SNeox AI

SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex.

Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками.

ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$
Следующие 15 - 159$
Финальная цена - 229$
Торопитесь воспользоваться предложением!

MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158518


Торговые инструменты:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • NZDUSD

  • AUDUSD

  • USDCAD

  • USDCHF

Робот способен одновременно работать на нескольких валютных парах, обеспечивая диверсификацию торговых операций.


Принципы работы:

  • Отсутствие мартингейла

  • Отсутствие усреднений

  • Отсутствие локирования

  • Отсутствие сеток ордеров

Все сделки открываются на основе собственного алгоритма анализа текущего рыночного состояния без агрессивных методов управления капиталом.


Особенности советника:

  • Точный анализ цены и рыночной волатильности

  • Оптимизирован для высокой скорости исполнения ордеров

  • Ориентирован на минимизацию просадок

  • Простая настройка, не требует постоянного контроля

  • Подходит для формата «установил и забыл»


Рекомендуется для:

  • Долгосрочной автоматической торговли

  • Использования на реальных и демо счетах

  • Работы на счетах с рыночным исполнением

Рекомендуем также
Golden Wings
Thi Tra Mi Duong
Эксперты
EA Golden Wings is a fully automated EA designed to trade GOLD. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAUUSD in 2015-2021 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, scalp or hedge. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large initial deposit.  + Alway
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
Эксперты
SignalMaster Trend EA  is a Trend Expert Advisor. The strategy is based on two moving averages to determine the trend of the market.The system does not use risky strategies such as grid or martingale.  FEATURES No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Every trade has SL and TP from beginning. Only one trade at a time, for each currency pair. The EA supports symbols with a suffix or prefix. Free Demo available to download. INFORMATION Recommended currency pai
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Quantum Zone Trader - Professional Price Action Expert Advisor Overview Quantum Zone Trader is an advanced algorithmic trading system built on pure price action principles. The EA automatically identifies high-probability supply and demand zones across multiple timeframes and executes precise entries based on institutional trading concepts. Designed for serious traders who understand market structure, this EA combines swing point detection, zone confluence, and intelligent risk management to cap
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Эксперты
Expert Go Solo Gold is the latest generation of robots dedicated to the Gold market (XAUUSD) with improvements in algorithms to optimize performance. Signal models are built closely according to Tickdata fluctuations to find high probability and low risk opportunities. Along with Scalper strategy to follow short-term trends and quickly exit the market to preserve profits. EA is suitable for XAUUSD with strong volatility and opportunities. Users can start with a balance of $ 200 and default setti
Doctor
Andrey Kolmogorov
Эксперты
Это универсальный советник работающий в нескольких направлениях. Первое и основное - это помощь в различных ситуациях возникающих во время трейдинга. Второе - это скальпинг или позиционная торговля по тренду, открытые ордера, при этом, страхуются ордерами поддержки с использованием модели квантового множества алгоритмов. Основные преимущества Работа в нескольких направлениях; Увеличение баланса счёта во время просадки; Сопровождение уже открытых ордеров; Построение сетки локирования; Скальпинг и
Force Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
Force Trade X is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Эксперты
Автоматическая круглосуточная торговая система на основе алгоритма коллективного поведения автоматов адаптации (разновидность алгоритмов самообучения искусственного интеллекта). Не требует ручного вмешательства. Не использует каких либо индикаторов или общеизвестных методик торговли. Принцип работы советника заключается в запоминании и анализе каждого шага. Шагом называется движение цены на определенное число (BaseStep) пунктов вверх или вниз. Глубина памяти (сколько шагов помнить и анализироват
Gold Scalper VR
Tran Thanh Tuyen
Эксперты
Gold Scalper VR   is a fully automated EA designed to trade   GOLD . It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators.  Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used.  Suitable for any broker conditions. Advantages Easy to configure Suitable for beginners and professionals It can work with any financial instr
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Эксперты
Советник использует торговые систему по тренду с помощью индикаторов Envelopes и CCI, и каждый индикатор использует до пяти разных периодов для вычисления трендов. Советник использует экономические новости для вычисления продолжительного движения цен. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Реал мониторинг:  https://www.mql5.com/en/signals/1777767 Мониторинг :  https://www.mql5.com/ru/signals/author/profi_mql Версия для Мe
Start of Movement
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник. Система основана на торговле в зонах возможного зарождения флета. Имеет встроенный алгоритм прогнозирования движения цены, благодаря которому советник сам принимает решение открывать ордера на усреднение или на доливку позиций. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордерами. Для диверсификации рисков советник работает одновременно с короткими и длинными позициями, закрытие которых может быть как разнонаправленной
