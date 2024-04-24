Thunderbolts

Angelwing Shinichi Ikeda Uzman Danışmanlar

概要 資金管理、トレーリングストップ、ポジション管理ができる トレンドフォローEAです。 特徴 一般的なトレンドの方向にポジションを開くことに基づいたトレンドフォロー戦略です。 テイクプロフィット注文とストップロス注文を使用してリスクを管理し、利益を確保します。 また、 EA はトレーリング ストップを採用し、価格が取引に有利に動くにつれてストップロスを動的に調整します。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 ※スクリーンショットの模様は、フォワードテスト最適化の様子やフォワードテスト後の資産状況を載せています。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。