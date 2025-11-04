Professional Copy Trading System MT4

MT4 Professional Copy Trading System

MT4 Professional Copy Trading System, fon yöneticileri, sinyal sağlayıcılar ve profesyonel yatırımcılar için tasarlanmış güvenilir bir çoklu hesap işlem kopyalama sistemidir.
Ana (master) hesap ile alıcı (receiver) hesaplar arasında işlemleri gerçek zamanlı olarak senkronize eder; hassas risk kontrolü, esnek lot yönetimi ve gelişmiş koruma özellikleri sunar.
Kurumsal düzeyde doğrulukla tasarlanmış olup, birden fazla broker arasında hızlı, istikrarlı ve güvenli işlem yürütmesi sağlar.

Genel Bakış

MT4 Professional Copy Trading System, birden fazla hesap arasında kesintisiz işlem kopyalama imkanı sağlar.
Her emir eylemi — açma, değiştirme, kapatma — ana hesaptan bir veya birden fazla alıcı hesaba gerçek zamanlı olarak aktarılır, böylece tüm yönetilen hesaplarda tutarlı performans elde edilir.

Sistem, hem yerel hem de uzak kopyalamayı destekler; özelleştirilebilir filtreler, sembol eşleştirme (symbol mapping) ve gelişmiş sermaye koruma katmanları sunar.
Yatırım portföyleri yöneten, ticaret sinyalleri dağıtan veya birden fazla terminal kullanan profesyoneller için mükemmel kontrol ve hassas yürütme sağlar.

Temel Özellikler

  • Anlık işlem kopyalama – Emir açma, değiştirme ve kapatma işlemleri gerçek zamanlı olarak kopyalanır.

  • Esnek lot yönetimi – Sabit lot, bakiye oranı, özsermaye oranı veya çarpan (multiplier) modu seçenekleri.

  • Sermaye ve çekilme (drawdown) koruması – Aşırı kayıpları önlemek için yerleşik güvenlik mekanizmaları.

  • Sepet (Basket) yönetimi – Birden fazla işlemi ortak TP/SL veya breakeven mantığıyla gruplayabilir.

  • Akıllı sembol eşleştirme – Brokerlar arasındaki önek/sonek farklarını otomatik olarak algılar.

  • Düşük gecikmeli çekirdek – VPS veya yüksek frekanslı ortamlarda optimize edilmiş senkronizasyon.

  • Kendi kendine kopyalama modu (Self-Copier) – Aynı hesap içinde farklı semboller arasında işlem kopyalar.

  • Özel yorum ve magic number filtreleri – Kopyalanan pozisyonların takibini ve kontrolünü kolaylaştırır.

  • Heartbeat ve “yetim emir” (orphan order) algılama – Sistem kararlılığını korur ve senkronizasyon hatalarını önler.

Risk Kontrolü ve Koruma

Her modül, bağımsız güvenlik mekanizmaları içerir:

  • Bakiye, özsermaye veya çekilme oranına dayalı hesap düzeyinde stop-out.

  • Günlük zarar limiti ve kâr hedefi belirleme.

  • Sanal TP/SL (broker’a görünmez).

  • Risk eşiği aşıldığında tüm emirleri kapatma (“Close-All”) işlevi.

  • Kritik durumlar sonrası otomatik duraklatma ve yeniden başlatma mantığı.

Bu koruma önlemleri, profesyonel sermaye yönetimi ve uzun vadeli otomatik operasyonlar için uygundur.

Kopyalama Mantığı

Sistem, MT4 için optimize edilmiş olay tabanlı (event-driven) dosya senkronizasyon kanalını kullanır.
Ana terminal, işlem sinyallerini minimum gecikmeyle kaydeder; alıcı terminaller ise bu sinyalleri izleyip tanımlı kurallara göre kopyalar.

Ana dahili modüller:

  • Signal File Engine

  • Mapping Handler

  • Equity Monitor

  • Execution Queue

Modüler yapı sayesinde terminal yeniden başlatılsa veya farklı VPS ortamlarında çalışsa bile istikrarlı bir şekilde çalışır.

