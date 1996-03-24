Infinity Trend EA Multi Timeframe with RSI Filter
- Uzman Danışmanlar
- Tsuyoshi Uno
- Sürüm: 12.11
- Etkinleştirmeler: 10
Genel Bakış
INFINITY, EMA (M15/H1) ile yön tespitini MACD onayı ve RSI koşullarıyla birleştiren bir Uzman Danışman (EA) dır. Aralık/Spread filtreleri, dinamik ATR, sabit SL ve trailing, zaman/kâr oranına göre mod değiştirme ve ters dönüş debounce gibi özelliklerle şeffaf ve tekrarlanabilir icrayı hedefler.
Kâr garantisi yoktur.
Ana Mantık
-
Yön tespiti: M15/H1 EMA karşılaştırması; üst zaman dilimi yönünde giriş adayları
-
MACD: kesişim onayı veya durum uyumu (Lookback ile tespit sayısı ayarlanır)
-
RSI: standart eşikler (tersine çevrilebilir) + zaman/kâr oranı anahtarının tetiklediği 2. koşul (geri çekilmede al / tepki satış)
-
Ortam filtreleri: M5 aralık genişliği, dinamik ATR (temel ortalama, çarpan, alt sınır, histerezis), spread üst limiti
-
Risk/Uygulama: özsermayeye bağlı lot, sabit SL, belirli hareket sonrası trailing güncelleme, cooldown, SL sonrası bar sayısı blokajı, aynı barda zıt yöne giriş yasağı, dönüşe kadar minimum bar sayısı
-
Üst zaman uyumu (isteğe bağlı): H4/D1 uyumu veya SMA200 eğimi uyumu
Önerilen Ortam
-
Platform: MetaTrader 5
-
Sembol: BTCUSD (broker’a bağlı)
-
Düşük gecikme (VPS) önerilir
Tekrar Üretim
-
Files sekmesinden preset’i indirin
-
MT5’te Inputs → Load… ile yükleyin
-
Zaman dilimini M5 (5 dakika) yapın
-
BTCUSD (M5) kullanın
Sonuçlar broker koşullarına (spread/tick kalitesi/StopLevel vb.) göre değişebilir.
Ekler
-
Varsayılan değerler geneldir.
-
BTC için „BTCUSD_5M“ preset’ini (Files sekmesi) kullanın.
-
Preset dosyaları ürün sayfası yayımlandıktan sonra yorumlarda paylaşılacaktır.
-
Aşırı güvenli tasarım: ayda 0–2 işlem civarı.