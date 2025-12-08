Gold Sniper Promax v3

개요 (Overview) Gold Sniper Promax는 최첨단 인공지능(AI) 엔진으로 구동되는 차세대 자동 매매 시스템(Expert Advisor)입니다. 정적인 보조지표에만 의존하는 기존 로봇과 달리, 이 알고리즘은 실시간으로 변화하는 시장 상황에 적응하기 위해 동적인 시장 분석을 수행합니다.

Gold Sniper Promax의 핵심 철학은 **자본 보존(Capital Preservation)**입니다. 이 시스템은 고위험 도박 전략보다 안정적인 성장과 안전을 최우선으로 하는 전문 투자자를 위해 설계되었습니다. 매매 횟수보다는 매매의 질(Quality)에 집중합니다.

주요 기능 (Key Features)

AI 기반 진입: 알고리즘이 시장 데이터를 처리하여 시장의 노이즈를 걸러내고 승률이 높은 진입 시점을 식별합니다.

안전 제일: 이 시스템은 마틴게일(Martingale), 그리드(Grid), 물타기(Averaging) 전략을 절대 사용하지 않습니다 . 드로우다운(Drawdown)을 누적시키지 않습니다.

단일 포지션 로직: EA는 한 번에 오직 하나의 포지션 만 보유합니다. 이전 포지션이 청산된 후에만 새로운 포지션에 진입하므로, 자산이 과도한 위험에 노출되지 않습니다.

스마트 청산 전략: 효율성을 극대화하기 위해 분할 청산(Partial Close) 메커니즘을 사용하여 수익을 조기에 확보하고, 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 **트레일링 스탑(Trailing Stop)**을 사용하여 수익을 극대화합니다.

고정 손절매: 모든 거래에는 진입 시점부터 명확한 손절매(Stop Loss)가 설정됩니다.

실계좌 성과 (Live Performance) 시스템의 안정성과 신뢰성은 여기에서 확인할 수 있습니다: [MQL5 시그널 링크를 여기에 붙여넣으세요]

권장 설정 (Recommendations)

통화쌍: XAUUSD (골드).

타임프레임: H1 (최적의 추세 분석을 위해 권장).

브로커: ECN 계좌 또는 낮은 스프레드(Low Spread) 계좌 사용을 강력히 권장합니다.

VPS: 24시간 자동 가동을 위해 지연 시간이 낮은 VPS가 필수적입니다.

입력 변수 (Input Parameters)

LotSize: 고정 진입 랏 사이즈 (AutoLot이 꺼져 있을 경우).

UseAutoLot: 계좌 잔고 기반 AI 자동 랏 계산 기능 활성화.

RiskPerTrade: 거래당 위험 감수 비율 (권장 보수적 설정: 1-2%).

TrailingStop_Points: 트레일링 스탑 발동 간격 (포인트).

PartialClose_Percentage: 1차 목표 도달 시 청산할 랏의 비율(%).

AI_Sensitivity: AI 진입 필터의 민감도 조정.

설치 방법