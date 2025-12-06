Quantum Matrix
- Uzman Danışmanlar
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 2.10
- Etkinleştirmeler: 5
Quantum Matrix EA v2.1
Quantum Matrix EA, EURUSD/GBPUSD için geliştirilmiş, Kelly Kriteri tabanlı pozisyon boyutlandırma, kısmi kar alma stratejisi ve otomatik düşüş (drawdown) koruması gibi gelişmiş risk yönetimi özelliklerine sahip profesyonel bir çoklu zaman dilimi işlem sistemidir.
Quantum Matrix EA, büyük para çiftlerinde istikrarlı performans arayan ciddi yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir Expert Advisor’dır.
Temel Özellikler
Çoklu zaman dilimi analizi
-
M5, M15, M30, H1, H4, D1 zaman dilimlerini aynı anda analiz eder
-
Trend onayı için MA kesişimi + RSI + ADX kullanır
-
İşleme giriş öncesi minimum zaman dilimi onayı gerektirir
Gelişmiş pozisyon boyutlandırma
-
Kelly Kriteri — kazanma oranı ve R:R oranına göre matematiksel olarak en uygun lot boyutu
-
ATR tabanlı dinamik SL/TP — piyasa volatilitesine göre otomatik ayarlama
-
Düşüş dönemlerinde lot azaltma
-
%5 DD → %20 lot azaltma
-
%10 → %50 azaltma
-
%15 → %75 azaltma
-
%20 → işlemleri durdurma
-
Akıllı çıkış yönetimi
-
Kısmi kar alma — 1.5R ve 2.5R hedeflerinde karı güvenceye alır
-
ATR trailing stop — volatiliteye göre dinamik koruma
-
Break-even — ATR tetikleyicisinden sonra SL’i giriş fiyatına taşır
Risk koruması
-
Günlük zarar limiti (günlük X% zarara ulaşınca işlemleri durdurur)
-
Günlük maksimum işlem sayısı limiti
-
Maksimum açık pozisyon limiti
-
Seans filtresi (Londra/New York)
-
Spread filtresi
-
Hacim onay filtresi
Görsel gösterge paneli
-
Çoklu zaman dilimi sinyallerinin gerçek zamanlı görüntülenmesi
-
Her zaman diliminde RSI, ADX ve trend gücü
-
P/L, spread ve seans durum takibi
Önerilen ayarlar
-
Semboller: EURUSD, GBPUSD
-
Zaman dilimi: M5 (içeride çoklu TF analizi kullanır)
-
Minimum bakiye: 500 $
-
Risk: İşlem başına %0.5–1
-
Kelly oranı: 0.25 (çeyrek Kelly)