Yapılandırma Örneği

Ana Hesap (Gönderici):

  • InpMode = MODE_TRANSMITTER olarak ayarlayın.

  • Yorum formatı ve magic filter belirleyin (isteğe bağlı).

Alıcı Hesap (Receiver):

  • InpMode = MODE_RECEIVER olarak ayarlayın.

  • Ana hesap numarasını beyaz listeye ekleyin.

  • Lot ölçekleme ve özsermaye filtre parametrelerini ayarlayın.

Kendi kendine kopyalama (opsiyonel):

  • InpMode = MODE_SELF_COPIER olarak ayarlayın.

  • Örnek: EURUSD → GBPUSD kopyalama.

Performans ve Güvenilirlik

  • Birden fazla broker ortamını destekler (ECN, Standard, Cent).

  • 4/5 basamaklı fiyatlar ve kesirli kotasyonlarla uyumlu.

  • VPS yeniden başlatıldığında senkronizasyon korunur.

  • Optimize edilmiş dosya girdi/çıktısı ve düşük CPU kullanımı.

  • Gerçek zamanlı log kaydı sayesinde kolay izleme ve denetim.

Sistem Gereksinimleri

  • Platform: MetaTrader 4 (build 1350 veya üzeri)

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11, Windows Server 2019+

  • Önerilen: 1 GB RAM, düşük gecikmeli VPS

  • Expert Advisor destekleyen tüm brokerlarla uyumlu

Neden Bu Sistemi Seçmelisiniz

Kişisel kullanım için geliştirilen basit araçlardan farklı olarak, MT4 Professional Copy Trading System, kurumsal düzeyde işlem dağıtımı için tasarlanmıştır.
Tam kontrol, şeffaflık ve istikrar sağlar; kopyalanan her pozisyonun, ana stratejiyle aynı doğrulukla yürütülmesini garanti eder.

İster müşteri hesaplarını, ister ekipleri yönetin veya kendi çoklu hesap portföyünüzü kullanın, bu sistem yalnızca otomasyon değil, profesyonel güvenilirlik sunar.

Kurulum Özeti

  1. EA’yı hem ana hem alıcı grafiklere ekleyin.

  2. Çalışma modu, magic number ve lot kurallarını yapılandırın.

  3. İşlemi başlatın – tüm emirler anında kopyalanacaktır.

  4. Performansı MT4 Journal veya Log üzerinden izleyin.

Sistem hafif, güvenli ve 24/7 VPS çalışması için hazırdır.


