Gold Sniper Promax v3

Visão Geral (Overview) Gold Sniper Promax é um sistema de negociação automatizada (Expert Advisor) de última geração, impulsionado por um motor avançado de Inteligência Artificial (IA). Ao contrário dos robôs tradicionais que dependem de indicadores estáticos, este algoritmo utiliza uma análise dinâmica de mercado para se adaptar às condições em tempo real.

A filosofia central do Gold Sniper Promax é a Preservação de Capital. Ele foi projetado para investidores sérios que priorizam o crescimento estável e a segurança em vez de estratégias de alto risco. O sistema foca na qualidade das operações, não na quantidade.

Principais Recursos (Key Features)

  • Entrada baseada em IA: O algoritmo processa dados de mercado para identificar pontos de entrada de alta probabilidade, filtrando o ruído do mercado.

  • Segurança em primeiro lugar: Este sistema NÃO usa Martingale, NÃO usa Grid (Grade) e NÃO usa Preço Médio. Ele não acumula rebaixamento (drawdown).

  • Lógica de operação única: O EA abre apenas uma operação por vez. Uma nova ordem só é aberta após o fechamento da anterior, garantindo que seu capital nunca fique super exposto.

  • Estratégia de saída inteligente: Para maximizar a eficiência, o EA emprega um mecanismo de Fechamento Parcial para garantir lucros antecipadamente e um Trailing Stop dinâmico para proteger os ganhos conforme o preço se move a seu favor.

  • Stop Loss Fixo: Cada operação possui um Stop Loss rígido desde o início.

Desempenho em Tempo Real (Live Performance) Você pode verificar a estabilidade e confiabilidade do sistema aqui: [Cole aqui o seu link de Sinal MQL5]

Recomendações

  • Símbolo: XAUUSD (Ouro).

  • Timeframe (Gráfico): H1 (Recomendado para melhor análise de tendência).

  • Corretora: Contas ECN ou com Spread Baixo (Low Spread) são altamente recomendadas.

  • VPS: É necessário um VPS de baixa latência para operação autônoma 24/7.

Parâmetros de Entrada (Input Parameters)

  • LotSize: Volume de lote fixo (se o AutoLot estiver desligado).

  • UseAutoLot: Ativar cálculo automático de lote baseado no saldo (IA).

  • RiskPerTrade: Porcentagem de risco por operação (Configuração conservadora recomendada: 1-2%).

  • TrailingStop_Points: Distância em pontos para ativar o Trailing Stop.

  • PartialClose_Percentage: Porcentagem do lote a fechar ao atingir o primeiro alvo.

  • AI_Sensitivity: Ajuste da sensibilidade do filtro de entrada da IA.

Instruções de Instalação

  1. Abra o gráfico do XAUUSD.

  2. Arraste e solte o Gold Sniper Promax no gráfico.

  3. Certifique-se de que o botão "Algo Trading" (Negociação Automatizada) esteja ativado no seu terminal.


