Multiple Divergence Detection System for MT5

Çoklu Gösterge Diverjans Tespit ve Görselleştirme Sistemi (Regular / Hidden, 10 gösterge kaynağı, hafif ve verimli)

Temel Özellikler

 Tüm sinyaller tek grafikte – Fiyat ile göstergeler arasındaki normal (Regular) ve gizli (Hidden) uyumsuzlukları otomatik olarak tespit eder ve çizgilerle net biçimde gösterir.
 Çoklu kaynak analizi – MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI destekler.
Minimum sinyal eşiği ( showlimit ) ayarlanarak zayıf sinyaller filtrelenir, güçlü olanlara odaklanılır.
 Esnek görünüm kontrolü – Çizgiler ve pivotlar gösterilebilir/gizlenebilir; gösterge isimleri tam, kısaltılmış veya gizli şekilde görüntülenebilir.
 Hafif ve hızlı – Maksimum mum, çizgi ve etiket sayısı sınırlanarak birden fazla enstrümanda aynı anda kullanılabilir.

Önerilen Pariteler ve Piyasalar

 Yatay / trend dışı pariteler için idealdir: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD gibi.
• Trend piyasalarında gizli diverjanslar, geri çekilmenin sonuna işaret edebilir.
Yatay piyasalarda normal diverjanslar dönüş noktalarını belirlemede etkilidir.

Alım-Satım Stratejisi (Sadece Referans İçindir)

Diverjans ani bir dönüşü garanti etmez.
Piyasa yapısı, formasyonlar, hacim ve trend filtreleriyle birlikte kullanılmalı; her zaman stop-loss ve pozisyon kontrolü uygulanmalıdır.

1) Olası Giriş Noktaları (Possible Entry Point)

Alım (Long):
• Şart A: Fiyat, Bollinger orta bandının üzerine yeni çıkmıştır ve ardışık iki mum bu çizginin üzerinde kapanmıştır.
• Şart B: Son 10 mum içinde boğa (Bullish) diverjans tespit edilmiştir.
• A + B birlikte gerçekleşirse, mevcut seviye potansiyel alım bölgesi olarak değerlendirilebilir (ek onay ve risk kontrolü gerekir).

Satım (Short):
• Şart A: Fiyat, Bollinger orta bandının altına inmiştir ve ardışık iki mum bu çizginin altında kapanmıştır.
• Şart B: Son 10 mum içinde ayı (Bearish) diverjans tespit edilmiştir.
• A + B birlikte gerçekleşirse, mevcut seviye potansiyel satım bölgesi olarak değerlendirilebilir.

İpucu: Bollinger bantlarının periyot ve sapmasını enstrümana ve zaman dilimine göre ayarlayın.
Bu yaklaşım, diverjans analizi ile ortalama dönüş (mean reversion) mantığını birleştirir.

2) Çoklu Zaman Dilimi Uyum

• İşlem zaman diliminin (örneğin M15/H1) yanı sıra, üst zaman diliminde aynı yönde diverjans olup olmadığını kontrol edin.
• showlimit değerini 2–3 olarak ayarlamak, tek göstergeli rastgele sinyalleri filtreler.

3) Risk Yönetimi

• Stop-loss’u son pivotun dışına veya sabit bir pip mesafesine yerleştirin.
• Pozisyon boyutunu sıkı kontrol edin; yüksek volatilite dönemlerinde yalnızca diverjanslara göre işlem yapmayın.

Çalışma Prensibi (Özet)

  1. Pivot tespiti: prd periyoduna göre fiyatın tepe ve dip noktalarını belirler (kapanış, yüksek, düşük veya ağırlıklı fiyat seçilebilir).

  2. Çoklu gösterge hesaplaması: MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF, MFI aynı anda hesaplanır.

  3. Diverjans tespiti: Fiyat ve göstergeler arasındaki yön farklılıklarını belirler.

  4. Filtreleme: showlimit değerinin altındaki zayıf sinyaller gizlenir.

  5. Görselleştirme: Etiketler göstergelerin kısaltmalarını ve sinyal sayısını gösterir; çizgi türü, kalınlığı ve rengi ayarlanabilir.

Ana Parametreler ve Görünüm Ayarları

 Tespit modu: searchdiv = Regular / Hidden / R_H (her ikisi)
 Fiyat kaynağı: source (Kapanış / Yüksek / Düşük / Tipik / Ağırlıklı vb.)
 Eşik değeri: showlimit (minimum 2–3 önerilir)
 Sınırlamalar: maxbars (mum sayısı) / maxpp (pivot sayısı)
 Görünüm: showlines (çizgiler) / showpivot (pivotlar) / showindis (etiket) / shownum (sayı) / showlast (yalnızca sonuncu)
 Stil:
- Regular/Hidden çizgi stili ve kalınlığı: reg_div_l_style / hid_div_l_style / reg_div_l_width / hid_div_l_width
- Renkler: Boğa/Bearish Regular ve Hidden türleri ayrı ayarlanabilir.
 Ekstra: Her gösterge ( calcmacd , calcrsi vb.) ayrı ayrı etkinleştirilebilir.

Uyumluluk ve Destek

 Platform: MetaTrader 5 (Build 3200+ önerilir)
 Enstrümanlar: tüm zaman dilimleri ve piyasalar (Forex, metaller, endeksler, kripto paralar vb.)
 Destek: Ürün sayfasında belirtilen iletişim kanalları üzerinden (önce demo hesapta test edin)

Yasal Uyarı

Bu araç yalnızca analitik bir yardımcı olarak tasarlanmıştır.
Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo ortamında test edin ve uygun risk yönetimi uygulayın.


