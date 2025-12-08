Gold Sniper Promax v3

Aperçu (Overview) Gold Sniper Promax est un système de trading automatisé (Expert Advisor) de nouvelle génération, propulsé par un moteur avancé d'Intelligence Artificielle (IA). Contrairement aux robots traditionnels qui reposent sur des indicateurs statiques, cet algorithme utilise une analyse dynamique du marché pour s'adapter aux conditions changeantes en temps réel.

La philosophie centrale de Gold Sniper Promax est la Préservation du Capital. Il est conçu pour les investisseurs sérieux qui privilégient une croissance stable et la sécurité plutôt que des stratégies de jeu à haut risque. Le système se concentre sur la qualité des transactions plutôt que sur la quantité.

Caractéristiques Principales (Key Features)

Entrée pilotée par l'IA : L'algorithme traite les données du marché pour identifier les points d'entrée à haute probabilité, en filtrant le bruit du marché.

La sécurité avant tout : Ce système n'utilise PAS de Martingale, PAS de Grille (Grid) et PAS de Moyenne à la baisse (Averaging) . Il n'accumule pas de drawdown.

Logique de trade unique : L'EA ne maintient qu' une seule position ouverte à la fois . Une nouvelle transaction n'est ouverte qu'après la clôture de la précédente, garantissant que votre capital n'est jamais surexposé.

Stratégie de sortie intelligente : Pour maximiser l'efficacité, l'EA utilise un mécanisme de Clôture Partielle (Partial Close) pour sécuriser les profits tôt, et un Trailing Stop dynamique pour protéger les gains lorsque le prix évolue en votre faveur.

Stop Loss fixe : Chaque transaction dispose d'un Stop Loss strict dès le début.

Performance en Direct (Live Performance) Vous pouvez vérifier la stabilité et la fiabilité du système ici : [Insérez votre lien MQL5 Signal ici]

Recommandations

Symbole : XAUUSD (Or).

Unité de temps (Timeframe) : H1 (Recommandé pour la meilleure analyse de tendance).

Courtier (Broker) : Les comptes ECN ou à faible spread (Low Spread) sont fortement recommandés.

VPS : Un VPS à faible latence est requis pour un fonctionnement autonome 24h/24 et 7j/7.

Paramètres d'Entrée (Input Parameters)

LotSize : Volume de lot fixe (si AutoLot est désactivé).

UseAutoLot : Activer le calcul automatique du lot basé sur le solde (IA).

RiskPerTrade : Pourcentage de risque par transaction (Réglage conservateur recommandé : 1-2%).

TrailingStop_Points : Distance en points pour l'activation du Trailing Stop.

PartialClose_Percentage : Pourcentage du lot à clôturer lorsque le premier objectif est atteint.

AI_Sensitivity : Ajustement de la sensibilité du filtre d'entrée de l'IA.

Instructions d'Installation