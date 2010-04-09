Gold Sniper Promax v3

Обзор Gold Sniper Promax — это автоматическая торговая система (советник) нового поколения, управляемая продвинутым алгоритмом Искусственного Интеллекта (ИИ). В отличие от традиционных советников, полагающихся на статические индикаторы, этот робот использует динамический анализ рынка для адаптации к изменяющимся условиям в реальном времени.

Главная философия Gold Sniper Promax — Сохранение Капитала. Советник разработан для серьезных инвесторов, которые ставят стабильность и безопасность выше рискованных стратегий. Система ориентирована на качество входов, а не на их количество.

Ключевые особенности

Вход на основе ИИ: Алгоритм обрабатывает рыночные данные для выявления точек входа с высокой вероятностью, отфильтровывая рыночный шум.

Безопасность превыше всего: В системе НЕТ Мартингейла, НЕТ Сетки (Grid) и НЕТ Усреднения . Советник не накапливает просадку.

Логика одной сделки: Советник открывает только одну сделку за раз . Новая позиция открывается только после закрытия предыдущей, что гарантирует защиту вашего депозита от чрезмерной нагрузки.

Умная стратегия выхода: Для максимизации эффективности используется механизм Частичного закрытия (Partial Close) для фиксации прибыли и динамический Трейлинг-стоп (Trailing Stop) для защиты дохода при движении цены в вашу пользу.

Фиксированный Stop Loss: Каждая сделка имеет жесткий Stop Loss с самого начала.

Мониторинг реального счета Вы можете проверить стабильность и надежность системы здесь: [Вставьте ссылку на Сигнал MQL5]

Рекомендации

Инструмент: XAUUSD (Золото).

Таймфрейм: H1 (Рекомендуется для лучшего анализа тренда).

Брокер: Настоятельно рекомендуются счета ECN или с низким спредом (Low Spread).

VPS: Для круглосуточной работы требуется VPS с низкой задержкой.

Входные параметры

LotSize: Фиксированный объем лота (если авто-лот выключен).

UseAutoLot: Включить расчет лота на основе ИИ исходя из баланса.

RiskPerTrade: Процент риска на сделку (Рекомендуемая консервативная настройка: 1-2%).

TrailingStop_Points: Расстояние для активации трейлинг-стопа.

PartialClose_Percentage: Процент закрытия лота при достижении первой цели.

AI_Sensitivity: Настройка чувствительности фильтра входов ИИ.

Инструкция по установке