🪐 Astra EA – Hassasiyet. Güç. Mükemmellik.





Astra EA, her piyasa koşuluna akıllı bir şekilde uyum sağlamak üzere tasarlanmış yeni nesil çok stratejili bir Expert Advisor’dır.

Grid, Destek & Direnç ve Breakout mantıklarını tek bir dinamik ticaret sisteminde birleştirerek istikrar, esneklik ve kontrolü aynı anda sunar.





⚙️ Temel Motor

• Grid / Martingale Mantığı – Uyarlanabilir mesafe ve lot ölçeklendirmesiyle kontrollü genişleme; en verimli toparlanma için optimize edilmiştir.

• Destek & Direnç Sistemi – Kurumsal bölgeleri ve fiyat tepkilerini tespit ederek yüksek olasılıklı dönüş noktalarını yakalar.

• Breakout Modülü – Yapısal volatilite patlamalarını tespit eder ve momentumu gerçek zamanlı olarak takip eder.

• Ağırlıklı Takip Eden Stop (Weighted Trail Stop) – Kârda denge noktasına ulaşıldığında otomatik olarak devreye girer, kârı hassas bir şekilde korur.





💼 Risk ve Para Yönetimi

• Sepet Kâr Al (Basket Take Profit) ve ilk pozisyon için bağımsız TP seçenekleri.

• Akıllı Overlap Kontrolü – Yüksek volatilite dönemlerinde aşırı pozisyon açılmasını önler.

• Dinamik Lot Kontrolü – Sermaye ve hesap türüne göre otomatik ayarlanır.

• Magic Number Filtresi – Çoklu paritelerde veya grafiklerde aynı anda çalışabilir.

• ECN, Cent ve Raw Spread hesap türleriyle uyumludur.





🧠 Neden Astra EA?

• Tamamen otomatik, plug-and-trade tasarım.

• XAUUSD, EURUSD, GBPUSD ve diğer ana paritelerde çalışır.

• Trend veya yatay piyasalarda istikrarlı performans.

• Harici göstergeler veya yeniden boyama (repainting) yok – tamamen fiyat hareketine dayalı.

• Hafif, hızlı ve VPS ya da canlı hesaplarda sorunsuz çalışır.





🪙 Önerilen Ayarlar

• Minimum Bakiye: 1000 USD (veya mikro hesap eşdeğeri)

• Hesap Türü: ECN, Cent, Raw Spread

• Kaldıraç: 1:500 veya üzeri

• Zaman Dilimleri: M1, M5, M15 (önerilir)





🧩 Grafik Üzerinde Kontrol Paneli





Astra EA, galaksi temalı zarif bir arayüze sahiptir ve aşağıdakileri gerçek zamanlı olarak gösterir:

• Anlık kâr / zarar durumu

• Günlük kazanç yüzdesi

• Aktif emirler ve Magic Number bilgileri

• Strateji durum göstergeleri





✨ Özet





Astra EA, hassasiyet, güç ve mükemmellik arayan trader’lar için tasarlanmıştır.

Derin piyasa mantığını disiplinli risk yönetimiyle ve modern bir görsel tasarımla birleştirir.

İster düzenli Grid büyümesini, ister dinamik Breakout fırsatlarını tercih edin — Astra EA akıllı yapısıyla her piyasa koşuluna uyum sağlar ve istikrarlı sonuçlar sunar.