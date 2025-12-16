SNeox AI MT5

SNeox AI, Forex piyasasında istikrarlı uzun vadeli işlemler için tasarlanmış otomatik bir çoklu para birimi işlem robotudur.

Bu danışman, piyasa fiyatlarını ve oynaklığını analiz etmek için kanıtlanmış algoritmalar kullanılarak geliştirilmiştir ve kontrollü risklerle dikkatli işlem yapmaya odaklanmıştır.

DİKKAT! Yılbaşı kampanyası Aralık ortasından yılbaşı tatillerinin sonuna kadar geçerli - 99$
Fiyat 12 Ocak'ta iki katına çıkacak. Acele edin ve bu fırsattan yararlanın!

MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158516


Alım satım araçları:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • NZDUSD

  • AUDUSD

  • USDCAD

  • USDCHF

Robot, aynı anda birden fazla döviz çifti üzerinde işlem yapabilme özelliğine sahip olup, alım satım işlemlerinde çeşitlilik sağlamaktadır.


Çalışma prensipleri:

  • Martingale eksikliği

  • Ortalama alma eksikliği

  • Kilitleme eksikliği

  • Sıralama ızgaralarının eksikliği

Tüm işlemler, agresif sermaye yönetimi yöntemleri kullanılmadan, mevcut piyasa koşullarını analiz eden özel bir algoritmaに基づいて açılır.


Danışman özellikleri:

  • Doğru fiyat ve piyasa oynaklığı analizi

  • Yüksek işlem hızı için optimize edilmiştir.

  • Düşüşleri en aza indirmeye odaklanmış.

  • Kolay kurulum, sürekli izlemeye gerek yok.

  • "Kur ve unut" formatı için uygundur.


Şunlar için önerilir:

  • Uzun vadeli otomatik alım satım işlemleri

  • Gerçek ve demo hesaplarda kullanılabilir.

  • Piyasa işlemleriyle ilgili hesaplar üzerinde çalışmak.


Yazarın diğer ürünleri
Pingo AI MT5
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Pingo Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur. Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır. MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155592 Nasıl çalışır? Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder. Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girme
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Pingo Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur. Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Nasıl çalışır? Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder. Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girme
Nosorog AI
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Nosorog AI:   Otonom Yapay Zeka Analisti MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155777 Algoritma nasıl çalışır? Nosorog AI, piyasa yapısının derinlemesine analizi için karmaşık bir makine öğrenimi algoritmaları seti kullanır. Sistem, yalnızca fiyat modellerini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bir hareketin altında yatan gücü de değerlendirerek, risk ve potansiyel getiri arasında optimum dengeye sahip giriş noktalarını belirler. Tüm işlem operasyonları, insan faktörü ve duygusal
Ferret AI
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Yeni nesil işlem algoritmaları! Ferret AI,   temelde yeni bir finans piyasası analiz mimarisi üzerine inşa edilmiş devrim niteliğinde bir modeldir. Bu bir yineleme değil, işlem portföyünüzün evriminde büyük bir sıçramadır. Ferret AI   piyasadaki en iyi fırsatları buluyor! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/156551 Temel çalışma prensipleri Ferret AI   üç aşamalı bir karar alma sistemine dayanmaktadır: Analitik çekirdek:       Yanlış hareketleri filtreleyen derin piyasa gürültü
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
SNeox AI,   Forex piyasasında istikrarlı uzun vadeli işlemler için tasarlanmış otomatik bir çoklu para birimi işlem robotudur. Bu danışman, piyasa fiyatlarını ve oynaklığını analiz etmek için kanıtlanmış algoritmalar kullanılarak geliştirilmiştir ve kontrollü risklerle dikkatli işlem yapmaya odaklanmıştır. DİKKAT!   Yılbaşı kampanyası Aralık ortasından yılbaşı tatillerinin sonuna kadar geçerli - 99$ Fiyat 12 Ocak'ta iki katına çıkacak. Acele edin ve bu fırsattan yararlanın! MT5 Version:  https:/
Nosorog AI MT5
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Nosorog AI: Otonom Yapay Zeka Analisti MT4 Version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/155775 Algoritma nasıl çalışır? Nosorog AI, piyasa yapısının derinlemesine analizi için karmaşık bir makine öğrenimi algoritmaları seti kullanır. Sistem, yalnızca fiyat modellerini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bir hareketin altında yatan gücü de değerlendirerek, risk ve potansiyel getiri arasında optimum dengeye sahip giriş noktalarını belirler. Tüm işlem operasyonları, insan faktörü ve duygusal
Ferret AI MT5
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Yeni nesil işlem algoritmaları! Ferret AI,   temelde yeni bir finans piyasası analiz mimarisi üzerine inşa edilmiş devrim niteliğinde bir modeldir. Bu bir yineleme değil, işlem portföyünüzün evriminde büyük bir sıçramadır. Ferret AI   piyasadaki en iyi fırsatları buluyor! MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/156561 Temel çalışma prensipleri Ferret AI   üç aşamalı bir karar alma sistemine dayanmaktadır: Analitik çekirdek:       Yanlış hareketleri filtreleyen derin piyasa gürültü
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt