SNeox AI

SNeox AI è un robot di trading multivaluta automatizzato per un trading stabile a lungo termine sul mercato Forex.

Il consulente è sviluppato utilizzando algoritmi collaudati per l'analisi dei prezzi di mercato e della volatilità e si concentra su un trading attento con rischi controllati.

ATTENZIONE! Promozione di Capodanno da metà dicembre fino alla fine delle vacanze di Capodanno - $99
Il prezzo raddoppierà il 12 gennaio. Affrettatevi e approfittate di questa offerta!

MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/156561


Strumenti di trading:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • NZDUSD

  • AUDUSD

  • USDCAD

  • USDCHF

Il robot è in grado di lavorare contemporaneamente su più coppie di valute, garantendo la diversificazione delle operazioni di trading.


Principi di funzionamento:

  • Mancanza di martingala

  • Mancanza di media

  • Mancanza di bloccaggio

  • Mancanza di griglie ordinate

Tutte le negoziazioni vengono aperte in base a un algoritmo proprietario che analizza le attuali condizioni di mercato senza ricorrere a metodi aggressivi di gestione del capitale.


Caratteristiche del consulente:

  • Analisi accurata dei prezzi e della volatilità del mercato

  • Ottimizzato per un'elevata velocità di esecuzione degli ordini

  • Concentrato sulla riduzione al minimo dei prelievi

  • Facile da installare, non necessita di monitoraggio costante

  • Adatto per un formato "impostalo e dimenticatelo"


Consigliato per:

  • Trading automatizzato a lungo termine

  • Utilizzare su conti reali e demo

  • Lavorare su conti con esecuzione di mercato


Altri dall’autore
Pingo AI MT5
Anastasiya Morozova
Experts
Pingo Pingo è un robot di trading completamente automatizzato, progettato per un trading stabile e sicuro sul mercato forex. Il consulente è progettato con particolare attenzione al rigoroso controllo del rischio e all'assenza di strategie pericolose come la martingala, le griglie o la media. MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155592 Come funziona Pingo analizza i modelli di prezzo e le dinamiche di mercato a breve termine utilizzando filtri di volatilità intelligenti. Il rob
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experts
Pingo Pingo è un robot di trading completamente automatizzato, progettato per un trading stabile e sicuro sul mercato forex. Il consulente è progettato con particolare attenzione al rigoroso controllo del rischio e all'assenza di strategie pericolose come la martingala, le griglie o la media. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Come funziona Pingo analizza i modelli di prezzo e le dinamiche di mercato a breve termine utilizzando filtri di volatilità intelligenti. Il rob
Nosorog AI
Anastasiya Morozova
Experts
Nosorog AI:   analista di intelligenza artificiale autonoma MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155777 Come funziona l'algoritmo Nosorog AI utilizza un complesso set di algoritmi di apprendimento automatico per un'analisi approfondita della struttura del mercato. Il sistema non solo identifica i modelli di prezzo, ma valuta anche la forza sottostante di un movimento, determinando i punti di ingresso con il rapporto ottimale tra rischio e potenziale rendimento. Tutte le operaz
Ferret AI
Anastasiya Morozova
Experts
Nuova generazione di algoritmi di trading! Ferret AI   è un modello rivoluzionario basato su un'architettura di analisi del mercato finanziario fondamentalmente nuova. Non si tratta di un'iterazione, ma di un salto quantico nell'evoluzione del tuo portafoglio di trading. Ferret AI   scova le migliori offerte sul mercato! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/156551 Principi fondamentali di funzionamento L'intelligenza artificiale dei furetti   si basa su un sistema decisionale a
Nosorog AI MT5
Anastasiya Morozova
Experts
Nosorog AI: analista di intelligenza artificiale autonoma MT4 Version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/155775 Come funziona l'algoritmo Nosorog AI utilizza un complesso set di algoritmi di apprendimento automatico per un'analisi approfondita della struttura del mercato. Il sistema non solo identifica i modelli di prezzo, ma valuta anche la forza sottostante di un movimento, determinando i punti di ingresso con il rapporto ottimale tra rischio e potenziale rendimento. Tutte le operazi
Ferret AI MT5
Anastasiya Morozova
Experts
Nuova generazione di algoritmi di trading! Ferret AI   è un modello rivoluzionario basato su un'architettura di analisi del mercato finanziario fondamentalmente nuova. Non si tratta di un'iterazione, ma di un salto quantico nell'evoluzione del tuo portafoglio di trading. Ferret AI   scova le migliori offerte sul mercato! MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/156561 Principi fondamentali di funzionamento L'intelligenza artificiale dei furetti   si basa su un sistema decisionale a
SNeox AI MT5
Anastasiya Morozova
Experts
SNeox AI   è un robot di trading multivaluta automatizzato per un trading stabile a lungo termine sul mercato Forex. Il consulente è sviluppato utilizzando algoritmi collaudati per l'analisi dei prezzi di mercato e della volatilità e si concentra su un trading attento con rischi controllati. ATTENZIONE!   Promozione di Capodanno da metà dicembre fino alla fine delle vacanze di Capodanno - $99 Il prezzo raddoppierà il 12 gennaio. Affrettatevi e approfittate di questa offerta! MT4 Version:  https:
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione