機能に簡単にアクセスできる表です。 FARMAN TREND LINE - ダイナミックモードでは、ATR、ポジション流動性、注文ブロックといった複数のパラメータに基づいて非常に複雑な計算を行い、高・低時間枠との比較を行い、価格チャートに表示します。 - このツールの
