Gold Sniper Promax v3

Обзор Gold Sniper Promax — это автоматическая торговая система (советник) нового поколения, управляемая продвинутым алгоритмом Искусственного Интеллекта (ИИ). В отличие от традиционных советников, полагающихся на статические индикаторы, этот робот использует динамический анализ рынка для адаптации к изменяющимся условиям в реальном времени.

Главная философия Gold Sniper Promax — Сохранение Капитала. Советник разработан для серьезных инвесторов, которые ставят стабильность и безопасность выше рискованных стратегий. Система ориентирована на качество входов, а не на их количество.

Ключевые особенности

  • Вход на основе ИИ: Алгоритм обрабатывает рыночные данные для выявления точек входа с высокой вероятностью, отфильтровывая рыночный шум.

  • Безопасность превыше всего: В системе НЕТ Мартингейла, НЕТ Сетки (Grid) и НЕТ Усреднения. Советник не накапливает просадку.

  • Логика одной сделки: Советник открывает только одну сделку за раз. Новая позиция открывается только после закрытия предыдущей, что гарантирует защиту вашего депозита от чрезмерной нагрузки.

  • Умная стратегия выхода: Для максимизации эффективности используется механизм Частичного закрытия (Partial Close) для фиксации прибыли и динамический Трейлинг-стоп (Trailing Stop) для защиты дохода при движении цены в вашу пользу.

  • Фиксированный Stop Loss: Каждая сделка имеет жесткий Stop Loss с самого начала.

Мониторинг реального счета Вы можете проверить стабильность и надежность системы здесь: [Вставьте ссылку на Сигнал MQL5]

Рекомендации

  • Инструмент: XAUUSD (Золото).

  • Таймфрейм: H1 (Рекомендуется для лучшего анализа тренда).

  • Брокер: Настоятельно рекомендуются счета ECN или с низким спредом (Low Spread).

  • VPS: Для круглосуточной работы требуется VPS с низкой задержкой.

Входные параметры

  • LotSize: Фиксированный объем лота (если авто-лот выключен).

  • UseAutoLot: Включить расчет лота на основе ИИ исходя из баланса.

  • RiskPerTrade: Процент риска на сделку (Рекомендуемая консервативная настройка: 1-2%).

  • TrailingStop_Points: Расстояние для активации трейлинг-стопа.

  • PartialClose_Percentage: Процент закрытия лота при достижении первой цели.

  • AI_Sensitivity: Настройка чувствительности фильтра входов ИИ.

Инструкция по установке

  1. Откройте график XAUUSD.

  2. Перетащите Gold Sniper Promax на график.

  3. Убедитесь, что кнопка "Algo Trading" (Авто-торговля) включена в терминале.


