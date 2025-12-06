Quantum Matrix
- Experts
- Vincent Jose Proenca
- Version: 2.10
- Activations: 5
Quantum Matrix EA v2.1
Quantum Matrix EA est un système de trading professionnel multi–unités de temps pour EURUSD/GBPUSD, doté d’une gestion du risque avancée incluant le dimensionnement des positions selon le Critère de Kelly, une stratégie de clôture partielle et une protection automatique contre le drawdown.
Quantum Matrix EA est un Expert Advisor sophistiqué conçu pour les traders sérieux recherchant des performances constantes sur les principales paires de devises.
Fonctionnalités principales
Analyse multi–timeframe
-
Analyse simultanée de M5, M15, M30, H1, H4, D1
-
Croisement de moyennes mobiles + RSI + ADX pour confirmer la tendance
-
Nécessite un nombre minimum de confirmations multi–TF avant l’entrée
Dimensionnement avancé des positions
-
Critère de Kelly : taille de lot optimale selon taux de réussite et ratio R:R
-
SL/TP dynamiques basés sur l’ATR : s’ajustent automatiquement à la volatilité
-
Réduction automatique du lot en période de drawdown
-
Drawdown 5% → réduction 20%
-
10% → réduction 50%
-
15% → réduction 75%
-
20% → arrêt du trading
-
Gestion intelligente des sorties
-
Clôture partielle — sécurisation des gains à 1.5R et 2.5R
-
Trailing stop basé sur l’ATR — suivi dynamique selon la volatilité
-
Break-even — déplacement du SL au prix d’entrée après déclenchement ATR
Protection du risque
-
Limite de perte quotidienne (arrêt des trades à X% de perte)
-
Limite du nombre de trades par jour
-
Limite du nombre de positions ouvertes
-
Filtre des sessions (Londres/New York)
-
Filtre du spread
-
Filtre du volume
Tableau de bord visuel
-
Affichage en temps réel des signaux multi–timeframe
-
RSI, ADX et force de tendance par unité de temps
-
Suivi du P/L, du spread et de l’état des sessions
Paramètres recommandés
-
Paires : EURUSD, GBPUSD
-
Timeframe : M5 (analyse multi–TF interne)
-
Solde minimum : 500 $
-
Risque : 0.5–1% par trade
-
Fraction Kelly : 0.25 (Kelly quart)