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Эксперты
The EA of Bollinger Bands are a popular technical analysis tool used by traders and investors to analyze price volatility and potential price reversal points in financial markets, such as stocks, forex, or cryptocurrencies. They consist of three lines: The middle band: This is typically a simple moving average (SMA) of the price over a specific period. The most common period used is 20. The upper band: This is the sum of the middle band and twice the standard deviation of the price over the same
Gold Titanium
Tran Thanh Tuyen
Эксперты
Gold Titanium EA   is a fully automated trading system that trades on the most popular major currency pairs XAU USD   on   H1  Time Frame. It’s pure Price Action trading, mean reversal system that utilizes peakedness of market distribution to identify trend reversals safely. This Scalping EA uses a unique trading system that combines sophisticated automated trading with user discretion.   Gold Titanium   is one most advanced scalping systems and is best used with reputable Low Spread ECN Broker
SZ Scalper
Evgeniy Machok
4.27 (15)
Эксперты
Для открытия позиций советник использует уровни поддержки и сопротивления, которые определяются адаптивным алгоритмом A.A.P.L. D. , а также корреляцию некоторых индикаторов. Алгоритм позволяет определять динамические ценовые уровни, что даёт советнику возможность оперативно реагировать на изменение рыночных условий. Советник снабжен функцией Autorecovery, позволяющей вывести торговый счет из просадок. Минимальный рекомендованный депозит: - $2000 на 0.01 лот для стандартных счетов; - $200 (20000
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Эксперты
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
BiBoosterix
Andrey Kozak
Эксперты
BiBoosterix — это мощный торговый робот для MetaTrader 4, созданный для автоматической торговли на финансовых рынках. Он сочетает в себе адаптивный алгоритм управления капиталом и продвинутые стратегии анализа рынка, что делает его идеальным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Основные преимущества Адаптивный алгоритм: Автоматическое управление лотом в зависимости от баланса счёта. Мультивалютная поддержка: Возможность одновременной торговли на нескольких валют
Averaging Master
Paranchai Tensit
Эксперты
The mechanism of this system is a technique to reduce unwanted risks by opening other positions in the same direction at different price levels. That is to reduce the average risk of more than one position that opens at different price levels. In the event that the order is opened, if the market changes in the opposite direction causing loss. In this scenario, the system will prevent the risk by using Averaging technique to minimize the risk by opening orders in the same direction. And if the ti
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Эксперты
Распродажа в течение 24 часов - всего $149  "HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30. Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Что такое HFT? Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мощн
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия торгового эксперта основана на опережающем прогнозировании наиболее вероятного ценового движения. Методом определения этого движения является вычисление и соотношение таких факторов как: краткосрочные свечные модели OHLC, направление микротренда, скорость изменения цены. Одновременно может быть открыта только 1 сделка на одном торговом инструменте. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Опасные методы торговли не используются. Советник имеет минимальные настройки, что
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Эксперты
Скачать пробную версию Канал EA Budak Ubat Цена ограничена! Цена увеличится на 10 долларов после каждых 10 покупок! Как это работает Когда EA активен, он будет анализировать график на основе параметра Режим выполнения. Если на графике нет существующих позиций, EA откроет сделку на основе параметра. Если тренд восходящий, он откроет покупку, а если нисходящий - продажу. Также будет установлен ордер на стоп-лосс на определенном расстоянии от цены открытой сделки, если переменная стоп-лосса больш
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник определяет начало волнового движения и начинает работать по ходу новой волны. Используется жесткий стоп-лосс и тейк-профит. Встроена защита от расширения спреда брокером. Контроль профита осуществляет функция короткого трейлинг-стопа. Расчет лота производится в зависимости от стоп-лосса. Например, при стоп-лоссе 250 пунктов и MaxRisk = 10 % размер лота будет рассчитан таким образом, что при срабатывании стоп-лосса (250 пунктов) потеря будет равняться 10% от депозита. При стоп-лоссе равн
GM Grid MT4
Tran Duc Anh
Эксперты
GM Grid MT4 is a fully automated/semi-automatic trading robot based on Price Action. The EA's unique trading strategy has a high probability of winning. GM Grid is optimized for use with low spread currency pairs. GM MT5 :  https://www.mql5.com/en/market/product/77188 Signal ICmarkets :  https://www.mql5.com/en/signals/1605843 Info: Working symbol XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY,.... Working Timeframe: M1, .....(The larger the timeframe, the more stable the signal) Min deposit $125 with Stop
Max man
Muhammad Muhammad Abdul-hay Abdul-latif Amara
Эксперты
Max Man – Expert Advisor for Gold (XAUUSD) Max Man is a professional trading system specifically designed for gold and optimized to operate with high accuracy on the 5-minute timeframe (M5). The system relies on smart price-action logic and advanced trade management to deliver strong performance with minimal risk. Strong and Stable Performance A high win rate based on real market conditions. Backtest results for the current year show exceptional performance, achieving 200% growth (2× the ac
