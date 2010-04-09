Gold Sniper Promax v3

概述 (Overview) Gold Sniper Promax 是下一代自动交易系统（EA），由先进的人工智能 (AI) 引擎驱动。与依赖静态指标的传统 EA 不同，该机器人利用动态市场分析来实时适应不断变化的市场条件。

Gold Sniper Promax 的核心理念是资本保护 (Capital Preservation)。它是专为注重稳定增长和资金安全，而非追求高风险博弈的严肃投资者设计的。该系统注重交易质量而非数量。

主要功能 (Key Features)

AI 智能入场： 算法处理市场数据以识别高概率入场点，有效过滤市场噪音。

安全至上： 本系统 不使用马丁格尔 (No Martingale)、不使用网格 (No Grid)、不使用加仓摊平成本 。绝不积累回撤风险。

单单模式 (Single Trade Logic)： EA 每次仅持仓 一个订单 。只有在前一笔订单平仓后才会开启新订单，确保您的账户资金永远不会过度暴露在风险中。

智能离场策略： 为了最大化效率，EA 采用 部分平仓 (Partial Close) 机制提前锁定利润，并使用动态 移动止损 (Trailing Stop) 在价格向有利方向移动时保护盈利。

固定止损 (Hard Stop Loss)： 每一笔交易从一开始就设置了强制止损，严格控制风险。

实盘信号监控 (Live Performance) 您可以在此处验证系统的稳定性和可靠性：[Place your MQL5 Signal Link Here]

建议设置 (Recommendations)

交易品种： XAUUSD (黄金)。

时间周期： H1 (建议用于最佳趋势分析)。

经纪商： 强烈建议使用 ECN 账户或低点差 (Low Spread) 账户以获得最佳精度。

VPS： 需要低延迟 VPS 以确保 24/7 全天候自动运行。

输入参数 (Input Parameters)

LotSize: 固定交易手数 (如果关闭了自动手数)。

UseAutoLot: 开启基于余额的 AI 自动手数计算。

RiskPerTrade: 每笔交易的风险百分比 (建议保守设置：1-2%)。

TrailingStop_Points: 激活移动止损的距离点数。

PartialClose_Percentage: 达到第一目标时平仓的手数百分比。

AI_Sensitivity: 调整 AI 入场过滤器的灵敏度。

安装说明 (Setup Instructions)