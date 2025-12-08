Gold Sniper Promax v3

Genel Bakış (Overview) Gold Sniper Promax, gelişmiş bir Yapay Zeka (AI) motoru tarafından desteklenen yeni nesil bir otomatik ticaret sistemidir (Uzman Danışman). Statik göstergelere dayanan geleneksel robotların aksine, bu algoritma değişen piyasa koşullarına gerçek zamanlı olarak uyum sağlamak için dinamik piyasa analizi kullanır.

Gold Sniper Promax'ın temel felsefesi Sermaye Korumasıdır (Capital Preservation). Yüksek riskli kumar stratejileri yerine istikrarlı büyümeyi ve güvenliği ön planda tutan ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır. Sistem, nicelikten çok işlem kalitesine odaklanır.

Temel Özellikler (Key Features)

Yapay Zeka Destekli Giriş: Algoritma, piyasa verilerini işleyerek yüksek olasılıklı giriş noktalarını belirler ve piyasa gürültüsünü filtreler.

Önce Güvenlik: Bu sistem Martingale KULLANMAZ, Izgara (Grid) KULLANMAZ ve Maliyet Ortalaması (Averaging) KULLANMAZ . Drawdown (sermaye erimesi) biriktirmez.

Tek İşlem Mantığı: EA aynı anda sadece tek bir işlem açık tutar. Yeni bir işlem, yalnızca bir önceki kapatıldıktan sonra açılır; bu da sermayenizin asla aşırı riske maruz kalmamasını sağlar.

Akıllı Çıkış Stratejisi: Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için, EA kârı erkenden güvence altına almak adına Kısmi Kapanış (Partial Close) mekanizmasını ve fiyat lehinize hareket ettikçe kazançları korumak için dinamik İz Süren Stop (Trailing Stop) özelliğini kullanır.

Sabit Zarar Durdur (Stop Loss): Her işlemin en başından itibaren kesin bir Stop Loss seviyesi vardır.

Canlı Performans (Live Performance) Sistemin kararlılığını ve güvenilirliğini buradan doğrulayabilirsiniz: [MQL5 Sinyal Bağlantınızı Buraya Yapıştırın]

Tavsiyeler (Recommendations)

Sembol: XAUUSD (Altın).

Zaman Dilimi (Timeframe): H1 (En iyi trend analizi için önerilir).

Broker: ECN veya Düşük Spreadli (Low Spread) hesaplar şiddetle tavsiye edilir.

VPS: 7/24 kesintisiz çalışma için düşük gecikmeli bir VPS gereklidir.

Giriş Parametreleri (Input Parameters)

LotSize: Sabit işlem hacmi (AutoLot kapalıysa).

UseAutoLot: Bakiyeye dayalı AI otomatik lot hesaplamasını etkinleştirin.

RiskPerTrade: İşlem başına risk yüzdesi (Önerilen muhafazakar ayar: %1-2).

TrailingStop_Points: İz Süren Stop aktivasyonu için puan mesafesi.

PartialClose_Percentage: İlk hedefe ulaşıldığında kapatılacak lot yüzdesi.

AI_Sensitivity: AI giriş filtresinin hassasiyet ayarı.

Kurulum Talimatları