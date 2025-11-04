MT4 Professional Copy Trading System

MT4 Professional Copy Trading System, fon yöneticileri, sinyal sağlayıcılar ve profesyonel yatırımcılar için tasarlanmış güvenilir bir çoklu hesap işlem kopyalama sistemidir.

Ana (master) hesap ile alıcı (receiver) hesaplar arasında işlemleri gerçek zamanlı olarak senkronize eder; hassas risk kontrolü, esnek lot yönetimi ve gelişmiş koruma özellikleri sunar.

Kurumsal düzeyde doğrulukla tasarlanmış olup, birden fazla broker arasında hızlı, istikrarlı ve güvenli işlem yürütmesi sağlar.

Genel Bakış

MT4 Professional Copy Trading System, birden fazla hesap arasında kesintisiz işlem kopyalama imkanı sağlar.

Her emir eylemi — açma, değiştirme, kapatma — ana hesaptan bir veya birden fazla alıcı hesaba gerçek zamanlı olarak aktarılır, böylece tüm yönetilen hesaplarda tutarlı performans elde edilir.

Sistem, hem yerel hem de uzak kopyalamayı destekler; özelleştirilebilir filtreler, sembol eşleştirme (symbol mapping) ve gelişmiş sermaye koruma katmanları sunar.

Yatırım portföyleri yöneten, ticaret sinyalleri dağıtan veya birden fazla terminal kullanan profesyoneller için mükemmel kontrol ve hassas yürütme sağlar.

Temel Özellikler

Anlık işlem kopyalama – Emir açma, değiştirme ve kapatma işlemleri gerçek zamanlı olarak kopyalanır.

Esnek lot yönetimi – Sabit lot, bakiye oranı, özsermaye oranı veya çarpan (multiplier) modu seçenekleri.

Sermaye ve çekilme (drawdown) koruması – Aşırı kayıpları önlemek için yerleşik güvenlik mekanizmaları.

Sepet (Basket) yönetimi – Birden fazla işlemi ortak TP/SL veya breakeven mantığıyla gruplayabilir.

Akıllı sembol eşleştirme – Brokerlar arasındaki önek/sonek farklarını otomatik olarak algılar.

Düşük gecikmeli çekirdek – VPS veya yüksek frekanslı ortamlarda optimize edilmiş senkronizasyon.

Kendi kendine kopyalama modu (Self-Copier) – Aynı hesap içinde farklı semboller arasında işlem kopyalar.

Özel yorum ve magic number filtreleri – Kopyalanan pozisyonların takibini ve kontrolünü kolaylaştırır.

Heartbeat ve “yetim emir” (orphan order) algılama – Sistem kararlılığını korur ve senkronizasyon hatalarını önler.

Risk Kontrolü ve Koruma

Her modül, bağımsız güvenlik mekanizmaları içerir:

Bakiye, özsermaye veya çekilme oranına dayalı hesap düzeyinde stop-out.

Günlük zarar limiti ve kâr hedefi belirleme.

Sanal TP/SL (broker’a görünmez).

Risk eşiği aşıldığında tüm emirleri kapatma (“Close-All”) işlevi.

Kritik durumlar sonrası otomatik duraklatma ve yeniden başlatma mantığı.

Bu koruma önlemleri, profesyonel sermaye yönetimi ve uzun vadeli otomatik operasyonlar için uygundur.

Kopyalama Mantığı

Sistem, MT4 için optimize edilmiş olay tabanlı (event-driven) dosya senkronizasyon kanalını kullanır.

Ana terminal, işlem sinyallerini minimum gecikmeyle kaydeder; alıcı terminaller ise bu sinyalleri izleyip tanımlı kurallara göre kopyalar.

Ana dahili modüller:

Signal File Engine

Mapping Handler

Equity Monitor

Execution Queue

Modüler yapı sayesinde terminal yeniden başlatılsa veya farklı VPS ortamlarında çalışsa bile istikrarlı bir şekilde çalışır.

Yapılandırma Örneği

Ana Hesap (Gönderici):

InpMode = MODE_TRANSMITTER olarak ayarlayın.

Yorum formatı ve magic filter belirleyin (isteğe bağlı).

Alıcı Hesap (Receiver):

InpMode = MODE_RECEIVER olarak ayarlayın.

Ana hesap numarasını beyaz listeye ekleyin.

Lot ölçekleme ve özsermaye filtre parametrelerini ayarlayın.

Kendi kendine kopyalama (opsiyonel):

InpMode = MODE_SELF_COPIER olarak ayarlayın.

Örnek: EURUSD → GBPUSD kopyalama.

Performans ve Güvenilirlik

Birden fazla broker ortamını destekler (ECN, Standard, Cent).

4/5 basamaklı fiyatlar ve kesirli kotasyonlarla uyumlu.

VPS yeniden başlatıldığında senkronizasyon korunur.

Optimize edilmiş dosya girdi/çıktısı ve düşük CPU kullanımı.

Gerçek zamanlı log kaydı sayesinde kolay izleme ve denetim.

Sistem Gereksinimleri

Platform: MetaTrader 4 (build 1350 veya üzeri)

İşletim Sistemi: Windows 10/11, Windows Server 2019+

Önerilen: 1 GB RAM, düşük gecikmeli VPS

Expert Advisor destekleyen tüm brokerlarla uyumlu

Neden Bu Sistemi Seçmelisiniz

Kişisel kullanım için geliştirilen basit araçlardan farklı olarak, MT4 Professional Copy Trading System, kurumsal düzeyde işlem dağıtımı için tasarlanmıştır.

Tam kontrol, şeffaflık ve istikrar sağlar; kopyalanan her pozisyonun, ana stratejiyle aynı doğrulukla yürütülmesini garanti eder.

İster müşteri hesaplarını, ister ekipleri yönetin veya kendi çoklu hesap portföyünüzü kullanın, bu sistem yalnızca otomasyon değil, profesyonel güvenilirlik sunar.

Kurulum Özeti

EA’yı hem ana hem alıcı grafiklere ekleyin. Çalışma modu, magic number ve lot kurallarını yapılandırın. İşlemi başlatın – tüm emirler anında kopyalanacaktır. Performansı MT4 Journal veya Log üzerinden izleyin.

Sistem hafif, güvenli ve 24/7 VPS çalışması için hazırdır.