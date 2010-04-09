Gold Sniper Promax v3

Übersicht (Overview) Gold Sniper Promax ist ein automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor) der nächsten Generation, angetrieben von einer fortschrittlichen Engine für Künstliche Intelligenz (KI). Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotern, die auf statischen Indikatoren basieren, nutzt dieser Algorithmus eine dynamische Marktanalyse, um sich in Echtzeit an wechselnde Bedingungen anzupassen.

Die Kernphilosophie von Gold Sniper Promax ist der Kapitalerhalt. Das System wurde für ernsthafte Investoren entwickelt, die stabiles Wachstum und Sicherheit über risikoreiche Strategien stellen. Der Fokus liegt auf Qualität statt Quantität der Trades.

Hauptmerkmale (Key Features)

  • KI-gesteuerter Einstieg: Der Algorithmus verarbeitet Marktdaten, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und Marktrauschen zu filtern.

  • Sicherheit an erster Stelle: Dieses System verwendet KEIN Martingale, KEIN Grid (Raster) und KEINE Durchschnittsbildung (Averaging). Es gibt keine Anhäufung von Drawdown.

  • Einzel-Trade-Logik: Der EA hält immer nur eine offene Position gleichzeitig. Ein neuer Trade wird erst eröffnet, nachdem der vorherige geschlossen wurde, sodass Ihr Kapital niemals übermäßig exponiert ist.

  • Intelligente Ausstiegsstrategie: Um die Effizienz zu maximieren, nutzt der EA einen Teilschließungs-Mechanismus (Partial Close), um Gewinne frühzeitig zu sichern, sowie einen dynamischen Trailing-Stop, um Profite zu schützen, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt.

  • Fester Stop Loss: Jeder einzelne Trade verfügt von Beginn an über einen festen Stop Loss.

Live-Performance (Echtzeit-Überwachung) Sie können die Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems hier überprüfen: [Fügen Sie hier Ihren MQL5-Signal-Link ein]

Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen (Timeframe): H1 (Empfohlen für beste Trendanalyse).

  • Broker: ECN-Konten oder Konten mit niedrigem Spread (Low Spread) werden dringend empfohlen.

  • VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz ist für den autonomen 24/7-Betrieb erforderlich.

Eingabeparameter (Input Parameters)

  • LotSize: Feste Lotgröße (wenn AutoLot deaktiviert ist).

  • UseAutoLot: Aktiviert die KI-basierte Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand.

  • RiskPerTrade: Risiko pro Trade in Prozent (Empfohlene konservative Einstellung: 1-2%).

  • TrailingStop_Points: Abstand in Punkten zur Aktivierung des Trailing-Stops.

  • PartialClose_Percentage: Prozentsatz des Lots, der beim ersten Ziel geschlossen wird.

  • AI_Sensitivity: Anpassung der Empfindlichkeit des KI-Eingangsfilters.

Installationsanleitung

  1. Öffnen Sie den XAUUSD-Chart.

  2. Ziehen Sie Gold Sniper Promax per Drag & Drop auf den Chart.

  3. Stellen Sie sicher, dass der Button "Algo Trading" (Autotrading) in Ihrem Terminal aktiviert ist.


