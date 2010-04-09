概要 (Overview) Gold Sniper Promax は、最先端の**人工知能（AI）**エンジンを搭載した次世代の自動売買システム（EA）です。静的なインジケーターのみに依存する従来のロボットとは異なり、このアルゴリズムは動的な市場分析を行い、リアルタイムで変化する相場状況に適応します。

Gold Sniper Promax の核心となる哲学は**「資金の保全」**です。ハイリスクなギャンブルのような戦略ではなく、着実な成長と安全性を最優先するシリアスな投資家のために設計されています。量より質を重視したトレードを行います。

主な機能 (Key Features)

AIによるエントリー判断: アルゴリズムが市場データを処理し、市場のノイズを除去して勝率の高いエントリーポイントを特定します。

安全性第一: 本システムは、 マーチンゲールなし、グリッドなし、ナンピン（買い下がり/売り上がり）なし です。含み損（ドローダウン）を積み上げることはありません .

単一ポジションロジック: EAは一度に 1つのポジションのみ を保有します。前のポジションが決済された後にのみ、次の新規エントリーを行うため、資金が過度なリスクに晒されることはありません。

スマートな決済戦略: 利益を最大化するため、 部分決済（Partial Close） 機能で早期に利益を確保し、価格が有利な方向に動くにつれて トレーリングストップ で利益を伸ばします。

固定ストップロス: 全てのエントリーに対し、最初から明確なストップロス（損切り）が設定されます。

リアル口座の運用成績 (Live Performance) システムの安定性と信頼性は、こちらで確認できます: [Place your MQL5 Signal Link Here]

(ここにMQL5シグナルのリンクを貼ってください) .

推奨設定 (Recommendations)

通貨ペア: XAUUSD (ゴールド)。

時間足: H1 (トレンド分析に最適です)。

ブローカー: ECN口座、または低スプレッド（Low Spread）口座を強く推奨します。

VPS: 24時間稼働させるため、低遅延のVPSが必要です。

パラメーター設定 (Input Parameters)

LotSize: 固定ロットサイズ（AutoLotがオフの場合）。

UseAutoLot: 口座残高に基づいたAIによる自動ロット計算を有効にします。

RiskPerTrade: 1トレードあたりのリスク％（推奨：1-2%の保守的な設定）。

TrailingStop_Points: トレーリングストップが発動するポイント幅。

PartialClose_Percentage: 最初の目標到達時に決済するロットの割合（％）。

AI_Sensitivity: AIエントリーフィルターの感度調整。

インストール手順