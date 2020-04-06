SNeox AI MT5

SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex.

Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками.

ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$
Следующие 15 - 159$
Финальная цена - 229$
Торопитесь воспользоваться предложением!

MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158516


Торговые инструменты:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • NZDUSD

  • AUDUSD

  • USDCAD

  • USDCHF

Робот способен одновременно работать на нескольких валютных парах, обеспечивая диверсификацию торговых операций.


Принципы работы:

  • Отсутствие мартингейла

  • Отсутствие усреднений

  • Отсутствие локирования

  • Отсутствие сеток ордеров

Все сделки открываются на основе собственного алгоритма анализа текущего рыночного состояния без агрессивных методов управления капиталом.


Особенности советника:

  • Точный анализ цены и рыночной волатильности

  • Оптимизирован для высокой скорости исполнения ордеров

  • Ориентирован на минимизацию просадок

  • Простая настройка, не требует постоянного контроля

  • Подходит для формата «установил и забыл»


Рекомендуется для:

  • Долгосрочной автоматической торговли

  • Использования на реальных и демо счетах

  • Работы на счетах с рыночным исполнением

