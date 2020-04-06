SNeox AI MT5
- Эксперты
- Anastasiya Morozova
- Версия: 1.1
- Обновлено: 23 декабря 2025
- Активации: 10
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex.
Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками.
ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$
Следующие 15 - 159$
Финальная цена - 229$
Торопитесь воспользоваться предложением!
MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158516
Торговые инструменты:
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
NZDUSD
-
AUDUSD
-
USDCAD
-
USDCHF
Робот способен одновременно работать на нескольких валютных парах, обеспечивая диверсификацию торговых операций.
Принципы работы:
-
Отсутствие мартингейла
-
Отсутствие усреднений
-
Отсутствие локирования
-
Отсутствие сеток ордеров
Все сделки открываются на основе собственного алгоритма анализа текущего рыночного состояния без агрессивных методов управления капиталом.
Особенности советника:
-
Точный анализ цены и рыночной волатильности
-
Оптимизирован для высокой скорости исполнения ордеров
-
Ориентирован на минимизацию просадок
-
Простая настройка, не требует постоянного контроля
-
Подходит для формата «установил и забыл»
Рекомендуется для:
-
Долгосрочной автоматической торговли
-
Использования на реальных и демо счетах
-
Работы на счетах с рыночным исполнением