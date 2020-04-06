SNeox AI
SNeox AI 는 외환 시장에서 안정적인 장기 거래를 위한 자동화된 다중 통화 거래 로봇입니다.
이 자문 서비스는 시장 가격과 변동성을 분석하는 검증된 알고리즘을 사용하여 개발되었으며, 통제된 위험을 바탕으로 신중한 거래에 중점을 두고 있습니다.
거래 수단:
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
NZDUSD
-
AUDUSD
-
USDCAD
-
USDCHF
이 로봇은 여러 통화쌍을 동시에 처리할 수 있어 거래 활동의 다각화를 제공합니다.
운영 원칙:
-
마틴게일 부족
-
평균값의 부재
-
잠금 기능 부족
-
질서 그리드의 부족
모든 거래는 공격적인 자본 운용 방식을 사용하지 않고 현재 시장 상황을 분석하는 자체 알고리즘을 기반으로 이루어집니다.
어드바이저 기능:
-
정확한 가격 및 시장 변동성 분석
-
높은 주문 실행 속도에 최적화됨
-
손실 최소화에 집중
-
설치가 간편하고 지속적인 모니터링이 필요 없습니다.
-
"설정 후 신경 쓰지 않아도 되는" 형식에 적합합니다.
추천 대상:
-
장기 자동 거래
-
실제 계정 및 데모 계정에서 사용 가능
-
시장 실행력을 활용하여 계정을 관리합니다.