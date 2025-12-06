Quantum Matrix
- Experts
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 2.10
- Attivazioni: 5
Quantum Matrix EA v2.1
Quantum Matrix EA è un sistema di trading professionale multi–timeframe per EURUSD/GBPUSD, dotato di una gestione del rischio avanzata che include il dimensionamento delle posizioni basato sul Criterio di Kelly, la strategia di chiusura parziale e la protezione automatica dal drawdown.
Quantum Matrix EA è un Expert Advisor sofisticato progettato per trader seri che cercano prestazioni costanti sui principali cross valutari.
Caratteristiche principali
Analisi multi–timeframe
-
Analisi simultanea di M5, M15, M30, H1, H4, D1
-
Incrocio delle medie mobili + RSI + ADX per confermare il trend
-
Richiede un numero minimo di conferme temporali prima dell’ingresso
Gestione avanzata della dimensione della posizione
-
Criterio di Kelly — dimensione del lotto matematicamente ottimale in base a win rate e rapporto R:R
-
SL/TP dinamici basati su ATR — si adattano alla volatilità del mercato
-
Riduzione del lotto durante il drawdown
-
5% DD → riduzione del 20%
-
10% → riduzione del 50%
-
15% → riduzione del 75%
-
20% → stop al trading
-
Gestione intelligente dell’uscita
-
Chiusura parziale — blocco dei profitti ai target 1.5R e 2.5R
-
Trailing stop basato su ATR — gestione dinamica in base alla volatilità
-
Break-even — spostamento dello SL al prezzo d’ingresso dopo il trigger ATR
Protezione del rischio
-
Limite di perdita giornaliera (stop al trading al raggiungimento di X% di perdita)
-
Limite massimo di operazioni giornaliere
-
Limite posizioni aperte
-
Filtro delle sessioni (Londra/New York)
-
Filtro dello spread
-
Filtro del volume
Dashboard visiva
-
Visualizzazione in tempo reale dei segnali multi–timeframe
-
RSI, ADX e forza del trend per timeframe
-
Monitoraggio di P/L, spread e stato della sessione
Impostazioni consigliate
-
Coppie: EURUSD, GBPUSD
-
Timeframe: M5 (analisi multi–TF interna)
-
Capitale minimo: 500 $
-
Rischio: 0.5–1% per trade
-
Frazione Kelly: 0.25 (Kelly ridotto — 1/4)