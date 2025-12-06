Quantum Matrix EA v2.1

Quantum Matrix EA est un système de trading professionnel multi–unités de temps pour EURUSD/GBPUSD, doté d’une gestion du risque avancée incluant le dimensionnement des positions selon le Critère de Kelly, une stratégie de clôture partielle et une protection automatique contre le drawdown.

Quantum Matrix EA est un Expert Advisor sophistiqué conçu pour les traders sérieux recherchant des performances constantes sur les principales paires de devises.

Fonctionnalités principales

Analyse multi–timeframe

Analyse simultanée de M5, M15, M30, H1, H4, D1

Croisement de moyennes mobiles + RSI + ADX pour confirmer la tendance

Nécessite un nombre minimum de confirmations multi–TF avant l’entrée

Dimensionnement avancé des positions

Critère de Kelly : taille de lot optimale selon taux de réussite et ratio R:R

SL/TP dynamiques basés sur l’ATR : s’ajustent automatiquement à la volatilité

Réduction automatique du lot en période de drawdown Drawdown 5% → réduction 20% 10% → réduction 50% 15% → réduction 75% 20% → arrêt du trading



Gestion intelligente des sorties

Clôture partielle — sécurisation des gains à 1.5R et 2.5R

Trailing stop basé sur l’ATR — suivi dynamique selon la volatilité

Break-even — déplacement du SL au prix d’entrée après déclenchement ATR

Protection du risque

Limite de perte quotidienne (arrêt des trades à X% de perte)

Limite du nombre de trades par jour

Limite du nombre de positions ouvertes

Filtre des sessions (Londres/New York)

Filtre du spread

Filtre du volume

Tableau de bord visuel

Affichage en temps réel des signaux multi–timeframe

RSI, ADX et force de tendance par unité de temps

Suivi du P/L, du spread et de l’état des sessions

Paramètres recommandés