SNeox AI

SNeox AI 는 외환 시장에서 안정적인 장기 거래를 위한 자동화된 다중 통화 거래 로봇입니다.

이 자문 서비스는 시장 가격과 변동성을 분석하는 검증된 알고리즘을 사용하여 개발되었으며, 통제된 위험을 바탕으로 신중한 거래에 중점을 두고 있습니다.

주목! 새해 특별 프로모션: 선착순 15명 - 99달러
다음 15개 - $159
최종 가격: 229달러
이 특별 혜택을 놓치지 마세요!

MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158518


거래 수단:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • NZDUSD

  • AUDUSD

  • USDCAD

  • USDCHF

이 로봇은 여러 통화쌍을 동시에 처리할 수 있어 거래 활동의 다각화를 제공합니다.


운영 원칙:

  • 마틴게일 부족

  • 평균값의 부재

  • 잠금 기능 부족

  • 질서 그리드의 부족

모든 거래는 공격적인 자본 운용 방식을 사용하지 않고 현재 시장 상황을 분석하는 자체 알고리즘을 기반으로 이루어집니다.


어드바이저 기능:

  • 정확한 가격 및 시장 변동성 분석

  • 높은 주문 실행 속도에 최적화됨

  • 손실 최소화에 집중

  • 설치가 간편하고 지속적인 모니터링이 필요 없습니다.

  • "설정 후 신경 쓰지 않아도 되는" 형식에 적합합니다.


추천 대상:

  • 장기 자동 거래

  • 실제 계정 및 데모 계정에서 사용 가능

  • 시장 실행력을 활용하여 계정을 관리합니다.