Yazarın diğer ürünleri
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır. Bu sistem zirve veya dip noktaları tahmin etmeye çalışmaz. Aşağıdaki üç koşul aynı anda karşıl
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır. Bu sistem zirve veya dip noktaları tahmin etmeye çalışmaz. Aşağıdaki üç koşul aynı anda kar
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
Göstergeler
"Black Horse" göstergesinin amacı, fiyat hareketleri ile VWAP göstergesi arasındaki sapmaları belirlemektir. Potansiyel yanlış sapmaları filtrelemek ve yüksek kaliteli, doğru uyarıları göstermek için filtreleri kullanır. Ayı sapmaları, mumun üzerindeki kırmızı noktalarla gösterilirken, boğa sapmaları mumun altındaki yeşil noktalarla temsil edilir. Temel sapma filtresi, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve gözden geçirme dönemi içindeki önceki mumların fiyat hareketine odaklanmaktadır. Sapmalar, gö
UT BOT Advanced MT5
Shengzu Zhong
Göstergeler
Advanced UT BOT ALERTS for MT5 Profesyonel Çok Katmanlı Trend Tespit Sistemi | Geliştirilmiş UT BOT Motoru Yalnızca yüksek kaliteli göstergeler sunuyoruz. Advanced UT BOT , profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kararlı sinyal mantığı ve güvenli hesaplama yapısı sayesinde gecikme veya hatalı güncelleme olmaz. Geçmiş sinyalleri yeniden çizmez, değiştirmez veya silmez. Tüm BUY ve SELL sinyalleri mum kapanışı gerçekleştikten sonra oluşturulur ve sabitlenir. Canlı işlem sırasında repaint yoktur
Black Horse indicator
Shengzu Zhong
Göstergeler
"Black Horse" göstergesinin amacı, fiyat hareketleri ile VWAP göstergesi arasındaki sapmaları belirlemektir. Potansiyel yanlış sapmaları filtrelemek ve yüksek kaliteli, doğru uyarıları göstermek için filtreleri kullanır. Ayı sapmaları, mumun üzerindeki kırmızı noktalarla gösterilirken, boğa sapmaları mumun altındaki yeşil noktalarla temsil edilir. Temel sapma filtresi, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve gözden geçirme dönemi içindeki önceki mumların fiyat hareketine odaklanmaktadır. Sapmalar, gö
Super Signal Market Slayer
Shengzu Zhong
Göstergeler
Super Signal Market Slayer Repaint Yok | Süper Hassas | Çoklu Piyasa Yapay Zekâ Sinyali Kaç kez mükemmel giriş noktasını kaçırdığınız için pişman oldunuz? Kaç kez grafiğe baktınız ama trendin gerçek yönünü göremediniz? İşte bu yüzden Market Slayer geliştirildi. Neden Market Slayer? Repaint Yok — Görünen sinyal kaybolmaz. Yüksek Doğruluk — Birçok piyasada test edildi; özellikle Altın (M5/M15) zaman diliminde olağanüstü performans. Çoklu Varlık Uyumu — Altın, Forex, Endeksler,
Super Signal Market Slayer MT4
Shengzu Zhong
Göstergeler
Super Signal Market Slayer   Repaint Yok | Süper Hassas | Çoklu Piyasa Yapay Zekâ Sinyali Kaç kez mükemmel giriş noktasını kaçırdığınız için pişman oldunuz? Kaç kez grafiğe baktınız ama trendin gerçek yönünü göremediniz? İşte bu yüzden   Market Slayer   geliştirildi.   Neden Market Slayer?   Repaint Yok   — Görünen sinyal kaybolmaz.   Yüksek Doğruluk   — Birçok piyasada test edildi; özellikle   Altın (M5/M15)   zaman diliminde olağanüstü performans.   Çoklu Varlık Uyumu   —
Multiple Divergence Detection System for MT4
Shengzu Zhong
Göstergeler
Multiple Divergence Detection System for MT4 Çoklu Gösterge Diverjans Tespit ve Görselleştirme Sistemi (Regular / Hidden, 10 gösterge kaynağı, hafif ve verimli) Temel Özellikler •   Tüm sinyaller tek grafikte   – Fiyat ile göstergeler arasındaki   normal (Regular)   ve   gizli (Hidden)   uyumsuzlukları otomatik olarak tespit eder ve çizgilerle net biçimde gösterir. •   Çoklu kaynak analizi   – MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI destekler. Minimu
UT BOT Advanced MT4
Shengzu Zhong
Göstergeler
Advanced UT BOT ALERTS for MT4 Profesyonel Çok Katmanlı Trend Tespit Sistemi | Geliştirilmiş UT BOT Motoru Yalnızca yüksek kaliteli göstergeler sunuyoruz. Advanced UT BOT , profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kararlı sinyal mantığı ve güvenli hesaplama yapısı sayesinde gecikme veya hatalı güncelleme olmaz. Geçmiş sinyalleri yeniden çizmez, değiştirmez veya silmez. Tüm BUY ve SELL sinyalleri mum kapanışı gerçekleştikten sonra oluşturulur ve sabitlenir. Canlı işlem sırasında repaint yoktur
Multiple Divergence Detection System for MT5
Shengzu Zhong
Göstergeler
Multiple Divergence Detection System for MT5 Çoklu Gösterge Diverjans Tespit ve Görselleştirme Sistemi (Regular / Hidden, 10 gösterge kaynağı, hafif ve verimli) Temel Özellikler •   Tüm sinyaller tek grafikte   – Fiyat ile göstergeler arasındaki   normal (Regular)   ve   gizli (Hidden)   uyumsuzlukları otomatik olarak tespit eder ve çizgilerle net biçimde gösterir. •   Çoklu kaynak analizi   – MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI destekler. Minimu
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt