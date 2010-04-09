Gold Sniper Promax v3
- Эксперты
- Duy Linh Tran
- Версия: 3.30
Обзор Gold Sniper Promax — это автоматическая торговая система (советник) нового поколения, управляемая продвинутым алгоритмом Искусственного Интеллекта (ИИ). В отличие от традиционных советников, полагающихся на статические индикаторы, этот робот использует динамический анализ рынка для адаптации к изменяющимся условиям в реальном времени.
Главная философия Gold Sniper Promax — Сохранение Капитала. Советник разработан для серьезных инвесторов, которые ставят стабильность и безопасность выше рискованных стратегий. Система ориентирована на качество входов, а не на их количество.
Ключевые особенности
Вход на основе ИИ: Алгоритм обрабатывает рыночные данные для выявления точек входа с высокой вероятностью, отфильтровывая рыночный шум.
Безопасность превыше всего: В системе НЕТ Мартингейла, НЕТ Сетки (Grid) и НЕТ Усреднения. Советник не накапливает просадку.
Логика одной сделки: Советник открывает только одну сделку за раз. Новая позиция открывается только после закрытия предыдущей, что гарантирует защиту вашего депозита от чрезмерной нагрузки.
Умная стратегия выхода: Для максимизации эффективности используется механизм Частичного закрытия (Partial Close) для фиксации прибыли и динамический Трейлинг-стоп (Trailing Stop) для защиты дохода при движении цены в вашу пользу.
Фиксированный Stop Loss: Каждая сделка имеет жесткий Stop Loss с самого начала.
Мониторинг реального счета Вы можете проверить стабильность и надежность системы здесь:
Рекомендации
Инструмент: XAUUSD (Золото).
Таймфрейм: H1 (Рекомендуется для лучшего анализа тренда).
Брокер: Настоятельно рекомендуются счета ECN или с низким спредом (Low Spread).
VPS: Для круглосуточной работы требуется VPS с низкой задержкой.
Входные параметры
LotSize: Фиксированный объем лота (если авто-лот выключен).
UseAutoLot: Включить расчет лота на основе ИИ исходя из баланса.
RiskPerTrade: Процент риска на сделку (Рекомендуемая консервативная настройка: 1-2%).
TrailingStop_Points: Расстояние для активации трейлинг-стопа.
PartialClose_Percentage: Процент закрытия лота при достижении первой цели.
AI_Sensitivity: Настройка чувствительности фильтра входов ИИ.
Инструкция по установке
Откройте график XAUUSD.
Перетащите Gold Sniper Promax на график.
Убедитесь, что кнопка "Algo Trading" (Авто-торговля) включена в терминале.