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Эксперты
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor  is a automated forex trading robot designed to work on the most traded currency any pair. The strategy is based on using several MT4 indicators , each entry point is calculated using an advanced input filter based on the analysis of the movement of the price chart. Each order is secured by a fixed stop-loss while, no martingale, no grid, scalp or hedge.   Paramater •    Magic Order - is a special number that the EA assigns to its orders •    Take Profit - take p
Master Gold Scapler EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Master Gold Scalper EA is an EA combo 4 strategy: STRATEGY_1: STOCH+MA This is a simple Forex Scalping strategy using the EMA200 and Stochastic indicators to trade buying or selling together. STRATEGY_2: 2MA+STOCH This is a scalping system dedicated to Gold, which combines two indicators:   Stochastic indicators and 2MA with the aim of finding entry points according to current trends. STRATEGY_3: MACD Scalping strategy using trendlines and MACD indicators STRATEGY_4: WPR Indicator: Williams
Bliz Golden Strategy Mt4
Abhishek Yadav
Эксперты
Стратегия Golden Bliz — это стратегия, основанная на определенных правилах. Это не ограничивается тем, что это отдельная стратегия; это платформа, позволяющая трейдерам создавать свои индивидуальные торговые инструменты. Благодаря обширным возможностям настройки вы можете разработать торговый подход, который идеально соответствует вашему уникальному стилю и пониманию рынка. Эта стратегия основана на устоявшихся правилах, широко принятых в современном торговом мире. Кроме того, вы получите 8 файл
BoxEA
Damir Duseev
Эксперты
Преимущества и принцип работы BoxEA v1.10 — это современный и эффективный торговый советник, который анализирует исторические уровни цен, чтобы находить оптимальные точки входа на рынок. Продукт подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, предлагая автоматизированное управление сделками и минимизацию рисков. Преимущества: Анализ исторических данных : Советник определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе анализа ценовых данных за заданный период. Автоматическая торго
Trend rollback ea
Ivan Lysenkov
Эксперты
Trend rollback ea -  полностью автоматический эксперт, для валютной пары GBPUSD  Тайм фрейм M15 . Советник использует два авторских индикатора, 1 индикатор определяет направления тренда, 2 рисует канал. Советник открывает сделки, когда цена выходит за уровни канала  (торговля по тренду) , после убытка  робот будет удваивать лот , чтобы быстрее выйти в плюс. Советник не удваивает лот после каждого убытка, для того чтобы не было большой просадки баланса. Также советник использует фильтры ,  для бо
Team Trading Eurusd
Hulya Cinar
Эксперты
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Minotaur
Dmitry Shutov
Эксперты
Наша команда создала экспериментальную торговую систему. Главная задача эксперта - это создание на его базе счёта-сигнала. Эксперт использует высоко рискованные стратегии. ‌Мониторинг моих счетов: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael 1. Подготовка к работе и рекомендации Эксперт прост в использовании и готов для торговли с рекомендуемыми входными параметрами. Рекомендуется использовать эксперта на нескольких валютных парах одновременно. Важно! На каждой из валютных пар необходимо зада
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Эксперты
Smart Trend Tracer EA: Your Automated Advantage in Gold Trading! Stop guessing the market direction. The Smart Trend Tracer is a cutting-edge Expert Advisor engineered to identify and follow high-probability trends with surgical precision. Leveraging a powerful combination of the proprietary Smart Trend Tracer indicator, a robust EMA trend filter, and dynamic money management, this EA is built to automate your trading and maximize your returns. The Golden Edge: Performance and Precision Gold-Op
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Эксперты
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get GOLD Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! GOLD Scalper PRO is a ful
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Другие продукты этого автора
SNeox AI MT5
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI   — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ!   Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158516 Торговые инструменты: EURUSD GBPUS
Pingo AI MT5
Anastasiya Morozova
Эксперты
Pingo Pingo — это полностью автоматический торговый робот, созданный для стабильной и безопасной торговли на валютном рынке. Советник разработан с упором на строгий контроль рисков и отсутствие опасных стратегий, таких как мартингейл, сетки или усреднение. MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155592 Принцип работы Pingo анализирует ценовые паттерны и краткосрочную динамику рынка, используя интеллектуальные фильтры волатильности. Робот определяет зоны импульса и коррекции, чтобы
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Эксперты
Pingo Pingo — это полностью автоматический торговый робот, созданный для стабильной и безопасной торговли на валютном рынке. Советник разработан с упором на строгий контроль рисков и отсутствие опасных стратегий, таких как мартингейл, сетки или усреднение. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Принцип работы Pingo анализирует ценовые паттерны и краткосрочную динамику рынка, используя интеллектуальные фильтры волатильности. Робот определяет зоны импульса и коррекции, чтобы
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв