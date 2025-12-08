Gold Sniper Promax v3

Panoramica (Overview) Gold Sniper Promax è un sistema di trading automatizzato (Expert Advisor) di nuova generazione, guidato da un avanzato motore di Intelligenza Artificiale (IA). A differenza dei robot tradizionali che si basano su indicatori statici, questo algoritmo utilizza un'analisi dinamica del mercato per adattarsi alle mutevoli condizioni in tempo reale.

La filosofia centrale di Gold Sniper Promax è la Preservazione del Capitale. È progettato per investitori seri che danno priorità alla crescita stabile e alla sicurezza rispetto alle strategie di gioco d'azzardo ad alto rischio. Il sistema si concentra sulla qualità delle operazioni piuttosto che sulla quantità.

Caratteristiche Principali (Key Features)

Ingresso guidato dall'IA: L'algoritmo elabora i dati di mercato per identificare punti di ingresso ad alta probabilità, filtrando il rumore di mercato.

La sicurezza al primo posto: Questo sistema NON utilizza Martingala, NON utilizza Griglia (Grid) e NON utilizza Mediazione (Averaging) . Non accumula drawdown.

Logica a operazione singola: L'EA mantiene aperta solo un'operazione alla volta . Una nuova operazione viene aperta solo dopo la chiusura della precedente, garantendo che il capitale non sia mai sovraesposto.

Strategia di uscita intelligente: Per massimizzare l'efficienza, l'EA impiega un meccanismo di Chiusura Parziale per assicurare profitti in anticipo e un Trailing Stop dinamico per proteggere i guadagni man mano che il prezzo si muove a tuo favore.

Stop Loss Fisso: Ogni singola operazione ha uno Stop Loss rigoroso fin dall'inizio.

Performance in Tempo Reale (Live Performance) Puoi verificare la stabilità e l'affidabilità del sistema qui:

Raccomandazioni

Simbolo: XAUUSD (Oro).

Timeframe: H1 (Consigliato per la migliore analisi del trend).

Broker: I conti ECN o a basso spread (Low Spread) sono altamente raccomandati.

VPS: È necessario un VPS a bassa latenza per il funzionamento autonomo 24/7.

Parametri di Input (Input Parameters)

LotSize: Volume del lotto fisso (se AutoLot è disattivato).

UseAutoLot: Abilita il calcolo automatico del lotto basato sul saldo (IA).

RiskPerTrade: Percentuale di rischio per operazione (Impostazione conservativa consigliata: 1-2%).

TrailingStop_Points: Distanza in punti per l'attivazione del Trailing Stop.

PartialClose_Percentage: Percentuale del lotto da chiudere al raggiungimento del primo obiettivo.

AI_Sensitivity: Regolazione della sensibilità del filtro di ingresso dell'IA.

Istruzioni per l'installazione