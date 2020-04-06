SNeox AIは、外国為替市場で安定した長期取引を実現する自動化された複数通貨取引ロボットです。

アドバイザーは、市場価格とボラティリティを分析するための実証済みのアルゴリズムを使用して開発されており、リスクを管理しながら慎重な取引を行うことに重点を置いています。

取引商品:

EURUSD

GBPUSD

NZDUSD

AUDUSD

USDCAD

USDCHF

ロボットは複数の通貨ペアを同時に処理できるため、取引操作の多様化が実現します。





動作原理:

マーチンゲールの欠如

平均化の欠如

ロックの欠如

注文グリッドの欠如

すべての取引は、積極的な資本管理方法を使用せずに現在の市場状況を分析する独自のアルゴリズムに基づいて開始されます。





アドバイザーの機能:

正確な価格と市場の変動分析

高速注文実行に最適化

ドローダウンを最小限に抑えることに重点を置く

セットアップが簡単で、常時監視の必要はありません

「設定して忘れる」形式に適しています





推奨用途: