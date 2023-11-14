Black Horse indicator

"Black Horse" göstergesinin amacı, fiyat hareketleri ile VWAP göstergesi arasındaki sapmaları belirlemektir. Potansiyel yanlış sapmaları filtrelemek ve yüksek kaliteli, doğru uyarıları göstermek için filtreleri kullanır.

Ayı sapmaları, mumun üzerindeki kırmızı noktalarla gösterilirken, boğa sapmaları mumun altındaki yeşil noktalarla temsil edilir.

Temel sapma filtresi, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve gözden geçirme dönemi içindeki önceki mumların fiyat hareketine odaklanmaktadır. Sapmalar, gözden geçirme dönemi içindeki fiyat hareketinin yeterince keskin olması ve ATR çarpanı ile ATR'nin çarpımını aşması durumunda belirlenir.

Hesaplama özelliklerinden dolayı, daha yüksek zaman dilimleriyle çalışırken ATR çarpanı ve gözden geçirme dönemi için daha düşük değerler belirlemek tavsiye edilir. Daha yüksek zaman dilimlerinde, fiyat hareketlerinin daha düzleştirildiği 15 dakikalık grafik gibi, keskin fiyat dalgalanmaları daha az sıklıkta meydana gelir ve genellikle daha az mum içinde sınırlıdır, düşük zaman dilimlerine göre. Daha düşük volatiliteye sahip hisse senetleri,HSBC veya BAC gibi, daha düşük ATR çarpanları ve kısa gözden geçirme dönemleri kullanmalıdır.

"Görsel Ayarlar" bölümünde, VWAP çizgisinin rengini değiştirme, sıralı VWAP renklerini gösterme, sapma sinyallerinin boyutunu ayarlama ve VWAP çizgisini gösterme veya gizleme seçeneğiniz bulunmaktadır.
Önerilen ürünler
About
Tatiana Savkevych
Göstergeler
About - Forex indicator. This trend indicator is used to determine the current trend in price movement, making it clear in which direction it is better to open a position: buy or sell. The About trend indicator is displayed on the chart and moves in parallel with the price. The Forex About trend indicator allows you to determine in time a change in the direction of price movement, thereby minimizing the likelihood of capital loss. In trading practice, various combinations of About and other ind
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Göstergeler
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
SFO Trend Racer
Tevin Marshall
5 (1)
Göstergeler
SFO Trend Racer system is a trend indicator created by the CEO and Founder of " Simple Forex Options ", Tevin Marshall . It serves 6 different functions all in one. It shows the trader the entry signals as well as exit signals, whether it is a take profit or a stop loss. It also uses trend filters and signal confirmations so that the trader is able to make the most logically fit decision. Trend Racer uses various filters and specific settings from a plethora of indicators. The beauty in this ind
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Göstergeler
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
Göstergeler
Pyro Trend is a new product that allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend or flat). The indicator is applicable for any data and periods. The middle of the trend wave, as well as the edges, are places of special heat and market behavior; when writing the indicator, an attempt was made to implement precisely finding the middle. Pyro Trend is a trend indicator that uses an original calculation algorithm. This indicator paints arrows in different colors depending on the
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
Göstergeler
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Göstergeler
Gösterge, H.M.Gartley'in ("Borsadaki Kârlar", 1935г) gelişmelerine göre harmonik kalıpları (XABCD) tanımlar. Perspektif projeksiyonunda D noktasını bir nokta olarak yansıtır (ayarlarda ProjectionD_Mode = true değerini belirtin). Yeniden çizilmez. Çalışma zaman dilimine ait bir çubuk kapandığında, eğer belirlenen formasyon noktası Patterns_Fractal_Bars çubukları sırasında hareket etmediyse grafikte (beklenen fiyat hareketi yönünde) bir ok belirir. Bu andan itibaren ok kalıcı olarak grafikte ka
Ezy Option Signal
Nirundorn Promphao
Göstergeler
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Göstergeler
Indicator for determining flat and trend. If the price is below any of the two histograms and two lines (red and blue), this is a sell zone. When purchasing this version of the indicator, MT5 version for one real and one demo account - as a gift (to receive, write me a private message)! If the price is above any of the two histograms and two lines (red and blue), this is a buy zone. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/70409 If the price is between two lines or in the zone of
Dr Trend
Vitalii Zakharuk
Göstergeler
Dr Trend is a trend indicator for the MetaTrader 4 trading platform. This indicator allows you to find the most likely trend reversal points. You won’t find a proprietary indicator like this anywhere else. A simple but effective system for determining the Forex trend. From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool. Works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies. Are you already tired of constant ups and downs? You shouldn’t fall victim to unstable m
OverBought OverSold Average Level Dashboard
Pearly Gianan
Göstergeler
This is  a dashboard indicator that displays the Average Level of each selected currency pairs that filters and gives us a signal for overbought (>=90%) or if price at extreme peak above 90, and/or oversold (<=10%) or if price at extreme peak below 10. The calculation is using Relative Strength Index default periods (2 & 9) applied to three different higher time frames H4,D1,&W1. This won't change or altered even if you change symbol or switch to lower time frames or even in monthly and year
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Free Lotus
Christophe Godart
Göstergeler
Due to the huge success of the limited free version, the now low priced LOTUS version will continue being updated in the future. Optimal for Binary Options and Forex. For beginners and intermediates. Lotus is 100% non repaint. The strategy is based on 4 ADX parameters, including pivot points and candle patterns.  It is recommendable to combine the arrow with an moving average, Elliot waves indicator or Parabolic SAR. The main goal was to  keep it as simple as possible ! No useless oscillators.
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Göstergeler
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
MetaCOT 2 COT Index MT4
Vasiliy Sokolov
3 (2)
Göstergeler
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Night Ghost - İkili opsiyonlar için ok göstergesi. Bu, gelecekte sizin için güvenilir bir yardımcıdır! - Grafikte yeniden çizim yok -Tüm döviz çiftlerinde harika çalışıyor! -%90'a varan gösterge doğruluğu (Özellikle geceleri) -Uzun süre kurulum yapmaya gerek yok (İkili Opsiyonlar için mükemmel kurulum) - Geç olmayan sinyaller - Mevcut mum üzerinde bir sinyalin görünümü -M1 dönemi için mükemmel (Artık Yok!) - Göz dostu mum rengi (Kırmızı ve Mavi) -Yüklü Uyarı Onunla çalışmak: - Mavi
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Göstergeler
Basic Support and Resistance Göstergimiz, teknik analizinizi artırmak için ihtiyacınız olan çözümdür.Bu gösterge, destek ve direnç seviyelerini grafikte yansıtmanıza olanak tanır/ MT5 sürümü Özellikler Fibonacci seviyelerinin entegrasyonu: Fibonacci seviyelerini destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra görüntüleme seçeneğiyle, göstergemiz size piyasa davranışı ve olası tersine dönme alanları hakkında daha derin bir fikir verir. Performans Optimizasyonu: Genişletilmiş satırları yalnızca her ç
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Sarangani Venom
Sherwin Dennis Tava Ruiz
Göstergeler
sarangani venom is 100% profitable, easy to use indicator, a chart without indicator is stressful and will lead you to many losses, this indicator is pleasing to the eye that will gives you more confident to trade when there is signal, your computer will gives sound and the spider will animate, it can be used to all time frame and to all currency, you have many options, when the candlestick touches to upper line it is buy, when it touches to lower line it is sell, when the rope is pull to buy ar
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Göstergeler
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
RSI Divergence Finder
Segundo Calvo Munoz
Göstergeler
RSI Divergence Finder Indicator will help you to find Classic Divergences between your typical RSI values and the Chart Prices as potential points of actual Trend Reversion or Pull Backs to increase your positions as per the current Trend. In some computer/VPS with old microprocessors or low RAM size, when you launch this Indicator (attach it, change settings, reset or even timeframe change) as it analyze the Chart to avoid refreshing what is not changing, it is possible to experience a bit of l
Dashboard Multi Currency MTF Stochastic
Anon Candra N
Göstergeler
Bu işlem aracıyla aynı anda 15 piyasayı tarayabilirsiniz. Karşınızda yeni ticaret göstergesi 2024: ️ Kontrol Paneli Çoklu Para Birimi Çoklu Zaman Çerçevesi Stokastik. Bu ticaret aracını oluşturmamın en az iki nedeni var: Öncelikle tek piyasayı gözlemlemekten sıkıldım. İkincisi, başka bir pazara giriş anını kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden aynı zamanda diğer piyasa koşullarını da bilmek istiyorum. Bu nedenle birden fazla piyasanın koşullarını aynı anda tarayabilecek bir tarayıcıya ihtiyac
MOM Standard and Hidden Divergences
Christopher Kryza
Göstergeler
The Momentum Standard/Hidden Divergence indicator will plot the momentum, and will also identify and plot standard (regular) divergences between the indicator and the price action, OR it can be set to identify and plot hidden (reverse) divergences between the indicator and the price action. The divergences themselves are implemented as lines (default green for bullish divergence and red for bearish divergence) drawn in the indicator pane. If activated via the Inputs dialog, alerts will be genera
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Göstergeler
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Göstergeler
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
First Dawn
Innovicient Limited
Göstergeler
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The  First Dawn   helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks and
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Göstergeler
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Modified TTM Squeeze Indicator
Libertas LLC
Göstergeler
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." Modified TTM Squeeze Indicator is a modifica
Gann Square of 9
Olga Borovskaia
5 (1)
Göstergeler
The only one of its kind square 9 indicator that corresponds to the real situation on Gannzilla! The indicator calculates price levels by Square 9 and dates by Square 9.  All price and time levels are 100% consistent with the location on Square 9 (Gannzila). This tool will be a great solution for determining the price and time levels using the methods of the legendary trader William Delbert Gann.
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Göstergeler
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
High Degree Swing angles MT4
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Core Principles Swing Angle Measurement   Swing angles are calculated by measuring the degree of price movement between swing highs and lows over time. Steeper angles (typically 45+ degrees) indicate stronger momentum and potentially more profitable trading opportunities. Traders use various timeframes to identify these patterns, from intraday charts to weekly swings. Momentum Confirmation   High degree swing angles often coincide with strong momentum indicators like RSI breakouts, volume spikes
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Göstergeler
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
Göstergeler
The indicator of the indicators. The Most Powerful Technique to Determine Forex Trend Strength in 2023. We have perfected Supreme Commander that it calculates an average of the selected indicators (up to 16) and the selected timeframe (all) with the result of a single trend that indicates the potential of buying and selling.  It includes the following indicators: Accelerator/Decelerator oscillator Average Directional Movement Index Awesome oscillator; Bulls and Bears  Commodity Channel Index; De
Trend Symbol One Click Currency Correlations
Senmune Toyokawa
2 (1)
Göstergeler
Currency Strength Meter 1:Correctly identifying trends in foreign exchange investments is critical. 2:TrendSymbolOneClick quickly detects and displays trends that have just begun and those that have already been in place for an extended period of time. 3:There is also a USD JPY EUR GBP AUD NZD strength function. 4:Volatility allows you to know exactly when there is a major market move. 5:You can save time in your market analysis by using Trend Symbol One Click. 6:Analysis available from 1 minut
Opening Range Breakout with targets
AK Capital Markets Limited
Göstergeler
Offer 249 down from 350 for the next 3 copies. then back to 350 $ Are you tired of using outdated indicators that leave you guessing where to set your profit targets? Look no further than the AK CAP Opening Range Breakout Indicator. This powerful tool is backed by a US patent and has already helped countless traders pass funded challenges like FTMO. We use it daily on our prop traders and internal funds, and now it's available to you as well. The calculation behind the indicator is incredibly a
FX Market Dashboard
Chantal Sala
Göstergeler
Fx Market Dashboard is a very innovative tool that features very professional graphics. Simplifying the reading of the market has always been our prerogative and we believe that with this tool everyone can better understand the market. This tool is mainly concerned with giving us a clear view of what are the strongest and weakest currencies, through this information we can begin to better understand where the market puts money or takes away money. The reading of the percentage logic serves to h
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada kritik bir giriş sinyali sağlar. Gösterge, belirli bir yönde güçlenen momentumu sürekli tarar ve büyük bir hareket başlamadan hemen önce doğru giriş sinyalini verir.  Çoklu sembol ve çoklu zaman dilimi tarayıcıyı buradan edinin - ACB Breakout Arrows MT4 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak sağlar. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini takip eden MTF Ta
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Göstergeler
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (25)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret deneyimine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen   Quantum Breakout PRO   , yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna dayalı olara
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Abiroid Scanner NRTR
Abir Pathak
Göstergeler
Detailed blog post with screenshots here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762513 Features: This scanner will show: NRTR Basket Trading Trend direction Last NRTR Switch (breakout) - number of bars and if it was a high volume bar How many bars has the SR stayed steady for When price last entered an NRTR shadow When price bounced off the NRTR shadow back inside NRTR Explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762509 Basket Trading If you like to basket trade, then you can set multiple scann
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Göstergeler
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Yazarın diğer ürünleri
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
Göstergeler
"Black Horse" göstergesinin amacı, fiyat hareketleri ile VWAP göstergesi arasındaki sapmaları belirlemektir. Potansiyel yanlış sapmaları filtrelemek ve yüksek kaliteli, doğru uyarıları göstermek için filtreleri kullanır. Ayı sapmaları, mumun üzerindeki kırmızı noktalarla gösterilirken, boğa sapmaları mumun altındaki yeşil noktalarla temsil edilir. Temel sapma filtresi, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve gözden geçirme dönemi içindeki önceki mumların fiyat hareketine odaklanmaktadır. Sapmalar, gö
Follow the Market trends
Shengzu Zhong
Göstergeler
Her 5 kopya satıldıktan sonra fiyat 30 dolar artacak. Ana gösterge genel piyasa eğilimini belirlemeyi amaçlar. Parlak ve koyu renklerin kullanıldığı renk sistemiyse güçlü ve zayıf piyasa koşullarını belirlemeye çalışır.   Bana göre, bu gösterge eşsizdir; piyasa hareketlenmeye başladığında olağanüstü iyi çalışır.   Daha iyi sonuçlar için göstergeyi 1 saat, 4 saat veya günlük gibi daha uzun bir zaman diliminde kullanmayı tercih ediyorsanız, lütfen öyle yapın.   Renk yeşile döndüğünde alım fırsatı
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
Göstergeler
Super Signal– Skyblade Edition (No Repaint) — Aradığınız yüksek doğruluklu giriş motoru burada! Forex, altın, endeksler veya kripto piyasalarında istikrarlı kazanç sağlayanlar   çok işlem yapanlar değil , doğru zamanda işleme girenlerdir. Eğer aşağıdaki özelliklere sahip bir araç arıyorsanız: Repaint yapmaz Yüksek doğruluk oranı Trende uyumlu Tüm enstrüman ve zaman dilimleriyle uyumlu Yüksek kazanma oranı ve düşük gürültü O halde   Super Signal (No Repaint)   tam da sizin için gel
Follow the trends
Shengzu Zhong
Göstergeler
Her 5 kopya satıldıktan sonra fiyat 30 dolar artacak. Ana gösterge genel piyasa eğilimini belirlemeyi amaçlar. Parlak ve koyu renklerin kullanıldığı renk sistemiyse güçlü ve zayıf piyasa koşullarını belirlemeye çalışır. Bana göre, bu gösterge eşsizdir; piyasa hareketlenmeye başladığında olağanüstü iyi çalışır. Daha iyi sonuçlar için göstergeyi 1 saat, 4 saat veya günlük gibi daha uzun bir zaman diliminde kullanmayı tercih ediyorsanız, lütfen öyle yapın. Renk yeşile döndüğünde alım fırsatı ol
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
Göstergeler
Super Signal– Skyblade Edition (No Repaint) — Aradığınız yüksek doğruluklu giriş motoru burada! Forex, altın, endeksler veya kripto piyasalarında istikrarlı kazanç sağlayanlar çok işlem yapanlar değil , doğru zamanda işleme girenlerdir. Eğer aşağıdaki özelliklere sahip bir araç arıyorsanız: Repaint yapmaz Yüksek doğruluk oranı Trende uyumlu Tüm enstrüman ve zaman dilimleriyle uyumlu Yüksek kazanma oranı ve düşük gürültü O halde Super Signal (No Repaint) tam da sizin için geliştiri
Filtrele:
deyuan1005
19
deyuan1005 2023.11.20 13:35 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt