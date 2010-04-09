Gold Sniper Promax v3

Resumen (Overview) Gold Sniper Promax es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) de última generación, impulsado por un avanzado motor de Inteligencia Artificial (IA). A diferencia de los robots tradicionales que dependen de indicadores estáticos, este algoritmo utiliza un análisis dinámico del mercado para adaptarse a las condiciones cambiantes en tiempo real.

La filosofía central de Gold Sniper Promax es la Preservación del Capital. Está diseñado para inversores serios que priorizan el crecimiento estable y la seguridad sobre las estrategias de alto riesgo. El sistema se enfoca en la calidad de las operaciones, no en la cantidad.

Características Principales (Key Features)

Entrada impulsada por IA: El algoritmo procesa datos del mercado para identificar puntos de entrada de alta probabilidad, filtrando el ruido del mercado.

Seguridad ante todo: Este sistema NO utiliza Martingala, NO utiliza Grid (Rejilla) y NO utiliza Promedios . No acumula drawdown (flotante negativo).

Lógica de operación única: El EA abre solo una operación a la vez . Una nueva operación se abre solo después de que la anterior se haya cerrado, asegurando que su capital nunca esté sobreexpuesto.

Estrategia de salida inteligente: Para maximizar la eficiencia, el EA emplea un mecanismo de Cierre Parcial para asegurar ganancias temprano y un Trailing Stop dinámico para proteger los beneficios a medida que el precio se mueve a su favor.

Stop Loss Fijo: Cada operación tiene un Stop Loss estricto desde el principio.

Rendimiento en Vivo (Live Performance) Puede verificar la estabilidad y fiabilidad del sistema aquí: [Pegue aquí su enlace de Señal MQL5]

Recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro).

Marco temporal (Timeframe): H1 (Recomendado para el mejor análisis de tendencias).

Broker: Se recomienda encarecidamente cuentas ECN o de bajo spread (Low Spread).

VPS: Se requiere un VPS de baja latencia para una operación autónoma 24/7.

Parámetros de Entrada (Input Parameters)

LotSize: Volumen de lote fijo (si el AutoLot está desactivado).

UseAutoLot: Activar cálculo automático de lotes basado en el balance (IA).

RiskPerTrade: Porcentaje de riesgo por operación (Configuración conservadora recomendada: 1-2%).

TrailingStop_Points: Distancia en puntos para activar el Trailing Stop.

PartialClose_Percentage: Porcentaje del lote a cerrar al alcanzar el primer objetivo.

AI_Sensitivity: Ajuste de la sensibilidad del filtro de entrada de la IA.

Instrucciones de Instalación